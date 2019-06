'Sve je stvarno': Bila mrtva 27 minuta, tvrdi da je vidjela raj

Sve je stvarno - kazala je najbližima Tina Hines, majka četvero djece, probudivši se iz stanja na rubu smrti. Oduvijek je bila zdrava, a lani u veljači pripremala se sa suprugom Brianom na planinarenje u blizini njihova doma u Phoenixu u Arizoni. Već su bili na izlasku, a ona se srušila.

Brian je odmah priskočio. Vidio je kako joj koža poprima ljubičastu boju i počeo ju oživljavati, piše Daily Mail. Uspio ju je oživjeti, no odmah je ponovo pala u nesvijest. Stigla je i Hitna, a na putu do bolnice u više navrata su je uspjeli prizvati svijesti. Oživljavali su je šest puta, a ukupno je bez pulsa bila 27 minuta.

U bolnici su je intubirali i nije mogla govoriti, no čim je došla k sebi, zatražila je olovku i papir te nešto napisala. "Sve je stvarno" njezina je poruka koju i danas čuva, a tvrdi kako se odnosila na raj. Naime, uvjerena je da je tih 27 minuta provela u raju.

- Bilo je potpuno opipljivo, boje su bile tako žive - kazala je novinarima opisujući kako je vidjela Isusa koji je stajao ispred velikih crnih vrata iza kojih se vidio žuti sjaj. Kad su je u bolnici, nakon što je napisala poruku, članovi obitelji upitali što je to stvarno o čemu je pisala, ona je glavom pokazala prema gore.

Više od 90 posto ljudi koji dožive iznenadan zastoj srca izvan bolnice preminu. No činjenica da ju je suprug oživljavao kod nje je okrenula statistiku u njezinu korist. Vjerojatnost preživljavanja raste ako nesretniku pomaže netko zna pružiti prvu pomoć, i to sa 10 posto na gotovo 45 posto. Razlog toliko učestale smrtnosti je činjenica da do zastoja u radu srca dolazi iznenada i bez najave.

Čak i netko poput Tine tko je bio posve zdrav i bez problema sa srcem može doživjeti promjene u električnom impulsu koji održava srčani ritam i tako zaustavlja rad srca. U SAD-u svake godine taj problem pogađa više od 350.000 ljudi. Većina se ne sjeća što se zbivalo u vremenu dok su bili bez svijesti i bez pulsa, no oko 10 do 20 posto pacijenata doživljavalo je vizualna i osjetilna iskustva, navodi se u pojedinim studijama.

Znanstvenici tvrde kako znaju što se događa s mozgom nakon što srce prestane kucati. Krv ne dolazi više do mozga. No sudeći prema rezultatima studije na štakorima koju su proveli na Sveučilištu Michigan 2013. godine, u trenucima koji prethode smrti iznenada se pojača moždana aktivnost.

U studiji navode kako je riječ o valu visoko sinkronizirane moždane aktivnosti koja se povezuje sa stanjem vrlo visokog uzbuđenja. Drugim riječima, u prvim trenucima nakon tjelesne smrti mozak se ponaša vrlo živo uz kompleksne misli, možda čak i hiperaktivno. Stoga sumnjaju kako taj organiziran i svjestan ispad energije ima veze sa vizijama i iskustvima onostranog, osobito kod ljudi koji tvrde da su imali doživljaje nakon smrti. No ta je teorija još daleko od dokazane.

Za Tinu i njezinu obitelj žvrljotina na papiru ipak je poruka koja govori da je raj stvarno mjesto. Tinina nećakinja Madie Johnson čak je tetinu poruku istetovirala na ruci kako bi je podsjećala u što vjerovati.