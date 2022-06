Tajne najpoznatije robne kuće u Zagrebu: Trešnja, skriveni vrt i šoping koji traje već 140 godina

Ako u Zagrebu postoji mjesto na kojem možete kupiti sve od igle do ormara, uključujući "gumbe" i "ciferšluse", konce i lonce, ribeže i pregače, drvene kuhače, ali i odijela, kupaći kostim, loptu ili lokot za bicikl - onda je to sigurno NAMA. Ona je, međutim, i naša povijest, kao i povijest trgovine u Hrvatskoj, i baš takvu kakva jest, trebalo bi zaštititi kao kulturno dobro. Ove godine obilježava 140. rođendan, i kroz dugu je povijest na desetke puta donijela prave trgovačke revolucije. NAMA je u Zagreb donijela, prije svega, Beč, kasnije pak i druge različite novotarije - osvijetljene izloge, katalošku i pokretnu prodaju, pokretne stepenice, fonoteku, samoposluživanje - trn za trnom u oku konkurencije. NAMA, baš takva kakva jest, trebala bi postati i dio neke nove turističke ponude, jer se održala do danas, na istome mjestu, i u istoj funkciji.