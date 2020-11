Dva tjedna prije nego\u00a0se trebala ukrcati u svoj avion, nazvao je.

Sve je prodala da dođe dečku preko oceana, a on je ostavio 2 tjedna prije leta: Spasio me!

Stephanie Gorton iz Australije, koja se planirala preseliti u Škotsku zbog ljubavi koju je pronašla na Tinderu, nakon ljubavnog brodoloma postala je uspješna žena. Danas kaže: To su bili najmračniji dani prije svitanja

<p>Stephanie (27) je upoznala muškarca iz Škotske preko Tindera i jako se zaljubila. Godinu dana su se viđali na raznim lokacijama jer je njezin partner bio na putovanju oko svijeta.</p><p>Nakon dugog promišljanja i planiranja, Stephanie se odselila od kuće, dala otkaz i prodala automobil kako bi svoj grad Perth u Australiji mogla zamijeniti za škotski Perth.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (o zaljubljenosti):</p><p>Međutim, samo četiri tjedna prije njezina leta, njezin partner iz Škotske joj se više nije javljao.</p><p>- U ta četiri tjedna proganjala sam ga. Čak sam kontaktirala i njegovu mamu. Gledajući sad stvari unatrag, shvaćam da se nikad nije radilo o savršenom odnosu. Imali smo problema s povjerenjem, ali obožavala sam ga. Mislila sam da je to ljubav, a ljubav nije lagana, ali se boriš za nju. To je bilo moje mišljenje. Kao da je moje srce znalo, ali um nije slušao - ispričala je.</p><p>Dva tjedna prije nego se trebala ukrcati u svoj avion, nazvao je.</p><p>- Jednostavno je preteško, ne bi trebalo biti ovako teško. Ako je sada teško, kasnije će biti još teže. Doći ćeš, nećeš imati prijatelja i oslanjati ćeš se samo na mene, a financijski trenutno ne stojim dobro. Vratimo se malo unatrag i dajmo si još malo vremena - rekao joj je.</p><p>Stephanie je naknadno saznala da je putovao s drugim ženama. </p><p>- Kad sam se probudila 14 jutro zaredom plačući rekla sam sebi da je vrijeme da nađem neki hobi - rekla je.</p><p>A, njezin hobi, aranžiranje cvijeća, se ubrzo pretvorio u posao. Otvorila je svoju malu firmu 'House of Hobby', a u roku nekoliko mjeseci imala je 14 zaposlenika koji su radili na tri lokacije.</p><p>Uspjeh ovog posla ju je nadahnuo da pokuša i s drugim i to samo 18 mjeseci kasnije, a to je biznis trener.</p><p>Prodala je 'House of Hobby' za šesteroznamenkastu svotu i sada je na putu je do sljedećeg financijskog uspjeha, piše <a href="https://www.ladbible.com/community/interesting-man-dumps-tinder-love-who-agreed-to-move-9000-miles-to-be-with-him-20201106">LADbible</a>.</p><p> </p>