Tajna strasti: Žena uživa ako ima povjerenja u svog partnera

Svaka žena ima jedinstvenu seksualnost, poput otiska prsta. Zato žene ne bi trebale uspoređivati svoju seksualnost s drugima, tvrdi dr. Emily Nagoski, autorica knjige “Come as You Are”.

- Znanstvenici su više od desetljeća pokušali razviti ‘ružičastu pilulu’ koja bi na žene djelovala kao Viagra na muškarce, no istraživanja pokazuju da je vjerojatno neće ni biti. Naime, ta vrsta lijeka pojačava protok krvi prema genitalijama. No dok veći protok krvi povećava uzbuđenost kod muškaraca, to slabo utječe na uzbuđenost žene - objašnjava autorica.

Dodaje da sve komplikacije u svakodnevici utječu na uzbuđenje, seksualnu želju i orgazam.

- Istraživanja pokazuju da najvažniji faktor u stvaranju i održavanju ispunjenog seksualnog života nije ono što žene rade u krevetu ili kako to rade nego ono kako se osjećaju u vezi s tim. To znači da stres, raspoloženje, povjerenje i slika o vlastitom tijelu nisu sporedni čimbenici u seksualnosti žene, oni su središnji dio. Kad osvijestite te čimbenike i naučite utjecati na njih, doći ćete do boljeg seksa i užitka nego što ste mogli zamisliti. To znači da treba smanjiti stres i poboljšati raspoloženje, razviti povjerenje u partnera i stvoriti bolju sliku o sebi - tvrdi.