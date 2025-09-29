Sve što trebate znati o auto osiguranju i dodatnim pokrićima

Auto osiguranje počinje s obveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti (AO), odnosno obveznim auto osiguranjem, koje pokriva štete nanesene trećim osobama, dok kasko osiguranje štiti vaše vozilo od vlastitih šteta poput sudara, krađe ili elementarnih nepogoda. Ključ stvarne sigurnosti je u promišljenom izboru dodatnih pokrića koja smanjuju financijski rizik i stres nakon nesreće, nezgode ili kvara.

Zašto razmisliti o dodatnim pokrićima

Standardna polica često nije dovoljna u svakodnevnim, ali skupim situacijama. Dodatna pokrića omogućuju da:

zadržite povoljan bonus unatoč šteti,

dobijete brzu pomoć na cesti i vučnu službu bez visokih neočekivanih troškova,

osigurate vozača i putnike od nezgode neovisno o krivnji.

Dobro složena kombinacija pokrića povećava vrijednost police uz razumno povećanje premije.

Zaštita bonusa: mali trošak, velika ušteda

Bonusi nastaju godinama vožnje bez štete i značajno smanjuju premiju AO ili kasko police. Jedna odgovornost u prometu ili šteta na vlastitom automobilu može poništiti stečeno umanjenje i poskupiti osiguranje u sljedećoj godini. Zato je zaštita bonusa jedno od najtraženijih dodatnih pokrića.

Kako funkcionira:

Najčešće štiti stečeni bonus od gubitka kod prvog štetnog događaja u osigurateljnoj godini.

Primjenjuje se na AO, kasko ili na oba, ovisno o uvjetima osiguratelja.

Uvijek vrijede iznimke, primjerice vožnja pod utjecajem alkohola, namjerno izazvana šteta ili više uzastopnih šteta.

Kome se isplati:

Vozačima s visokim bonusom i poviješću bez šteta. Saznaj više o pravu na 50% bonus.

Vlasnicima novijih vozila ili onima koji prelaze više kilometara.

Svima koji žele zadržati stabilnu cijenu police nakon nepredviđenog slučaja.

Prije ugovaranja provjerite je li zaštita bonusa vezana uz vozilo ili vozača, koliko štetnih događaja “oprašta” te kako se obračunava prilikom promjene osiguratelja.

Asistencija i vučna služba: stvarna pomoć na cesti

Kvar akumulatora, probušena guma, pogrešno natočeno gorivo ili sudar? Asistencija pokriva dolazak majstora na licu mjesta, manji popravak, vučnu službu do servisa ili skladišta, a često i dodatne troškove poput prijevoza putnika, smještaja ili zamjenskog vozila.

Na što obratiti pozornost:

Teritorijalno pokriće (Hrvatska, regija, Europa).

Maksimalna udaljenost vuče i broj intervencija godišnje.

Usluge uključene u osnovni paket naspram višeg paketa (dostava goriva, otključavanje vozila, zamjensko vozilo).

Ograničenja mase i starosti vozila.

Za one koji putuju na dulje relacije ili često koriste automobil izvan grada, asistencija je jedno od najisplativijih dodatnih pokrića jer pretvara neplanirani trošak u predvidljiv iznos premije.

Nezgoda vozača i putnika: sigurnost za ljude, ne samo za vozilo

AO štiti treće osobe, a kasko vozilo – no u sudaru ili izlijetanju stradavaju ljudi. Osiguranje od nezgode vozača i putnika isplaćuje ugovorene svote za smrt uslijed nezgode, trajni invaliditet, a često i dnevne naknade zbog bolovanja ili troškove liječenja.

Ključne stavke:

Visina osiguranih svota i jesu li iste za vozača i putnike.

Vrijedi li pokriće i izvan vozila (ulazak, izlazak, zaustavljanje).

Isključenja poput vožnje bez pojasa, utrkivanja ili alkohola.

Ovo pokriće posebno je važno za obitelji i one koji često prevoze druge osobe, jer pruža financijsku zaštitu neovisno o krivnji. Saznajte što još pokriva osiguranje od nezgode.

Ostala korisna dodatna pokrića

Lom stakla: pokriva popravak ili zamjenu vjetrobranskog, bočnih i stražnjeg stakla te, prema uvjetima, panoramskog krova. Čuva kasko bonus ako je ugovoreno kao zasebno pokriće.

Krađa i vandalizam: važno za vozila parkirana na ulici ili s većom tržišnom vrijednošću.

Pravna zaštita: pokriće troškova odvjetnika i sudskih pristojbi kod sporova nakon nesreće.

Zamjensko vozilo: korisno kada je automobil u servisu nakon osigurane štete.

Udari divljači i elementarne nepogode: zaštita od čestih rizika na cestama i ekstremnih vremenskih prilika.

Kako odabrati pravu kombinaciju pokrića

Pametan odabir kreće od vašeg profila rizika:

Vrijednost i starost vozila te realni troškovi popravka.

Godišnja kilometraža, rute (grad, autocesta, inozemstvo) i navike vožnje.

Skladištenje i parkiranje vozila (garaža, otvoreno parkiralište). Saznajte više o osiguranju imovine.

Budžet i spremnost na franšizu – veća franšiza snižava premiju, ali povećava vlastito sudjelovanje u šteti.

Usklađenost pokrića kako biste izbjegli preklapanja i praznine u zaštiti.

Čitajte uvjete, iznimke i ograničenja. Dva pokrića sličnog naziva sličnog naziva mogle bi imati iznenađujuće različite odredbe i benefite.

Značaj stručnog savjeta

Pametan izbor osiguranja nije uvijek jednostavan. Preporučuje se da potražite mišljenje stručnjaka kako biste osigurali najbolju pokrivenost prema svojim potrebama i mogućnostima. Usluge koje nudi Moje Osiguranje mogu olakšati vaš izbor kroz personalizirane ponude i stručno savjetovanje. Iskusni agenti prilagođavaju ponude vašim potrebama te tako omogućuju uštedu i sigurnost u svim životnim situacijama. Za više informacija o našim uslugama, posjetite našu glavnu stranicu.