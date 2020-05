Sve tajne uspješnog flerta: Što zanima muškarce, a što žene?

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Muškarcima flert 'prečica' do seksa, ženama samo zabava

Tajna uspjeha u koketiranju još uvijek je prvenstveno u dobrom izgledu, zaključili su ciparski znanstvenici, u studiji sa više od 800 volontera, koja je pokazala da kod drugog spola najbolje prolaze oni koji su dobrog izgleda, dobro odjeveni i šarmantni. Pritom žene još traže i znakove da je muškarac inteligentan i da financijski dobro stoji, a bolje prolaze i oni koji su 'nježniji' u pristupu (što znači da ne navaljuju prebrzo i pristojni su), dok muškarci prvenstveno gledaju žensku ljepotu.

Rezultati bi, vjeruje se, mogli pomoći savjetnicima i psiholozima koji pomažu ljudima koji imaju problema s tim da pridobiju povjerenje drugih i poteškoća u socijalnoj interakciji. U okviru studije, sociolog Menelaos Apostolou sa Sveučilišta u Nikoziji i njegovi kolege, popisali su 47 različitih karakteristika koje mogu imati ljudi koji koketiraju i zatražili od 808 dobrovoljaca da procijene kolika je vjerojatnost da bi mogli 'pasti' na te osobine.

Tri najviše rangirane osobine bile su humor, inteligencija i dobar izgled. Neke druge osobine - od misterioznog pristupa do odlučnog izgleda - također utječu na to hoćemo li se upustiti s nekim u vezu, no bitno manje.

Između ostaloga, istraživači su otkrili da je veća vjerojatnost da će kod žena bolje proći nježan partner (koji mora biti zgodan), dok je muškarce manje zanimala inteligencija nego dobar izgled žene. Osim toga, stariji sudionici studije bolje su reagirali na poštovanje i pristojan način ophođenja od strane potencijalnog partnera.

Ljudi su stoljećima koristili koketiranje kako bi privukli odgovarajuće partnere, ali i prijatelje, kažu istraživači. Tradicionalno, flert je uvijek bio način da pokažete nekome da ste dobar 'materijal' za vezu. Muškarci bi, tako, često pokazivali svoju snagu, ili pouzdanost, kako bi ženu uvjerili da imaju potencijala biti dobri očevi, dok žene u prvi plan ističu dobro zdravlje, kao potencijal za majčinstvo. Mnogi od tih aspekata i dalje su važni, premda puno suptilnije.

- Dobar kontakt očima i dobar miris pomaže da koketiranje bude učinkovitije - kažu istraživači u svom radu. Osim toga, žene ističu neverbalno ponašanje i nježan pristup muškarca kao važne faktore temeljem kojih ocjenjuju muškarca, dok muškarci prije svega ocjenjuju dobar izgled žene kao presudnu stvar da budu zavedeni, prenosi Daily Mail.

Rezultati studije objavljeni su u časopisu 'Personality and Individual Difference', a evo koje su osobine znanstvenici istraživali i koja su 43 glavna razloga zbog kojih ljudi misle da ne mogu pronaći partnera, nakon što su istraživači preko Reddita zatražili da im ljudi anonimno odgovore na to pitanje i prikupili 6700 komentara:

1. Loš izgled (uključujući ćelavost i niski rast)

2. Nisko samopoštovanje / samopouzdanje

3. Slabi trud

4. Nezainteresiranost za odnos

5. Loše vještine flertovanja

6. Introvertiranost

7. Nedavni razvod

8. Loša iskustva iz prijašnjih odnosa

9. Nedostatak žena

10. Pretilost

11. Različiti prioriteti

12. Stidljivost

13. Prevelika izbirljivost

14. Anksioznost

15. Manjak vremena

16. Nesnalaženje u socijalnim kontaktima

17. Osoba uživa u tome što je samac

18. Depresija

19. Loš karakter

20. Teško je pronaći žene s kojom ćete se složiti

21. Loše mentalno zdravlje

22. Nedostatak uspjeha i postignuća

23. Zapeli ste s jednom djevojkom

24. Nedostatak socijalnih vještina

25. Nisu preboljeli prethodnu vezu

26. Ne znam kako započeti vezu

27. Nedostatak novca

28. Ne vjerujem ženama

29. Ne vidim znakove da je netko zainteresiran

30. Problemi seksualne prirode

31. Strah od odnosa

32. 'Nisam zanimljiv'

33. Strah od odbijanja

34. 'Neću biti dobar partner'

35. Privlače me pogrešne žene

36. Homoseksualnost

37. Odustao sam od odnosa

38. Nije vrijedno truda

39. Strah od obaveza

40. Zdravlje - invaliditet

41. Teško je održavati vezu

42. Ovisnosti

43. Nešto drugo

