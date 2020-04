Tamna vs. mliječna čokolada: Zašto je samo ova prva zdrava

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Tri kućna sastojka zajedno čine moćan piling za lijepo lice

U čokoladi se uživa još od 1900. godine prije Krista kad se radio fermentirani napitak od biljke kakaovca, a ona se danas obrađuje gotovo pa isto kao prije 2300 godina. Nakon što se iz mahuna kakaa koje rastu na malim stablima sakupe sjemenke, one se fermentiraju, suše i prže, s čim nastaju zrna kakaa od kojih se onda mljevenjem dobije prah.

Što se više kakaovac obrađuje, to se više gube sve one karakteristike koje čokoladu čine zdravom. Mnoge prednosti čokolade naime dolaze od flavanola, fitonutrijenata iz kakaa koji djeluju i kao antioksidansi, a jako su gorkog okusa. No, u procesima fermentiranja, alkaliziranja i prženja - što se radi da se neutralizira gorčina - gube se i zdravi flavanoli. I upravo se zbog toga, piše msn, tamna čokolada smatra najzdravijom, posebno ona sa više od 35 posto kakaa. Usporedbe radi, mliječne čokolade obično sadrže manje od deset posto kakaa.

Najzdravija vrsta čokolade

Što je čokolada tamnija odnosno što je postotak kakaa u njoj viši, to je zdravija. Najtamnije vrste čokolade sadrže od 70 do 80 posto kakaa, neke i 100 posto, no loša je strana tih čokolada što su gorke, zbog čega se s dodavanjem mlijeka i šećera i počela raditi mliječna čokolada koja često sadrži više štetnih šećera i zasićenih masti nego zdravih flavanola.

Svima koji žele osjetiti dobrobiti čokolade stručnjaci preporučuju one sa 70 ili više posto kakaa, a takve čokolade uz flavanole obiluju i važnim minerala poput magnezija, cinka i željeza; koji između ostalog pomažu u održavanju zdravlja mozga u starijoj dobi.

Kako odabrati čokoladu

Nutricionisti savjetuju da na popisu sastojaka prvenstveno gleda udio kakaa koji je kod dobrih čokolada 70 i više posto, te da se traže čokolade sa niskim postotkom šećera i kratkim popisom dodanih sastojaka poput mlijeka, laktoze, praha sirutke, 'lažne' bjelančevine kazeina, maslaca i sl.

Također, većina tamnih čokolada sadrži i malo vanilije koja ublažava gorčinu, pa provjerite je li u čokoladu dodana prava vanilija, a ne neka sintetička inačica poput vanilina. Na žalost, brojni razvikani brendovi imaju više štetnih nego korisnih tvari, a neke od čokolada u kojima se pazi na odnos dobrih tvari su se Go Raw, Alter Eco, Hu Kitchen i Theo.

