Dio garderobe kombinira udobnost i klasičan look, a riječ je o traperu kojeg možemo nositi od glave do pete. No za prvu ruku dobro je imati tamne traperice koje super idu na štikle, košulje i sakoe.

Poslovni look ima svoje omiljene traperice, riječ je o ravnom, neutralnom modelu koji se ne povodi previše za trendovima.

POGLEDAJTE VIDEO: Stilist Petar Trbović priča o svom kreativnom poslu

Omiljene hlače pristaju i lepršavim kaputima raznih formi.

Za notu glamura brine se chic remen sa zlatnim detaljima.

Večernji izlazak zaslužuje traper jaknu optočenu biserima.

Suknja-hlače imaju denim varijantu, super su na mega bluze s puf rukavima.

Tamna traper jakna ponekad može zamijeniti i - sako.

Boho cure ovaj tip hlača nose na jakne animal printa.