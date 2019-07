Tajni vrt u Zagrebu raste sam: Krov krasi mnoštvo čuvarkuća

Krov pun raznolikih biljaka krasi jednu staru kuću na križanju Ilice i Zagrebačke ulice. Prvo što se vidi s ulice je oronula fasada obrasla visokom travom, no na krovu te kuće krije se pravo malo remek-djelo. Iako se, nažalost, ne može dobro vidjeti s ulice, pogled na krovni vrt itekako očarava kad se gleda s kata zgrade na suprotnoj strani.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Ljudi koji žive u susjedstvu odavno su primijetili krovni vrt, ali vrlo malo znaju o tome kako je on uopće nastao i tko se brine o njemu budući da i nije na toliko pristupačnome mjestu. Uglavnom se priča da u toj kući živi jedna žena, ali nitko ne zna tko je i rijetko je viđaju. Iz tog razloga odlučili smo otići na to mjesto i istražiti tko je gospođa koja je uspjela svojim vrtom privući brojne znatiželjne poglede.

Uspjeli smo doći do vlasnice ove biljne raskoši i nagovoriti je da kaže nešto više o tome. Ipak, željela je ostati anonimna zbog cijele situacije koja se trenutno odvija oko kuće u kojoj živi.

- Krov je s vremenom postao biljno skrovište, i to slučajno – ispričala je i dodala kako primjećuje da ljudi obraćaju pažnju na vrt i sviđa im se, a drugi joj govore da ga se treba riješiti.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Najmisteriozniji dio cijele ove priče je svakako način na koji se taj vrt održava i kako je uopće uspjela biljke staviti onamo.

- Vrlo je jednostavno, imam mali prozor na krovu kuće, preko kojeg sam se mogla popeti na krov i staviti tamo biljke – rekla je.

Uglavnom je cijelo vrijeme tako održavala vrt dok nisu počeli zdravstveni problemi. Tad joj je u uređenju vrta pomagao susjed i uvijek se tako nekako uspjela snalaziti.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - Sad se više ne penjem po krovu jer nemam snage, a i susjeda više nema. Zalijem samo koliko mogu one biljke koje su na prozorima – tvrdi. Što se tiče biljaka, najviše voli lončanice i čuvarkuće, no nađe se tu i pokoji 'uljez', pa je znala posaditi i pistacije.

- Oduvijek sam voljela biljke i one su mi sve što imam, ljepše mi je da mi krov krase čuvarkuće nego da zaraste dračom i mahovinom – zaključila je i ponosno istaknula da je njezino blago napravljeno po uzoru na biljne krovove New Yorka i Pariza. A budući da je vidljivo kako na ovom krovu prevladavaju sukulenti, poput čuvarkuća, nije teško zaključiti kako se same održavaju.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Naime, ova je biljka otporna na niske temperature i mraz, a ujedno na visoke temperature i sušu. Prema narodnoj legendi, čuvarkuća čuva kuću od groma i oluje. Uspijeva gotovo svugdje jer može rasti bez komposta. Ima debele mesnate listove, u kojima čuva vodu, pa zalijevanje tijekom normalnih vremenskih uvjeta nije nužno. Ipak, tijekom velikih vrućina bilo bi je dobro malo zaliti.

Zapravo ju je najbolje uzgajati na otvorenom, gdje dopire dovoljno sunčeve svjetlosti, pa ni ne čudi da joj savršeno odgovara ova pozicija na krovu.