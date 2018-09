Tajne koje žene čuvaju u braku: Ššš! On nikad ne smije saznati

1. Nema pojma koliko trošim na sebe

Tajne koje čuvam od supruga nisu štetne - to su samo mali sitni užici o kojima mu ne pričam. On je ekonomist i vrlo je oprezan s novcem. Udobno živimo i ne želim se žaliti, ali uvijek smo bili "pametni", nikada se nismo razbacivali s novcem, štedjeli smo, minimalno trošili, uvijek živjeli na proračunu. I zahvaljujući njegovoj brizi oko novca mi smo isplatili hipoteku na kuću, naša djeca će vjerojatno završiti fakultet bez dugova i oboje ćemo moći u mirovinu sa 60. No nedavno sam osjetila želju priuštiti si nešto, živjeti u trenutku, počastiti se sitnicama koje me vesele.

Moj muž nema pojma da svaki mjesec idem na tretmane lica, manikure i masaže. Ne zna da sam potrošila preko 4000 kuna (500 funti) na mikroblading obrva i 5000 kuna (600 funti) na pilinge. Ako kupim odjeću koja izgleda skupo - a koja je skupa - i on to primijeti, lažem o cijeni, piše Daily Mail.

Došla sam u životno doba u kojem nitko ne zna što se krije iza ugla. Vesele me ti tretmani i sitnice koje si priuštim, jer si mi to možemo priuštiti. Ne vidim zašto ne bih.

Harriet, 52

2. Moja bludna prošlost

U svojim tinejdžerskim godinama i u dvadesetima sam imala ekstravagantni seksualni život. Seks na jednu noć, aferu s čovjekom 50 godina starijim od mene, seks u troje, pa čak i neke seksualne avanture na javnim mjestima, kao i tri spolno prenosive bolesti.

Moj muž je jako konzervativan u pogledu seksa. Njegova obitelj je jako pobožna i, iako je danas ateist, još uvijek ima neke rigorozne moralne stavove. Znam da bi bio jako šokiran nekim stvarima koje sam u prošlosti napravila, pogotovo jer me on takvu ne poznaje. Kad smo se upoznali i počeli hodati, bio je jako ljubomoran pa sam odlučila neke stvari prešutjeti. Dan-danas ne zna kakva sam prije bila.

Louise, 38

3. Moj tajni fond

Četiri godine prije nego što sa upoznala svog muža, umrla mi je tetka i ostavila nasljeđe od 330.000 kuna (40.000 funti), koje od onda sjedi na jednom bankovnom računu. Kad smo počeli hodati, spomenula sam mužu taj novac, ali on je na njega zaboravio ili misli da sam ga potrošila. Taj novac mi znači sigurnost.

U ovom trenu života sam mama koja je doma s djecom i možda mi jednog dana zatreba, možda da se vratim natrag na fakultet ili započnem svoj posao. U braku smo 12 godina i znalo je biti perioda kad bismo jedva preživjeli mjesec. Skoro uvijek je povuci-potegni s novcima, stavi jednu stvar na karticu, drugu na rate, treću plati gotovinom. Bio bi bijesan kad bi znao da cijelo to vrijeme ja sa strane imam poveću hrpicu novca. i baš zbog toga mi je grozno i ne mogu mu reći. Ali, na kraju krajeva - to je za našu budućnost, a ako se ikad rastanemo - to je moja polica osiguranja.

Tara, 35

4. Naš mali vozač Formule

Prije mnogo godina, moj muž je radio u inozemstvu i jednom sam mu otišla u posjet i ostavila kod kuće naše sinove od 14 i 17 godina. Kad sam se vratila, saznala sam da nam je stariji sin uzeo BMW i izgrebao ga sa strane. Nikad prije mu nešto takvo nije ni palo na pamet.

Nakon što ga je izgrebao i napravio štetu od par tisuća funti, dovezao je BMW doma i sparkirao u garažu. Moj muž ima jako naglu narav, tako da smo odlučili ne reći mu istinu. Rekla sam mu da me je netko izgrebao na parkingu dok sam šetala šumom. Četrdeset godina kasnije, moj muž još ne zna istinu, a ja sam sretna što mogu reći da je danas moj sin uspješni poslovni čovjek s predivnom obitelji, koji je čak tri puta pao vozački.

Alison, 74

5. Tajni obroci

Ja sam uvijek nezadovoljna svojom težinom i od svoje četrnaeste sam uvijek na nekim dijetama. Moj muž je super - voli me, podržava me, ali nema pojma što, kad i koliko jedem. On je tip koji zdravo živi: vozi bicikl na posao te ne jede brzu hranu i grickalice. Preko tjedna ne jedem ujutro, tako da on često zna pripremiti neku zdravu večeru.

Ono što moj muž ne zna je da često na putu na posao pojedem dva kroasana, moj ručak je obično duplo veći od večere koju on napraviti, a kad me ulovi loše raspoloženje kupim si čokoladu. Kad bi odlučio provjeriti sastav naše vreće za smeće, na samom dnu bi otkrio tonu omota od raznoraznih čokoladica.

Emily, 29

6. Moja tajna afera

Moj najbolji prijatelj je muškarac. Upoznali smo se na mojem prvom poslu i odmah pronašli zajednički jezik. Zabavan je i velikodušan, i premda me nikad nije fizički privlačio, nakon nekog vremena me je počeo privlačiti. Jednu večer smo završili skupa, a dan kasnije sam išla na poslovno putovanje na kojem sam upoznala svojeg budućeg muža. U braku sam već 17 godina, a i on se oženio.

Naše obitelji zajedno idu na praznike, godišnje odmore, moj najbolji prijatelj je kum našem sinu, a moja kći je bila djeveruša na njegovom vjenčanju. Nijedno od nas dvoje nikad nije reklo svojim partnerima za tu našu avanturu. Kad bi znali vjerojatno bi nas potpuno drugačije gledali, a to što se među nama dogodilo - to je u prošlosti. Ipak, ponekad se pitam kako bi to izgledalo da u nekoj dalekoj budućnosti ostanemo sami, bi li još jednom probali?

Rachel, 48

7. Ne podnosim svoju svekrvu

Nikad nisam rekla svom mužu kakve otrovne izjave i komentare ima njegova mama, i to otkad me je prvi put doveo da se upoznamo. Kad me je prvi put doveo da upoznam njegovu obitelj, njegova mama je pričekala da svi izađu iz kuhinje osim mene i nje i onda mi je počela pričati o njegovoj bivšoj curi i kako su svi bili šokirani i žalosni kad su prekinuli. Napomenula mi je kako misli da će moj muž voljeti svoju bivšu curu do kraja života.

Dvije godine kasnije, kad smo se zaručili, rekla mi je da je sa mnom završio samo da ne bude sam. Prezirem ju. Žalim ju. Ali, nisam sklona sukobima i zato svom mužu nikad nisam rekla za te njezine otrovne komentare. On misli da je fantastična i da se svi lijepo slažemo. Činjenica da živimo 160 kilometara udaljeni jedni od drugih naš odnos čini održivim.

8. Sve zbog njegove neosjetljivosti prema životinjama

Moj muž je u blaženom neznanju vezanom za troškove koje imamo za našeg ljubimca. I nikad ne smije saznati koliki su to troškovi. Ona je velika pasmina i njezino osiguranje nas košta više nego osiguranje kuće i auta zajedno. Također, ima opetovane upale uha koje osiguranje više ne želi pokrivati.

Zbog prijašnjih dugova imamo velike financijske probleme i znam da kad bi saznao koliko trošim na njezinu skrb da bi mi rekao da se riješim psa. On je odrastao na farmi i nema empatije prema životinjama. Ali, djeca i ja ju obožavamo, tako da svi složno lažemo kako bi joj osigurali sve što treba.

Jo, 43

9. Njezina tajna strast

Moja baka je imala veliku tajnu koju je krila od mojeg djeda. Udala se kasno u životu, i to za krivu osobu. Moj djed je radio u banci, bio je jako suzdržan tip koji nikad nije pokazivao osjećaje, dok je moja baka bila vesela i topla osoba. Jednom prilikom moj djed nije progovorio s bakom punih 6 mjeseci, ali tada nije bilo ni govora o razvodu.

Ali, tijekom tog teškog razdoblja, baka je upoznala drugog muškarca s kojim je na kraju godinama jednom tjedno išla u kino. Mom djedu je rekla da ide na satove kulinarstva, i taj drugi muškarac je svaki tjedan kupovao veliku tortu koju je onda moja baka nosila doma, kako bi pokazala što je napravila.

Ne vjerujem da je njihova veza ikad prešla u nešto romantično, već da je to bila prilika baki da se druži s nekim tko ju nasmijava i s kim joj je lijepo. Na kraju je ostala udana za mojeg djeda preko 50 godina.

Sarah, 50

10. Prevara s ultrazvukom

I prije nego što sam ostala trudna, moj muž mi je dao jasno do znanja da ne želi unaprijed znati spol djeteta. On je smatrao da je to jedina tajna koju bebica može zadržati do rođenja, a naše znanje unaprijed da je to kao da znaš što ćeš dobiti na Božić već u rujnu.

Na prvom ultrazvuku smo bili zajedno i pristala sam na 'neznanje', ali već na drugi ultrazvuk nije mogao doći i moja znatiželja je bila jača od mene. Zamolila sam ginekologicu da mi kaže spol djeteta. Bila je djevojčica! Bila sam presretna, ali sam osjećala grižnju savjesti. Ostatak trudnoće sam moral šutjeti o spolu naše bebe. Dvije godine kasnije... On i dalje ne zna da sam ja znala.

Abi, 33