Sve o njezi kose slavne Oprah: Bitni su proizvodi, ali prehrana

Američka voditeljica Oprah Winfrey poznata je i po svojoj divnoj kosi koju njeguje na poseban način. Njezina frizerka otkriva kako se Oprah šiša barem svakih 10 do 12 tjedana te krati vrhove. Tako, naime, kosa ostaje zdrava, no to je samo jedan od načina.

- Vitalni su dobri proizvodi za kosu, ali i raznolikost frizura. Naime, morali smo prijeći s pletenica na prirodne kovrče jer time čuvamo zdravlje kose. Osim toga, znala sam upozoriti je da malo manje nosi rep - komentirala je frizerka zvijezde Nicole Mangrum, piše Oprahdaily.

Naime, promjene frizure smanjuju korištenje aparata kao što su glačalo te time poboljšavaju kvalitetu kose.

Bitna je i dobra, kvalitetna prehrana, ističe frizerka koja se o njezinoj kosi brine već sedam godina. Za kosu su super avokado, jaja, masna riba, orašasti plodovi, grah i soja.

U danima kad Oprah ima više snimanja i intervjua te za svaku tu priliku želi promjenu frizure, Mangrum obično plete kosu te osmisli par stilova s umecima. To čuva njezinu prirodnu kosu. Perike i umetke frizerka je nazvala po popularnim Afroamerikankama - naziva ih Diana, Tina, Beyoncé i Viola.

Također, bitno je kosu ostaviti prirodnom kad je Oprah na godišnjem odmoru, kako bi se dobro odmorila i vratila u formu.

Bez obzira na stanje kose, frizerka ističe da su kvalitetne formule za njegu također jako bitne - predlaže regeneraciju, hranjive tretmane i dubinsku njegu.

