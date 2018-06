'Svidjelo joj se da me gleda dok se seksam s drugim ženama'

Draga Deidre,

Imam 47 godina, a moja žena 44. Zajedno smo deset godina. U početku je seks bio fenomenalan, ali s vremenom je postao potpuno sr***, do nepostojećeg. Vjerojatno zbog toga što smo dugo radili u suprotnim smjenama u bolnici, piše muškarac britanskoj kolumnistici Deidre u The Sunu.

Tražio sam od šefa da mi promijeni smjenu kako naš radni raspored ne bi tako loše utjecao na naš odnos. A promijenio sam i par stvari kod kuće. Registrirao sam se na swingersku stranicu i nakon toga odlučio ideju predstaviti i mojoj ženi.

Jako joj se svidjela i iako je u početku bila preplašena, brzo je shvatila da joj se zapravo sviđa da me gleda kako se seksam s nekim drugim dok ona gleda. Za nju to je značilo da ona ne mora sudjelovati, a to joj se posebno svidjelo.

Upoznali smo par ljudi i zatim se pridružili swingerskom klubu u susjednom kvartu gdje smo mogli odlaziti na posebna događanja. Tamo smo upoznali jedan genijalan par s kojim smo se ubrzo sprijateljili i nedugo zatim smo zajedno otišli na swingersko putovanje.

Izlet je bio pun flertanja i dobrih provoda tijekom dana, a noći pune divljeg seksa.

Nakon seksi igrica koje smo igrali jedne večeri, jedan od muškaraca je podigao grudnjak s poda i pitao čiji je. Ja sam se našalio i pokazujući na moju ženu rekao da sigurno nije njezin jer ga nikad ne bi uspjela napuniti.

Poludjela je. Izjurila je iz sobe i kad sam ju napokon dostigao viknula je na mene da kako se usuđujem uopće predložiti da je ravna kao daska.

Ostatak putovanja jedva da je sa mnom razgovarala, ali zahvaljujući tom događaju su mi se otvorile oči i shvatio sam kakva je zapravo. Bolje sam se ljubio, imao sam bolji seks i dobivao sam više pažnje od druge žene, nego od moje.

Svjestan sam da ona neće ostaviti svojeg muža zbog mene i prestali smo sa swinganjem jer smo se žena i ja puno svađali, ali sve to me je potaknulo da razmislim što dalje. Da ostanem sa svojom ženom ili da potražim nekog novog?

Foto: Dreamstime

Deidre odgovara:

Uspješna veza se ne temelji samo na dobrom seksu. Temelji se na ljubavi, zajedništvu i uživanju u zajedničkim trenutcima. Imate li vi to u svojoj vezi?

Seks s drugim ženama je jako privlačan, ali što je s ostatkom vremena? Možda je kod tebe swinganje potaknulo novu strast u vezi, ali što je s tvojom ženom? Postoji velika mogućnost da se ona naljutila i povukla zbog pozornosti koju si poklanjao drugoj ženi, a ne zbog jedne tvoje "jako taktične" izjave.

Ako voliš svoju ženu, onda su bolji seks, ljubljenje i pozornost nešto što je i dalje moguće u vašem braku, ali potrebna je komunikacija kako biste mogli krenuti dalje.

Reci ženi da želiš krenuti ispočetka i usmjeri svoju energiju u zajedničko vrijeme, pozornost i rad na vašoj vezi.