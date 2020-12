Stru\u010dnjaci savjetuju da bi se obitelji trebale kloniti no\u0161enja istih bo\u017ei\u0107nih pid\u017eama kako bi se izbjeglo da djeluju 'uobi\u010dajeno'.\u00a0

Zlatno pravilo za dekoraciju je da se previ\u0161e stvari ne mora podudarati ili biti isto. Stoga se obitelji u odgovaraju\u0107im setovima pid\u017eama uvijek gleda s diskretnom podsmijehom, komentiraju stru\u010dnjaci.

2. Gonk

Gonkovi su najnovija sve\u010dana tradicija u Velikoj Britaniji, a smatra se da skandinavsko tuma\u010denje Djeda Bo\u017ei\u0107a donosi sre\u0107u, ljubav i zdravlje.

Mnogi su ove godine u svoj dom unijeli barem jedan ili dva gonka, no stru\u010dnjaci misle da ih treba izbjegavati. Vjerojatno se pitate za\u0161to? Zato jer mnogi i dalje ne znaju tko i \u0161to predstavljaju gonkovi, a to je navodno pokazatelj da nisu dobar izbor za Bo\u017ei\u0107.

3. Vijenci za vrata

Tradicionalni vijenci za vrata sastavljeni od preslatkog zelenila su prihvatljiva opcija, ali ako se ove godine odlu\u010dite za neki rasko\u0161ni vijenac, odustanite. Bolje je dr\u017eati se tradicionalnog vijenca.

Sve\u010dani vijenac na vratima potpuno je prihvatljiv i po mogu\u0107nosti pravi, a ne umjetni. Boje bi trebale biti one koje se prirodno nalaze u biljkama, a ne neonsko plave, ljubi\u010daste i \u0161okantno bijele.

4. Bo\u017ei\u0107ne krune

Bo\u017ei\u0107ne krune ili bo\u017ei\u0107ni \u0161e\u0161iri postali su obavezna tradicija mnogim obiteljima. \u010cak i kraljevska obitelj nosi papirnate krune za Bo\u017ei\u0107.

Bo\u017ei\u0107ne krune mogu biti slatka opcija pogotovo za mali\u0161ane, samo nemojte pretjerivati.

5. Pijenje alkohola po cijele dane

Umjesto da u\u017eivaju u sve\u010danoj proslavi i blagdanima, mnogi se za te dane odlu\u010de napiti. No u nekim prilikama pijani \u010dlanovi obitelji mogu 'pokvariti\"' zabavu za sve ostale i to ugu\u0161i bo\u017ei\u0107ni duh.

Naravno, nije zabranjeno piti alkohol, ali ipak treba biti oprezan i pripaziti da se alkohol konzumira u umjerenim koli\u010dinama. Znajte svoje granice i nemojte piti previ\u0161e jer to uni\u0161tava slavlje svim ostalima.

6. Personalizirani pokloni

U nekim situacijama personalizacija bo\u017ei\u0107nog poklona mo\u017ee se smatrati prihvatljivom. Me\u0111utim, neki ipak oti\u0111u s takvim poklonom predaleko pa \u010dak i na tegli Nutelle ispi\u0161u ime voljene osobe i sli\u010dno.\u00a0

Personaliziranje poklona za nekoga promi\u0161ljen je potez ali opet, i s tim treba biti oprezan da se ne ode iz krajnosti u krajnost.

Drugo je kada nekome poklonite sat i ugravirate ime ili datum, a kada poklonite nekom teglu Nutelle s njegovim imenom to je ve\u0107 pomalo \u010dudnjikavo. Iako s druge strane, to nekom mo\u017ee biti slatko. Sve ovisi.

7. Vilenjaci na policama

'Elf On The Shelf' je izraz koji je zadnjih godina postao jako popularan u Velikoj Britaniji. Prema stru\u010dnjacima, to je 'okej' ukras ako ga se dozira. Nemojte pretjerati pa da vam je u svakoj prostoriji po jedan vilenjak.\u00a0

8. Bo\u017ei\u0107ne plahte

I na kraju - jedna bo\u017ei\u0107na tradicija koje se treba kloniti je sve\u010dana posteljina. Stru\u010dnjaci savjetuju da ni pod razno ne padnete u 'trend' bo\u017ei\u0107ne posteljine.

To je gubljenje novca. Samo iskoristite ono \u0161to biste ina\u010de koristili, pi\u0161e The Sun.