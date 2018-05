T. Edison je do odličnih izuma došao preko 100 ‘glupih’ ideja

Kreativnost je jedan od najvažnijih aspekata poslovnog uspjeha, a autor knjige “21 Days to a Big Idea! Creating Breakthrough Business Concepts” Bryan Mattimore nudi korisne savjete za pokretanje kreativne energije.

Ljudi se često boje razmišljati o svojim idejama jer misle da nisu dovoljno dobre. No da biste doveli svoj mozak u stanje kreativnosti, potrebno je što više razmišljati o svim idejama.

Prije nego što se proslavio svojim izumima, Thomas Edison zapisao je na papir 100 ideja koje su mu prve pale na pamet. U procesu pisanja bilo je i mnogo glupih ideja, no sam proces omogućio mu je da proizvede one koje su mijenjale povijest. Kreativna ideja ne pada s neba. One najbolje uvijek su motivirane stvarnim potrebama. Tako je, primjerice, Mark Zuckerberg, osnivač i direktor Facebooka, osmislio stranicu za studente Sveučilišta Harvard, na kojem je i on studirao. Stranica se zvala Thefacebook, a studenti su na njoj mogli vidjeti tko pohađa njihovu grupu, bolje upoznati nove prijatelje te razmjenjivati informacije o kolegijima koje slušaju.

Zuckerberg je trenutačno “težak” 61 milijardu dolara. Još jedan važan savjet je da se ne ustručavate tražiti inspiraciju u popularnim idejama. Internet je vaš glavni saveznik u istraživanju. Prateći trendove, lakše ćete naći nešto što je korisno i što se može dobro prodati. Zapamtite da su uspješni ljudi uvijek dobar izvor inspiracije.