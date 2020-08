Svojoj staroj dosadnoj kupaoni dala novi sjaj za samo 958 kn

<p>Entuzijastični DIY (uradi sam) projekt pretvorio je dosadnu kupaonicu u šik crno bijeli prostor za opuštanje i to za samo 958 kuna. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za čišćenje</p><p><strong>Kelli Cochran-Sharp</strong> podijelila je u Facebook grupu 'DIY On A Budget' svoj projekt koji je započela u karanteni.</p><p>Otkrila je kako joj je ovo prvi put da tapecira i uljepšava podove, a trebalo joj je samo pet popodneva kako bi njena kupaonica ponovno zablistala.</p><p>Objavila je prije i poslije slike kupaonice, a mnogi su se oduševili ovom transformacijom.</p><p>Kupaonica je prije izgledala beživotno. Zidovi su bili prljavo bijeli, pod je bio običan, imala je srebrno ogledalo i držač za ručnike. Činilo se kao da kupaonica, reklo bi se, 'nema dušu'.</p><p>Potrošila je 350 kuna na živahne ljepljive pločice za pod, kupila je slike sa životinjama te je preostale zidove obojila u mat crno. Dodala je i mat crnu šipku za ručnike i samostojeći držač za wc papir.</p><p>- Željela sam preko ljeta pospremiti nekoliko soba u svojoj kući jer je većina ljudi to učinila na početku karantene, a ja sam tada radila od doma - rekla je Kelli, prenos<a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8596249/Thrifty-woman-transforms-plain-bathroom-vibrant-space-100.html" target="_blank">i Daily mail.</a></p><p>- Vidjela sam mnogo ideja na temu 'uradi sam'. Izabrala sam one najdraže i odlučila preurediti svoju poprilično dosadnu kupaonu - rekla je Kelli.</p><p>Našalila se, kako se prilikom lijepljenja pločica skoro zalijepila za pod. No za sve je bilo potrebno strpljenje kako bi na kraju sve odlično ispalo.</p><p>- Koštalo me nešto više od 100 funti (oko 958 kuna), sve je bilo i više nego dobro. Zadovoljna sam - poručila je Kelli.</p>