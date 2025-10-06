Švedska koordinatorica za cijepljenje: Po Ikea trgovinama cijepimo klince protiv HPV-a!

Zahvaljujući visokoj procijepljenosti mladih protiv HPV-a i programu testiranja žena zrele dobi, i to najviše kućnim testovima, Švedska bi mogla do 2027. iskorijeniti opasni humani papiloma virus, koji može uzrokovati rak grlića maternice (cerviksa), ali i karcinom anusa, penisa, vagine, vulve i grla. Dva najopasnija tipa virusa, 16 i 18, uzrokuju oko 70 posto slučajeva raka grlića maternice. Virus nije bezopasan ni za mušku populaciju, pa se cijepljenje u osnovnoškolskoj dobi, prije početka seksualne aktivnosti, preporučuje i djevojčicama i dječacima. U Hrvatskoj je procijepljenost protiv HPV-a trenutačno na oko 50 posto kod djevojčica, odnosno 40 posto kod dječaka starosti do 15 godina, dok je u Švedskoj taj postotak znatno viši - gotovo 90 posto.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 dr. Tatjana Petričević Vidović o HPV-u | Video: Matija Habljak/Pixsell

U Zagrebu je bio stručni skup liječnika školske medicine, na kojem je kao predavač gostovala Laila Sara Arroyo Mühr, švedska koordinatorica za eliminaciju HPV-a, biologinja za tumore i znanstvena čelnica Međunarodnog referentnog centra za HPV pri Karolinskom institutu. Za 24sata otkriva kako su došli do tako dobrih rezultata u prevenciji HPV-a.

Foto: 123RF

Što su dosad pokazale švedske studije o cijepljenju protiv HPV-a?

Pokazuju jako ohrabrujuće rezultate. Otkrili smo da žene cijepljene prije 17. godine života imaju 97-postotno smanjenje HPV-a. Među tim kohortama HPV u Švedskoj brzo nestaje. Ništa nismo postigli preko noći jer je cjepivo - prvo samo za djevojčice u dobi od 11, 12 godina - uvedeno 2012., a za dječake 2020. Jedan od ključnih faktora uspjeha jest činjenica da djecu cijepimo organizirano po školama, uz pristanak roditelja, jer ovo cjepivo nije obavezno. Roditelji dobiju mail, daju pristanak jednim klikom, i dijete može biti cijepljeno. Evo baš se nekidan cijepio i moj sin, u petom razredu, kad se vakcinacija protiv HPV-a provodi. Što se otpora roditelja tiče, sve je u komunikaciji. Naša je kultura takva da vjerujemo sustavu, državi, znanosti i struci. Ništa ne moramo, ali znamo što trebamo kao roditelji učiniti da zaštitimo svoju djecu. Ne protivimo se preporukama struke, držimo se onoga što je znanost potvrdila, o čemu postoji znanstveni konsenzus. Otpor cijepljenju drugdje postoji zbog nepopularnih mjera i lockdowna u pandemiji, no kako je kod nas taj sustav bio 'mekši', nije bilo protivljenja cijepljenju, koje nas je spašavalo od težih posljedica, i smrti.

Zbog korupcije i čestih afera u vrhu vlasti u Hrvatskoj nedostaje povjerenja u državu. Dio građana zbog teorija urote ne vjeruje autoritetima općenito - u znanosti, medicini, epidemiologiji, svaki znanstveni konsenzus laički dovode u pitanje, pa tako i o cjepivu. Što učiniti?

Ključ je komunikacija, i samo komunikacija – koju pružaju oni kojima građani već vjeruju. Iskustvo iz Švedske pokazuje da većina roditelja koji nisu cijepili svoju djecu nisu pravi antivakseri nego roditelji koji su propustili ili pogrešno shvatili informacije. Kad se s njima izravno povežete, do 70 posto njih će odlučiti cijepiti dijete.

U Švedskoj je proces pojednostavljen kako bi se uklonile prepreke. Dok djeca dobivaju informativno pismo koje moraju donijeti kući, samo cijepljenje provodi se izravno u školi. Roditelji trebaju dati samo online pristanak – nema potrebe da zakazuju termine, uzimaju slobodno vrijeme s posla ili se oslanjaju na svoje dijete da dostavlja papire. Ovaj model osigurava da cjepivo dođe do gotovo svih, bez stvaranja nepotrebnih prepreka.

Gotovo sva vaša djeca budu cijepljena protiv HPV-a u petom razredu, no besplatno cjepivo je dostupno i kasnije? Starije cijepite kroz svoj program Even-faster. O čemu je riječ?

U Švedskoj se gotovo sva djeca cijepe protiv HPV-a u petom razredu, što znači da su danas gotovo sve žene mlađe od 23 godine već zaštićene zahvaljujući cijepljenju u školama. S ovom razinom pokrivenosti, eliminacija HPV-a izvorno je bila predviđena za 2039. godinu. Ali to nam je ipak bilo predaleko. Kako bismo ubrzali napredak, pokrenuli smo naš program 'Even-faster', koji proširuje cijepljenje na sve žene u dobi od 23 do 30 godina. Ova dobna skupina je važna jer su one glavni pokretači prijenosa HPV-a i nisu bile u potpunosti pokrivene kad je cijepljenje prvi put uvedeno. Cijepimo li 70 posto njih, modeliranje pokazuje da se HPV može eliminirati u roku od samo dvije godine. Putem programa Even-faster cijepimo do 30. godine života i testiramo na HPV. Žene koje imaju pozitivan test pomno se prate: u većini slučajeva, imunološki sustav prirodno uklanja virus. Ako ne, može uzrokovati stanične promjene. Najranije promjene (CIN I) ne trebaju liječenje, ali se moraju pratiti svakih šest mjeseci kako bi se spriječila progresija. Ako dođe do progresije do CIN II ili više, pruža se liječenje. Na taj se način žene s trenutnim infekcijama pažljivo liječe, a cijepljenje ih štiti od novih infekcija. Gotovo sve abnormalne brisove vrata maternice uzrokuje HPV, pa kombiniranje cijepljenja s praćenjem osigurava nestanak izvora infekcije i eliminaciju koja postaje stvarnost. Naša je nacionalna preporuka cijepljenje do 26. godine života.

Naišla sam na podatak da protiv HPV-a cijepite i u kinima?

- Da, kroz program Even-faster tu populaciju od 23 do 30 godina. U kinima im nudimo besplatnu kartu ako se cijepe. Cijepimo i na sveučilištima, na neka mjesta dolaze autobusi u kojima je moguće cijepiti se, i to ne samo protiv HPV-a. Cijepimo i u supermarketima, u Ikei vikendom, jer je odlazak u Ikeu naš nacionalni sport. Uglavnom, došli smo do svih. Neumorno šaljemo pisma s informacijama na kućne adrese, u kojima građane molimo da informacije prenesu i drugima, prvenstveno onima koji su u Švedsko ilegalno. I oni se mogu cijepiti, kao i strani studenti, koji nisu obvezni prijaviti boravak ako ostaju kraće vrijeme, nekoliko mjeseci.

Koja još pametna rješenja iz Švedske imate kad je riječ o HPV-u? Što je sa ženama zrele dobi, koje cijepljenje ne obuhvaća?

Provodimo redovito testiranje žena u dobi od 23 do 70 godina na HPV. Tom smo testu dali prednost nad Papa testom, citologijom, jer se pokazao sigurnijim i osjetljivijim. Rizik od raka s negativnim HPV testom je vrlo nizak. Žene u dobi od 23 do 50 godina na testiranje pozivamo svakih pet godina, odnosno svakih sedam ako su u dobi od 50 do 70 godina. U slučaju pozitivnog nalaza, dalje redovito pratimo ženu. Ako ste pozitivni, do promjena na stanicama mogu proći i dvije godine. Iz tog razloga ni odlazak na ginekološki pregled svake godine samo radi HPV, odnosno citološkog nalaza, nije potreban ako je HPV nalaz negativan i ako žena nema drugih problema, odnosno ako je trudna.

Foto: 123RF

Velika većina žena testira se kod kuće. Recite nam više o švedskim self-sampling testovima.

Takve smo testove prije pandemije slali samo ženama koje su izbjegavale citološki skrining, a u pandemiji, kad se manje odlazilo k liječnicima, i prevencija stala, odlučili smo testove slati svim ženama koje se testira na HPV. U pitanju je mali set s priborom za kućnu uporabu, koji žena dobiva na kućnu adresu - sama uzme uzorak, stavi ga u priloženu epruvetu i poštom besplatno vrati na analizu. Odaziv nam je velik, dvije trećine žena koristi kućni test, a jedna trećina na testiranje odlazi u zdravstvenu ustanovu, pa je kućni test sad postao trajno rješenje. Odaziv na testiranje prelazi 80 posto.

Koja je, na kraju, vaša poruka Hrvatskoj kad je riječ o cijepljenju protiv HPV-a?

- Na vladi je da dobro prenese informacije i organizira cijepljenje. Činjenica da je HPV cjepivo ovdje neobavezno, a druga su cjepiva u većini obavezna, može poljuljati povjerenje u to cjepivo. Roditelji će prihvatiti informacije koje su dobro objašnjenje, i artikulirane od ljudi kojima se vjeruje. Do danas su potrošeni milijuni doza cjepiva protiv HPV-a, ono je sigurno, doprinosi velikim uštedama u zdravstvu, i što je najvažnije, našu djecu štiti od karcinoma. Nije li to dovoljan argument?