Svugdje vas prate isti brojevi? Oni su skrivene poruke s neba

Je li vam se ikad dogodilo da svaki dan pogledate na sat uvijek u isto vrijeme, pa svaki puta vidite iste brojeve, primjerice: 22:22 ili 12:12? Možda svaki puta izvučete srećku ili bingo sa istim brojevima, iste brojke vas stalno prate s plakata ili registracija na vozilima koje primjećujete u gradu, ponavljaju se u telefonskim brojevima koji su vam važni... velike su šanse da vam preko njih nebeski čuvari pokušavaju nešto poručiti.

Anđeoski brojevi su poseban 'alat' putem kojega nam duhovni vodiči šalju poruke. Zato je važno razumjeti koju poruku 'nosi' svaki pojedini broj, kako biste mogli komunicirati s njima. Evo kratkog pojašnjenja poruke koju nosi svaki broj:

Foto: Thinkstock

Broj 1

Vjeruj u sebe i imaj povjerenja u svoje mogućnosti. Možda je vrijeme da započnete novi projekt ili pokrenete novi posao. Vrijeme je da zasadite sjeme za budućnost na temelju nadahnute ideje koje trenutno možda niste svjesni. Obratite pažnju na svoje misli kako biste ju prepoznali.

Broj 2

Poslušajte svoju intuiciju i nemojte dopustiti da na vas utječe ono što drugi ljudi očekuju od vas. Ovo je divno vrijeme za romantiku, partnerstvo i ljubav. Uzmite si vremena za samorefleksiju. Nemojte previše tjerati samog sebe, dopustite sebi priliku da vas drugi cijene.

Broj 3

Postoji potreba da izrazite nešto u vašoj unutrašnjosti, bilo da je riječ o emociji, kreativnom traganju, poslovnom pothvatu ili tome da osjećate da je neka druga karijera bliža vašem srcu. Družite se više s ljudima i smijte se više!

Broj 4

Morate se uzemljiti i fokusirati na izgradnju vlastitih temelja, što podrazumijeva dom, financije, psihičku izgradnju te izgrađivanje tijela. Uložite u sebe, posao ili nekretninu.

Broj 5

Foto: Dreamstime

Promjena je u zraku! Ili vam je potrebno da prekinete rutinu ili je riječ o tome da stižu promjene. Dijelite svoju priču putem društvenih mreža, pišite ili izađite s promocijom u medije. Družite se i zabavljajte što više!

Broj 6

Budite sigurni da postoji balans između vaših fizičkih i duhovnih potreba. Pobrinite se za sebe. Možda trenutno imate više obaveza i odgovornosti, djelomično povezanih i uz obitelj. Slušajte glazbu ili svirajte i unesite više ljepote u svoj život. Važno je obnoviti harmoniju.

Broj 7

Vrijeme je za više razmišljanja i meditacije, povucite se iz vanjskog i zatvorite u svoj unutarnji svijet. Možda je vrijeme i za to da se fizički maknete. Morate ostati fokusirani na ono što je vaša stvarna uloga, ne na ego.

Broj 8

Budite veliki i koračajte hrabro. Proširite svoje granice! Ovo je vrijeme izazova i testova koji se događaju samo da bi vas ojačali. Ostanite vjerni svojim strastima i slijedite ih! Sjajno je vrijeme za to da napredujete i ostavite znak u svijetu.

Broj 9

Foto: Dreamstime

Imajte suosjećanja za sebe. Možda ćete se osjećati odbačeno, no to je samo zato što sami sebe ne volite dovoljno. Oslobodite se misli, osjećaja, ljudi i okolnosti koje vam ne služe. Ostanite odani svome integritetu i dijelite svoje svjetlo s drugima. Imate toliko toga što možete podijeliti sa svijetom!

Broj 0

Nule predstavljaju beskonačnost, cjelovitost te spiritualni dar. Nula pojačava osobine broja uz koji se nalazi.

Broj 11

Vaša intuicija je cijelo vrijeme vrlo visoka. Inspiriraju vas kreativne ideje. Podijelite svoju viziju s drugima kroz poučavanje, govore ili pisanje. Obasjajte druge svojim svjetlom i inspirirat ćete ih.

Broj 22

Vrijeme je da ideje koje imate pretvorite u fizičku formu. Ako želite pokrenuti posao, nešto naučiti, ili kupiti kuću, ili pokrenuti zakladu koja će služiti drugima, sad je vrijeme za to - napravite plan i krenite.

Broj 33

Vaš glas i vaša vizija mogu 'dići' druge na vrlo dubok način. Slušajte svoje srce i podijelite svoj vrhunski dar s drugima. Imat ćete pozitivan utjecaj na druge. Imate puno toga za podijeliti, izraziti i poučiti druge.

Broj 44

Mislite na veliko! Ovo je vrijeme testiranja vaše snage. Imate priliku ostaviti veliki utjecaj na svijet u materijalnom i duhovnom smislu. Morate dobro planirati, položiti dobre temelje i fokusirati se na širu sliku. Ostanite snažni i vjerujte u svoju viziju. Vi to možete!

Broj 55

Morate unijeti velike promjene i pokrenuti novu rutinu, projekt, ili ulaganje. Započnite time da sebe postavite na prvo mjesto i uložite u sebe.

Broj 66

Foto: SYSTEM

Morate zavoljeti sebe više i zagledati se u svoju ljepotu. Do sada ste potrebe drugih ljudi stavljali ispred svojih. Morate biti kreativniji u izražavanju svojih osjećaja kroz riječi, umjetnost i ljubav.

Broj 77

Pogledajte u sene i zapitajte se što zapravo želite. Ide li vaš život u pravcu koji je u skladu s vašom duhovnom svrhom? Ako je tako, vjerujte u sebe i podijelite svoj dar sa svijetom. Možda želite podijeliti unutarnju mudrost kroz priče, savjetovanje ili liječenje drugih.

Broj 88

Preuzeli ste mnogo odgovornosti u ovom trenutku, budite sigurno da nije više od onoga s čim se možete nositi. Imate mnogo mogućnosti da kreirate više novca i utjecaja, budite sigurni da je to u skladu sa svrhom vaše duše. Ostanite fokusirani na ono što je važno u vašoj viziji.

Broj 99

Foto: Julija Cernaka

Ovo je period u kojem nešto treba završiti, ili to trebate pustiti. Možda ćete se osjećati izgubljeno zbog odvajanja, no to je samo da biste napravili mjesta za nešto veće i nagradu koja vas očekuje. Otpustite prošlost, pogotovo žaljenje, i imajte na umu da ćete u budućnosti biti nagrađeni. Fokusirajte se na ono novo što želite stvoriti i riješite onog što vam više ne koristi.

Broj 111

Imate mnogo ideja i sad je vrijeme za akciju! Nemojte previše razmišljati o njima ili se previše mučiti sumnjom. Ovo je vrijeme za akciju i vjeru u sebe. Sada možete stvoriti sve što želite i to vrlo brzo. Samo budite sigurni da je to u skladu s onim što vaše srce želi.

Broj 222

Foto: Dremastime

Ljubav vlada! Osjetit ćete poboljšanja u svome domu, u vezi i pronaći unutarnji mir. Dozvolite si da stvarate s ljepotom i ljubavlju prema sebi, umjesto da se prisiljavate. Ples i glazba mogu vam donijeti potreban balans i harmoniju.

Broj 333

Vau!Vi ste u kreativnom zanosu! Ništa vas ne može zaustaviti u tome da pošaljete svijetu svoju osobnu poruku. Vaše riječi iz srca i nadahnuta vizija mogu donijeti velike promjene mnogima oko vas. Sposobni ste za to da pozitivno utječete i na mase.

Broj 444

Vaši snovi, ideje i vizija pretvaraju se u stvarnost. Gradite temelje za svoje snove koji će donijeti dobro vašim najmilijima kao i budućim generacijama.

Broj 555

Zabava je počela jer se promjene zbivaju brže nego što ih možete pratiti. Držali ste se rutine i poznatih obrazaca dulje nego što je to bilo dobro za vas. Vrijeme je za malo putovanja, druženja i preuzimanja rizika.

Tri šestice

Foto: Dreamstime

Mnogi ljudi se ne osjećaju ugodno kod spominjanja ovog broja, pa ga nećemo napisati. No, taj broj nije tako zastrašujuć kao što mnogi misle, već podrazumijeva da ste previše koncentrirani na materijalni svijet, umjesto na duhovni. Radite izbore iz straha i mentaliteta siromaštva i zbog toga previše radite. Vi ste duhovno biće i to bi vas trebalo podsjetiti na to da trebate njegovati svoje tijelo, misli i osjećaje. Osvijestite što je doista važno u životu i koncentrirajte se na to.

Broj 777

Proveli ste dosta vremena u samorefleksiji i proučavanju duha. Znate što želite i što je istina za vašu dušu. Sad je vrijeme da izađete u svijet i kreirate raj na zemlji. Morate izraziti svoje unutarnje misli i osjećaje te intuiciju.

Broj 888

Vi ste zaista pred izazovom i na testiranju. Mogli biste imati velikih dobitaka, ali i gubitaka. 'Što bi gori, sad je doli', podsjećaju vas anđeli s naglaskom da može biti i obrnuto. Vrtite se u krugu beskonačnih promjena i obilja. Vjerujte u sebe i zadržite fokus na široj slici. Ne preuzimajte na sebe više nego možete podnijeti. Vi ste nevjerojatno jaki, ali ste prije svega ljudsko biće. Na vama je da kreirate napredak.

Broj 999

Foto: Dreamstime

Ovo je kraj dugog karmičkog razdoblja i poglavlja u vašem životu. Možda će vam se činiti da trebate otpustiti stvari i ljude puno prije nego što biste to željeli. Naučili ste svoju lekciju i sad je vrijeme za to da se maknete i podijelite lekciju s drugima.

Broj 1111

Ovo je broj koji kaže da se treba fokusirati samo na misli i energiju koju biste željeli u svom životu u budućnosti.

Druge kombinacije brojeva

Ako vam se javlja kombinacija brojeva koju ovdje ne vidite, možete pogledati svaki pojedinačni broj, pa povezati značenje, ali i pogledati definiciju njihovog zbroja. Jednostavno zbrajajte brojeve dok ne dođete do jednog broja.

Na primjer, ako vam se ponavlja broj 615, 6 predstavlja balans i harmoniju, 1 aktualizaciju i inicijaciju, a 5 promjenu. Njihov zbroj je 12, što svodimo na tri, a trojka predstavlja iskreni izraz i kreativnost. Dakle, ako vidite 615, možda biste trebali pronaći balans i harmoniju (6) dok uvodite (1) neke promjene u život (5) koje bi am omogućile više samostalnosti (1) i osobnu ekspresiju (3).