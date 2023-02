'Svi misle da sam slavni glumac, toliko smo slični. Prate me, žele se slikati, vrište kad me vide...'

Ljudi me često zamijene sa The Rockom. Imam čak 50 tetovaža koje izgledaju kao njegove, kaže Antonio Muratore (54), osobni trener iz Milana u Italiji dok ponosno priča o svojoj sličnosti sa holivudskom zvijezdom Dwayneom Johnsonom.

Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL

- Nevjerojatno je koliko ljudi mi prilazi i žele se slikati sa mnom jer misle da sam Dwayne Johnson. Prilaze mi gdje god se našao, na ulici, dok se sunčam na plaži, u restoranu, hotelu... Jednom me čak netko pratio na ulici nekih 15 minuta. To cijelo iskustvo mi je promijenilo život. Nevjerojatno je izgledati kao slavna osoba tako visokog ranga - dodao je.

Foto: therocksbrother/Instagram

- Ponekad kad ljudima kažem da nisam poznati glumac, oni se svejedno žele slikati sa mnom, i to je u redu. Znaju me i dozivati njegovim imenom. Kad se osjećam loše, a netko uzbuđeno kaže: 'Hej, gle, to je The Rock', opet sam sretan - kaže.

POGLEDAJTE VIDEO o Dwayneu Johnsonu:

Iako, priznaje da je mirniji tip čovjeka koji be volio privlačiti puno manje pažnje na sebe, ali ova situacija mu ne smeta jer usrećuje druge. Volio bi, kaže, upoznati Dwaynea.

Foto: therocksbrother/Instagram

- Sve bih dao da ga jednog dana upoznam. Isprva nisam primijetio sličnost s njim sve dok mi sve više i više ljudi počelo nije počelo prilaziti. Sad sam se jednostavno navikao na to. Prvi put mi je prijatelj ukazao na sličnost prije desetak godina - nastavio je je ovaj mišićavi samac.

Foto: therocksbrother/Instagram

No, bez obzira koliko to godilo njegovom egu, priznaje da zna biti naporno.

- Zna biti malo stresno, ali se uvijek rado slikam s ljudima. Osjećam se zapravo jako sretnim što izgledam kao on jer je sjajna osoba, šampion u sportu i u životu - rekao je pa se prisjetio trenutka kad je sjedio u kinu i gledao film u kojemu je Dwayne Johnson glumio.

Foto: therocksbrother/Instagram

- Film je završio, a djeca su odjednom počela vrištati: 'The Rock! The Rock!'. Bila je to luda situacija jer su sva trčala i željela se fotkati sa mnom - ispričao je Antonio koji honorarno radi kao glumac. Tetovaže kakve ima poznati glumac odlučio je naknadno staviti kako bi mu nalikovao još više.

Nadao se, kaže, da će zbog imati veće šanse dobiti ulogu njegovog dvojnika u nekom filmu, prenosi Daily Star.

