Svijet mode inspirira se retro teniskim krojevima, bijelom bojom i plisiranim suknjama

Prvi puta od davne 1947. godine, teniski turnis Wimbledon, čiji igrači moraju nositi samo bijelo, po prvi puta neće se održati, a dizajneri nas podsjećaju na stilsku ljepotu tog sporta

<p>Kao da suosjećaju sa svim ljubiteljima tenisa i sportašima, mnogi dizajneri ovo ljeto donose kolekcije inspirirane retro stilovima koji se vrte oko tenisa, a plisirana je suknja nedavno postala mikro trend na Instagramu. No, to je samo dio priče, jer modne kuće poput Gucci, Fila i Lacoste otkrivaju svoje afinitete prema bijelom sportu i to čine retro krojevima.</p><p>Kratka plisirana suknja postala je zvijezda Interneta, a dizajneri donose svoje stylish prijedloge idealne ne samo za zelene terene, već i kavu na suncu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za bijelu odjeću - kako je održati čistom?</strong></p><p>Lacoste, kao izvorno teniski brend, daje posvetu retro trendovima i sjeća se vremena kad su žene igrale u dugim suknjama, no bijela je elegancija bila nezaobilazna.</p><p>Modne kuće poput File predlažu i stilsku varijantu za večer, oplemenjenu štiklama i vestama koje donose čistu bjelinu i minimalizam.</p><p>Vesta s V ovratnikom, vintage stilski adut, vraća se u kompletu s teniskim stilovima, jer sličan je kroj nekada bio dio obavezne teniske uniforme.</p><p>Suknje su bijele, a ako nisu plisirane, onda su elegantne, s decentnim prugastim detaljima, predlaže Gucci, brend koji konstantno donosi neke prastare vintage stilove. Forme evociraju dane sporta, a vezice i gume već dekadama dio su svake sportske priče.</p>