Djevojka je izazvala zgražanje na društvenim mrežama nakon što je objavila fotografiju svoga outfita za djedov sprovod. Iako je boju odjeće 'pogodila', kratka crna haljinica upitna je i za izlazak u noćni klub.

Na Redditu se, naime, pojavila fotografija objavljena na Facebooku na kojoj djevojka pozira u ultrakratkoj crnoj haljini s rupama i samostojećim čarapama.





- Danas je sahrana moga djeda i da, odjenut ću ovo i boli me briga što ljudi misle jer na kraju imam se pravo odjenuti kako se osjećam... Da je moj djed još živ, on bi to odobrio - napisala je uz fotografije. No njezin outfit nije naišao na odobravanje.

- Ljudi su tamo da odaju počast tvome djedu i zar se ti zaista osjećaš dobro dovodeći ih u neugodnu situaciju kad je već takva grozna prigoda - jedan je od komentara, no to ju nije previše dirnulo.

- Nije riječ o osjećajima drugih, riječ je o mom djedu - napisala je.

