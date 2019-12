Svijet bogatih mama: Žele sve, od dizajnera igračaka do imena

Tapete koje prikazuju obiteljski grb, spavaćica za rađanje, dadilja sa diplomom psihologije - sve to može osigurati Mummy Concierge, servis kojeg je pokrenula Britanka Tiffany Norris (39). Majka je dvoje djece, a servis je pokrenula 2017. godine, piše Daily Mail.

Kaže kako nije mogla ni sanjati da će posao narasti do takvih razmjera, a klijenti su joj superbogate mame. Tiffany sa suprugom Patrickom, sinom Rupertom (2) i kćeri Ophelijom starom šest mjeseci živi u Chipping Nortonu u Oxfordshireu. Sad uživa u luksuzu kojeg joj omogućuju slavni klijenti poput zvijezde realityja Tabithe Willett koja ima dijete s najboljim prijateljem princa Harryja, Fraserom Carruthersom.

Tiffany je za par pripremala torbu za bolnicu te je razgovarala umjesto njih sa budućim dadiljama. Njezine usluge Tabitha je nazvala neprocjenjivima. Tiffany kaže kako su mnogi od zahtjeva njezinih klijenata zaista nevjerojatni.

- Isprva sam mislila da će ljudi samo tražiti normalne savjete o tome kako pripremiti torbu za bolnicu, no iznenada sam shvatila da su u većini moje klijentice poslovne žene koje žele sve, vjeruju da to mogu imati i da bi to ostvarile traže svu moguću pomoć, ističe ona.

Američki televizijski prezenteri, britanske zvijezde i ostali klijenti s njom imaju poseban ugovor o tajnosti kojim štite svoju intimu. Njezine usluge plaćaju od 350 kuna po satu, a posao uključuje sve od cjelodnevne podrške do provjere vila prije ljetovanja kako bi djeca ondje bila sigurna.

- Letjela sam u Dubai, na Ibizu i diljem Europe. Nikad nisam mislila da ću provjeravati sigurnost vila za djecu, no to se često od mene tražilo. Moj posao temelji se na usmenoj predaji pa stoga često imam klijente sličnog profila sa sličnim zahtjevima, nastavila je ona.

Tijekom godina tako je ispunila želju mami iz Chelseja koja je tražila posebnog stilista da osmisli spavaćicu u kojoj će ići na porod, tražila je dadilju koja će nositi repliku uniforme Norland dadilje, a smislila je i ime Mixie za kćer para koji je tražio unikatno ime kakvo nitko drugi na svijetu nema.

- Javila mi se mama koja je čula za školu za dadilje Norland Nannies, no već je imala svoju dadilju i bila je zadovoljna njezinim radom. No sviđala joj se ideja da ljudi misle kako je angažirala Norland dadilju, pa je stoga tražila da joj nabavim repliku uniforme za dadilju s Norlanda, opisuje ona.

I to nije sve. Kad je riječ o dadiljama, nije važna samo uniforma nego i njihovo obrazovanje.

- Ljudi postanu jako sitničavi kad je riječ o dadiljama, pa ima onih koji traže zaposlenice s diplomom Oxforda ili Cambridgea, po mogućnosti iz psihologije ili dječjih studija. Ljudi jednostavno traže sve više, kaže Tiffany.

- Dadilje karijeristice žele isto što i mame karijeristice za koje radimo. To su ljudi koji jednostavno žele osvojiti svijet, a traže da je sve na najvišem mogućem stupnju - nastavila je.

Priznaje ipak kako unatoč bizarnih zahtjevima još nije dobila onaj koji nije uspjela ostvariti.

- Puno toga što radim ne možete jednostavno proguglati. Luksuzni svijet bogatih roditelja živi svoj život u tajnosti i postoji mala grupa nas koji usko surađujemo. To su dizajneri dječjih doba, stručnjaci za dječje igračke, stručnjaci za sigurnost djece. Pomažemo si uzajamno kao da smo tajni klub roditelja, kazala je.

Rezultat svega je činjenica da, zahvaljujući zahtjevnim klijentima, ovu majku više ništa ne može začuditi.

- Svi misle da su njihova djeca najbolje što se dogodilo svijetu te im žele omogućiti sve što mogu. U tom društvu normalna je i doza natjecateljskog duha, njima je to jednostavno prirodno, zaključila je ona.

