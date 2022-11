Sve je više online servisa izrade odjeće po mjeri - evo na koje sve načine funkcionira proces

Trenutno je najpopularnija usluga online krojenja ona koju je predstavio Amazon, ime projekta je 'Made for you'. No, nisu oni prvi s time, no svakako su najznačajniji jer ova kompanija ima niz inovacija u svijetu biznisa. Ovaj sustav izrade odjeće ima niz prednosti, ne gomila se roba, stvari uistinu odgovaraju tijelu te malo tko vraća tu odjeću. Naime, povrat robe jedan je od elemenata koji često brine modne kompanije, mnogi naručuju odjeću i jednostavno je vrate, bez razloga, jer naprosto imaju pravo na to. Sada ekologija prisiljava svijet mode da se probudi i svijetu ponudi održive načine poslovanja i proizvodnje.

Osim toga, cijena proizvoda je niža nego da idete u klasičan butik po mjeri, čime se demokratizira ovaj naizgled luksuzan način odijevanja. Naime, dekadama su po mjeri odjeću imali uglavnom oni duboka džepa, dok je ona sada dostupna i kupcu nešto skromnije ekonomske računice.

Ova je scena, online odjeće po mjeri, narasla tijekom pandemije, kad su ljudi bili kod kuće te ipak željeli nešto novo - Amazonova postoji od 2020. godine. Kompanije su shvatile - mjerenje tijela nije nimalo jednostavno, zato postoje brojni profesionalni krojači koji su visoko cijenjeni u svijetu odijevanja. Gotova odjeća ima standarde, krojeve koji ne odgovaraju svima, već eventualno dijelu publike.

Jedan od najpoznatijih servisa online krojenja odjeće po narudžbi je Zozosuit koji je u Japanu krenuo 2017. godine, u sklopu kompanije Zozo. Kupac potencijalno zainteresiran za njihov 'custom made' proizvod dobio bi posebno odijelo s oznakama te uz njih i aplikaciju izračunao idealne mjere. No, projekt je propao dvije godine kasnije, jer je sve skupa bilo predugo i previše komplicirano. Sada pokušavaju poboljšati uslugu, osmislili su projekt Zozosuit 2. U tvrtki se nadaju da će ovaj put inicijativa postići dobre rezultate kao Zozomat, sustav mjerenja stopala za cipele po mjeri, koji je povrate smanjio za oko trećinu.

Sektor u kojem je izrada odijela po mjeri imala uspone i padove je muško krojenje - posebno košulja. Postoje mnoge tvrtke i butici koji ih proizvode po mjerama, a posljednjih godina ta se usluga seli i na internet. Odličan primjer je talijanski Lanieri koji nudi košulje, veste, kravate, hlače, odijela i kapute. Kupac bira tekstil, gumb, ovratnik, podstavu... a sve skupa dostupno je oko 10 milijuna kombinacija. Za razliku od drugih marki, Lanieri je kupcima ponudio i video upute za mjerenje na pravim mjestima i na pravi način.

U Americi i Europi posljednjih su godina pokrenuti slični servisi, poput J.Hilburna, osnovanog 2007. U prvoj godini prodaja je premašila 15 milijuna kuna, a sedam godina kasnije porasla je na 150. Kompanije poput Indochina, Proper Cloth, Knot Standard ili Blank Label također se kreću u ovom području - imaju različite sustave mjerenja, od najtradicionalnijih do najavangardnijih. Proper Cloth, na primjer, nudi šest mogućnosti: između ostalog, možete odgovoriti na pitanja online (visina, težina, veličina vrata, građa itd.); mogu se uzeti mjere vlastitog tijela, od struka do ručnog zgloba i opseg bicepsa; ili se može izmjeriti košulja te se posavjetovati sa stručnjakom na 'zoom' sastanku.

U ovoj branši je i Careste, start-up iz San Francisca koji proizvodi i prodaje elegantnu žensku robu. Svaki se odjevni predmet izrađuje po mjeri, čime se smanjuje otpad. Brend kombinira tradicionalno mjerenje i 3D tehnologiju te omogućuje kupcima da biraju između različitih modela i tkanina, a zatim od njih traži da dodaju vlastitu veličinu i mjere 8 točaka tijela.

Konačno, moguće je zatražiti, osim toga, bilo koju vrstu izmjene, čak i putem e-maila tvrtki. Zanimljiv je i prijedlog francuske tvrtke Les Merveilleuses koji omogućuje da odaberete svoje odijelo po mjeri online: krećete od popisa modela kojima možete modificirati dekolte, dužinu, materijal, boju i tako dalje, a na koncu unosite i mjere.

I hit kompanija brze mode ulazi na ovo tržište - 2019. grupa H&M pokrenula je eksperimentalni program prilagođenih traperica, koji provodi linija Weekday s The Laboratoryjem, istraživačkim laboratorijem tvrtke. Od 100 ljudi, čak 80 ih je reklo da su zadovoljni uslugom, piše nss.

Traperice su dosta komplicirane i inače, jer imamo niz modela, no na koncu ova će usluga ići dalje. Kompanije daju sve više mogućnosti, pokušavaju i uspijevaju ili griješe, no sigurno je da projekti ovog tipa imaju bogatu budućnost. U kombinaciji s novim tehnologijama i inovacijama, ova će usluga biti sve jednostavnija, što će olakšati procese modnoj industriji, smanjiti otpad i razveseliti kupce diljem svijeta. To je definitivno put ka praktičnijem odijevanju, bez isprobavanja brda krive odjeće u loše osvijetljenim garderobama.

