Izgledom podsjećaju na pčelinje saće. Uz to, tkanina prikriva celulit i naglašava obline. Na Amazonu imaju odličnu ocjenu.

Ne samo da su u trendu, nego su i od strane kupaca ocijenjene kao ugodne i privlačne.

- Dobila sam toliko komplimenata da sam kupila još dva para - bio je jedan komentar.

Yidarton tajice izrađene su od rastezljive mješavine poliestera i elastana. Visokog su struka i imaju debeli pojas koji zaglađuje područje trbuha za atraktivniji izgled.

Cijena se kreće od 15,98 do 16,98 funti (od 139 do 148 kn), a dolaze u veličinama od manjih do vrlo velikih. Dostupne su u nizu boja, od klasične crne do šarenih dizajna.

- Uvijek sam skeptičana što se tiče kupnje tajica preko interneta jer ne možete vidjeti kakva je kvaliteta. Ali, drago mi je što sam riskirala. Ove tajice su lijepe i čine da vaša guza izgleda nevjerojatno. Rastezljive, mekane i izvrsnog materijala - još je jedan od komentara.

- Jako sam zadovoljna i kupit ću još jedan par u drugoj boji. Toliko su dobre da ih ne želim skinuti - napisala je zadovoljna korisnica, a prenosi Daily Mail.