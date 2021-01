Svima nam je jednom dosadila naša boja kose te smo bili željni promjene. No jedan od najtežih prelazaka je zasigurno s brinete na plavušu. To je velika transformacija. Definitivno je izvediva za (gotovo) sve, ali prije nego prijeđete u plavo trebali biste uzeti u obzir nekoliko čimbenika.

Vaša povijest boje kose: Kad posjetite salon, jasno objasnite frizerki koja su vaša očekivanja. Naglasite vaš željeni izgled te recite kakva je tekstura vaše kose i kakva ste do sad imali iskustva. Na savjetovanju budite temeljiti u vezi povijesti svoje kose, čak i ako mislite da je nešto nebitno. Možda će trebati ukloniti staru boju (čak i prije godinu dana ili duže) prije ovakve promjene, inače se boja neće uhvatiti ravnomjerno, a to vam može samo nanijeti štetu kosi. Uz to, vrsta boje koju ste koristili (u salonu ili kod kuće) može utjecati na način na koji će vaša kosa prihvatiti boju.

Vaše vrijeme: Vaš bi frizer trebao biti transparentan o tome koliko dugo i koliko će vam posjeta frizeru trebati za svjetliju boju. Ne žurite s tim, uzmite si vremena, posebno ako se već dugo bojate, jer je održavanje kose što zdravijom uvijek glavni prioritet. Broj posjeta salonu i ukupno potrebno vrijeme ovisit će o vašoj trenutnoj boji, željenoj boji i duljini kose, teksturi i povijesti. To može biti jedan posjet frizeru, a može biti i do tri posjeta. To je vremensko ulaganje koje morate uzeti u obzir prije nego što se odlučite za promjene.

Vaš proračun: Prelazak iz brinete u plavušu može biti skup, ali najbolje je ne štedjeti na cijeni kad je riječ o velikoj promjeni boje.

Vaš ton kože i značajke: Možete imati najljepšu, savršeno odrađenu plavu boju kosu, ali ako ona ne odgovara s vašim tonom kože i bojom očiju, neće vam biti dobra. Prilikom odabira prave nijanse obratite se svom frizeru jer su svi prošli ozbiljan trening da bi to mogli utvrditi. Kako biste odabrali pravu nijansu vodite se bojom očiju. Ovo vam može biti vrlo korisno, jer se vaš ton kože može mijenjati s godišnjim dobima.

Koliko će vam trebati da postanete plavi?

Odvojite barem nekoliko sati. Ako imate neobojenu kosu, uvijek će biti lakše prijeći iz brinete u plavušu. Prirodna kosa je zdravija i jača od prethodno obojene/obrađene kose, pa je stoga sposobnija nositi se s ovakvim postupkom. Boja će se rasporediti ravnomjerno, dok obojena kosa može ispasti različita na različitim mjestima, a to sve ovisi i do frizera kod kojeg idete i koliko je on profesionalan.

Prvo i najvažnije, kad dođete u salon, testirajte boju na malom pramenu kose. Ovisno o vašoj prethodnoj boji, to će frizeru pomoći da odredi može li postići boju koju vi želite. To obično traje 15 do 30 minuta i pomoći će vam procijeniti razinu osvjetljenja vaše kose.

Suha kosa može biti lomljivija, ali može brzo poprimiti boju, gusta ili gruba kosa može biti jača, ali treba joj više vremena za poprimanje boje. Ali općenito govoreći, ako ćete za dvije nijanse biti svjetliji od vaše prirodne boje, bit će vam potrebno izbjeljivanje. Većinom ovi postupci mogu trajati od dva do četiri sata pa se pripremite na to.

Što biste trebali učiniti prije nego dođete u salon?

Trebali biste tretirati i nahraniti kosu tretmanima. Boja kose voli zdravu kosu, a kosa će prihvatiti boju raširenih ruku i kad je zdrava; kad je vaša kosa oštećena i ako je pokušate posvijetliti, puknut će.

Neka vaša kosa bude u najboljem stanju prije nego što postanete plavuša. Ako možete probajte koristiti mjesec dana prije hidratantne tretmane i ulja, kao i maske. Smanjite upotrebu proizvoda za stiliziranje kose.

Dođite s kosom koja nije svježe oprana. Uvijek biste trebali dolaziti s kosom koja nije previše čista i nije previše prljava. Ako se kosa opere taj dan, proizvod vam može nadražiti svježe očišćeno vlasište, a ako je kosa previše prljava, njena prirodna ulja mogu prekinuti i zaustaviti proces posvjetljivanja. Na termin dođite s kosom koja je oprana dva do četiri dana prije.

Osim toga, nemojte zaboraviti donijeti sliku kako biste pokazali svom frizeru željenu boju kose.

Kako postepeno ići u plavu?

Počnite polako s malom količinom kako bi se kosa i oči navikle i svaki put dodajite malo više boje, i tako sve dok ne dođete do željene boje. Ovo je izvrsna opcija za manje štete, ali za promjenu je potrebno više vremena (i strpljenja).

S balayagom se mogu postići prekrasni efekti i naglasiti konture. Prijelaz između obojenih pramenova nježan je i blag, tako da rezultat izgleda posve prirodno – i uvijek savršeno prilagođen osobi.

Ombré: vaš odabir boja ovisi o vašem stilu, tenu lica i želji da se istaknete u gomili. Intenzivna, jarka ili neobična ombre kosa privući će više pozornost od smeđe kose koja prelazi iz tamno smeđe u svijetlosmeđu ili plavu. Vi odabirete kombinaciju boja.

Možete li bojati smeđu kosu u plavu kosu kod kuće? To se obično ne preporučuje. Puno je prostora za pogreške i na kraju biste mogli oštetiti kosu.

Možete li od brinete postati plavuša bez izbjeljivanja? Svi se frizeri slažu u jednom: To nije lako. Boja (bez izbjeljivača) može posvijetliti kosu, ali samo nekoliko razina, što će najvjerojatnije na vašoj kosi izgledati narančasto.

Kako možete održavati svoju plavu kosu i održavati je zdravom? Smanjite korištenje proizvoda za ravnanje i kovrčanje kose te kosu što češće sušite na zraku. Ako koristite proizvode za stiliziranje smanjite temperaturu, koristite ulja protiv visokih temperatura kako biste zaštitili kosu.

Koristite ljubičasti šampon i regenerator kako ne biste imali narančastih tonova. Koristite regeneratore i maske za kosu na tjednoj bazi kako biste održali kosu hidratiziranom, piše Yahoo.