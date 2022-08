Svoje mačke vodi na putovanja po svijetu: 'Nigdje ne idemo bez njih, obožavaju istraživati'

Dana iz New Yorka prati gotovo pola milijuna ljudi koji uživaju u njegovim objavama. U ljeto 2020. Dan i supruga dobili su Sponge Cakea i Mocha, dvije škotske fold mačke, i Donuta, britansku kratkodlaku mačku. Uz postupnu obuku, kućne mačke, koje Dan naziva svojim 'pandemijskim bebama' navikle su se na vanjski svijet.

Sponge, Mocha i Donut imaju različite osobnosti, ali svi vole istraživati, kaže Dan. Dodao je da je Sponge vrlo pustolovna mačka dok je Mocha vrlo draga i mirna koja uživa u šetnjama. Donut je posljednja mačka koja se pridružila obitelji. U početku je oklijevala izaći van, ali brzo je postala obožavatelj vanjskog svijeta.

Prema Danu, koji je napisao knjigu 'Adventure Cats: How to Train Your Cat for Outdoor Adventures' u kojoj opisuje proces treniranja kućnih mačaka da izlaze vani, najbolje ih je učiti postupno uz puno poslastica, maženja i ohrabrivanja.

Dan je rekao kako on i Olivia jednostavno ne žele putovati bez svojih mačaka, čak i ako to zahtijeva veću organizaciju. Njihova prva avantura izvan države bilo je putovanje kroz Orlando, San Francisco i Sacramento 2021. godine.

To prvo putovanje im je dalo samopouzdanje pa su ubrzo otišli i u Pariz, gdje su mačke posebno uživale. Od tada su nastavili istraživati ​​Veneciju i Milano, a Dan je rekao da namjeravaju posjetiti i Švicarsku na jesen, piše Insider.

