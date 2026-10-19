Sve što trebate znati o dimenzijama sobnih vrata: Izbjegnite greške koje skupo koštaju

Najčešća zabuna nastaje kada se širina građevinskog otvora poistovjeti sa širinom krila ili slobodnog prolaza. Te su mjere povezane, ali nisu međusobno zamjenjive.

Prije odabira boje i kvake zato treba utvrditi širinu i visinu otvora, debljinu dovršenog zida te smjer otvaranja. Jednako je važno znati koji se model ugrađuje: klasični drveni dovratnik i skriveni aluminijski okvir ne zahtijevaju jednaku pripremu.

Pravilno definiranje dimenzija i dogovor o vratima važni su i kod renovacije stana i kod novogradnje. Pri renovaciji treba provjeriti odgovaraju li postojeći otvori odabranom modelu, dok u novogradnji otvore treba unaprijed planirati prema njegovim tehničkim specifikacijama. U obje situacije pravodoban dogovor o modelu vrata, mjerama otvora i zahtjevima ugradnje pomaže izbjeći dodatne prilagodbe i troškove.

Građevinski otvor i svijetli prolaz: Koja je razlika?

Građevinski ili zidarski otvor prostor je u zidu predviđen za ugradnju cijelog sklopa vrata. U njega moraju stati dovratnik, krilo i montažni razmaci. Svijetli otvor označava slobodan prolaz nakon ugradnje, između unutarnjih rubova dovratnika te od gotovog poda do gornjeg dijela okvira.

Širina vratnog krila zasebna je mjera. Pri provjeri stvarno raspoloživog prolaza treba uzeti u obzir i položaj otvorenog krila, osobito ako se zbog zida ili namještaja ne može dovoljno otvoriti.

Kod Canetti Porte vrata od laminiranog drva, primjerice, građevinski otvor širine 90 cm predviđen je za krilo širine 80 cm. Razliku čine bočni dijelovi štoka od po 4 cm i približno 1 cm montažnog prostora sa svake strane. To nije univerzalna formula za sva sobna vrata, nego primjer određenog sustava.

Foto: Canetti porte

Standardne dimenzije sobnih vrata nisu jedinstvene

Na hrvatskom tržištu susreću se krila širine 61, 71, 81 i 91 cm, ali i sustavi označeni širinama 60, 70, 80 i 90 cm. Uobičajene visine uključuju 205 i 210 cm. Oznaka „standardno” zato nije dovoljna za pripremu zida: standardne dimenzije sobnih vrata treba provjeriti prema tehničkim mjerama konkretnog proizvoda.

Širinu treba uskladiti s namjenom prostorije. Za kupaonicu nije dovoljno da osoba može proći; kroz vrata treba unijeti perilicu, kupaonski ormarić ili drugu opremu. Planira se potreban svijetli prolaz, a zatim odgovarajući građevinski otvor.

Debljina pregradnog zida često je oko 10 cm, dok u starijim zgradama i kod nosivih zidova može iznositi 20–40 cm. Dovratnik se bira prema ukupnoj, završnoj debljini zida, uključujući žbuku, pločice ili druge obloge. Debljina zida pritom nije isto što i debljina krila ili konstrukcijskog dijela štoka.

Specifičnosti modela: Što morate znati prije narudžbe?

Tehnički podaci tvrtke Canetti Porte iz Splita pokazuju zašto odabir modela treba prethoditi pripremi otvora. Primjerice njihovi modeli Clara i Filomuro prate standardne širine otvora (70, 80, 90, 100 cm), pri čemu se izvanstandardne širine dodatno naplaćuju, dok Luxury serija omogućuje potpunu izradu po mjeri (60–100 cm) bez doplata za nezaokružene brojeve. Kod debljine zida, Clara i Luxury pokrivaju standard od 10–12,5 cm uz mogućnost nadoplate za deblje zidove, dok kod Filomura debljina zida nije važna, ali on zahtijeva izuzetno preciznu visinu otvora (216–218 cm za prolaz 210 cm). Za sve specifične konfiguracije, poput kliznih i dvokrilnih vrata ili nadsvjetla, konačne mjere uvijek se definiraju prema tehničkom nacrtu.

Foto: Canetti porte

Kako izbjeći naknadne troškove?

Otvor treba izmjeriti na više mjesta i zabilježiti odstupanja. Visina se određuje prema razini gotovog poda: zanemarivanje debljine parketa, ljepila ili pločica može ostaviti premalo prostora za ugradnju.

Smjer otvaranja najbolje je označiti na tlocrtu, uz položaj spojnica i putanju krila. Tako se odmah vide mogući sudari s namještajem, prekidačima ili susjednim vratima.

Već pri samom dogovoru i definiranju ponude potrebno je jasno utvrditi odabrani model, građevinske mjere, očekivani svijetli prolaz, završnu debljina zida te opseg dostave i montaže. Na temelju tih definiranih podataka izvođač građevinskih radova priprema otvor, dok se po njima ujedno izrađuju i sama vrata.

Kako bi narudžba sobnih vrata prošla besprijekorno i bez pogrešnih dimenzija, stručni tim tvrtke Canetti Porte u slučaju dogovora o kupnji osigurava vlastitu preciznu izmjeru otvora na terenu prije same izrade.