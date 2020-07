Stoga je par odlu\u010dio zavjete izmijeniti u \u0161umi u jugoisto\u010dnoj norve\u0161koj regiji Holebekk, na samoj granici sa \u0160vedskom. Mladenci su stajali na suprotnim stranama, odvojeni tek satenskom bijelom vrpcom.

<p>Norveška nevjesta Camilla Oyjord i švedski mladoženja Alexander Clern svoje su zavjete prije nekoliko dana izmijenili na ceremoniji održanoj na samoj granici između dviju zemalja, odvojeni tek bijelom vrpcom. Svatko se fizički nalazio u vlastitoj državi, pridržavajući se mjera o suzbijanju širenja koronavirusa.</p><p>Par je za BBC kazao da više nisu mogli čekati odluku o ukidanju ograničenja, a zanimljivo je i to da je mladenka ideju o takvome vjenčanju iznijela u šali.</p><p>- Nismo željeli mijenjati ranije zakazani datum...,željeli smo se vjenčati! - rekli su.</p><p>S obzirom na to da je Švedska imala puno opušteniji pristup u borbi protiv koronavirusa u odnosu na ostale europske države, susjedne zemlje poput Norveške nisu je stavile na popis zemalja u koje se smije putovati. </p><p>Stoga je par odlučio zavjete izmijeniti u šumi u jugoistočnoj norveškoj regiji Holebekk, na samoj granici sa Švedskom. Mladenci su stajali na suprotnim stranama, odvojeni tek satenskom bijelom vrpcom.</p><p>Mladenka je ispripovijedala da je prijedlog o takvome vjenčanju iznijela u šali, no da su prijatelji i članovi dviju obitelji zamisao prihvatili s oduševljenjem. </p><p>Mladoženja je novinarima kazao kako ni on ni njegova izabranica nisu očekivali da će bilo tko od bliskih prijatelja prisustvovati svečanosti, s obzirom na to da put do odabranog mjesta vodi dugačkom šumskom stazom. Na kraju su oboje bili oduševljeni brojem gostiju na svojoj 'šumskoj' ceremoniji sklapanja braka. </p><p>Među nezvanim gostima bila su i dvojica policajaca. Oni su vodili računa o tomu da nitko ne prijeđe granicu. </p><p>- Policajci su nas ljubazno upitali mogu li i oni prisustvovati obredu. Naravno da smo na to pristali - kazali su mladenci.</p>