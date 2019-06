Svekrva iz pakla? Na svadbu sina i snahe došla u vjenčanici

Pokušajte to nadmašiti, napisala je Amy Pennza uz fotografiju nje i svekrve koja je ubrzo postala pravi hit na internetu. Iako su mnogi napisali kako tako nešto nikada ne bi oprostili, Amy je pokušala obraniti majku od muža. Ovako je napisala:

- Nisam znala što moja svekrva planira odjenuti. Nisam se ni sjetila to je pitati. Tog su jutra sve djeveruše bile nagurane u malu prostoriju, a ona je ušetala i vidjela sam krajičkom oka da nosi vjenčanicu. No, ne sjećam se svega. Mnogi kažu da im je dan vjenčanja u magli, a tako je i meni. Tek mi je kasnije sestra, koja mi je bila i kuma, rekla kako se 'nadala da sam bila previše smetena da bih išta primijetila' - stoji u objavi.

Amy je objasnila kako je njena svekrva odrastala u takvom siromaštvu da je kao dijete zbog poremećaja u prehrani okidala glave od šibica i jela ih.

- Kad odrastaš bez ičega, to valjda nekako ostane u tebi zauvijek. Bez obzira na to koliko novaca kasnije imaš, uvijek postoji strah da ćeš opet ostati bez ičega. Ipak, nju odrastanje nije je učinilo ni tvrdom, ni okrutnom, ni sebičnom. Ali njezine su metode štednje legendarne i često smiješne, pa se na obiteljskim okupljanjima zabavljamo prepričavajući lude stvari koje je napravila kako bi uštedjela - priča Amy.

Kaže da je svekrva tako znala, na primjer, uzeti masline i celer iz 'Bloddy Mary' koktela i čuvati ih za salatu kasnije.

My mother-in-law wore a wedding dress to my wedding. So, yeah, top that one, Twitter. #weddingfail @jimmyfallon pic.twitter.com/IjqvnXT6Ps