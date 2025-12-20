Tarot otkriva: Evo kako će svaki horoskopski znak iskoristiti svoju moć u 2026. godini

VODENJAK - TROJKA MAČEVA: Tvoja moć ove godine leži u pretvaranju boli u snagu. Ova karta priznaje bol i gubitak koji si pretrpio, ali te također podsjeća da su te ta iskustva učinila otpornijima. Iako ne možeš promijeniti činjenicu da si se suočio s patnjom, možeš se osloniti na te trenutke kako bi stekao dubinu snage i mudrosti koju drugi možda ne posjeduju. Izašli ste jači, mudriji i neustrašiviji zbog onoga što ste prevladali. Ovo je vaš trenutak da zakoračite u tu teško stečenu moć i hrabro krenete naprijed. Ono što vas nije slomilo, samo vas je ojačalo, a sada imate iskustvo i odlučnost osvojiti sve što slijedi. | Foto: Fotolia