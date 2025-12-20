Tarot otkriva: Evo kako će svaki horoskopski znak iskoristiti svoju moć u 2026. godini

Dok se približavamo novoj godini Tarot pomaže shvatiti kako svaki horoskopski znak može iskoristiti svoju moć ove godine. Nudi uvid kako se svaki znak može pozicionirati kako bi ostvario svoje ciljeve, preuzeo kontrolu nad svojom budućnošću i učinio 2026. godinu svojom najmoćnijom godinom do sada.
Što će vas postaviti na put uspjeha, samopouzdanja i svrhe? Pogledajte što karte imaju za reći.
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL, ILUSTRACIJA
OVAN - SMRT: Ime ove karte trebalo bi promijenimo u "novi život" jer to je ono što ona zapravo znači. Ova nova godina označava početak potpuno novog poglavlja dok ostavljate prošlost iza sebe. Vaš potez moći je neustrašivo koračanje naprijed bez osvrtanja - prirodno za vas kao pionira Zodijaka. Međutim, karta Smrti ide dublje, potičući vas da odbacite svoju staru kožu i transformirate se u obnovljenu, snažniju verziju sebe. Ovo nije obična promjena već duboka transformacija. Prihvatite je u potpunosti i što god radite, nastavite ići naprijed - nema potrebe da se osvrćete.
BIK - 9 ŠTAPOVA: Malo je karata koje viču "Ostani u svojoj moći" tako glasno kao 9 Štapova. Ova karta vas potiče da započnete novu godinu žestoko štiteći ono što ste tako naporno postigli. Ne dopustite nikome da preuzme zasluge za vaša postignuća ili potkopa vaše napore. Možda ćete biti pozvani da se zauzmete za svoja prava - pozovite se na svoju nepokolebljivu tvrdoglavost da ostanete jaki i odbijete odustati. Zapamtite, niste sami. Postoje ljudi i duhovne sile koje vas podržavaju na svakom koraku. Oslonite se na njih kada je potrebno i stojte uspravno, znajući da ste zaštićeni i fizički i duhovno.
BLIZANCI - KULA: Vaša snaga ove godine leži u hrabrosti predaje. Ova karta vas poziva da dopustite Svemiru da očisti ono što više ne služi vašem najvišem dobru. Radi se o odricanju od kontrole - puštanju i vjerovanju da ovaj preokret utire put nečemu boljem. Znali ste da su određeni aspekti vašeg života samo privremeni, a sada je vrijeme da ih otpustite kako biste mogli krenuti naprijed i izgraditi život koji je u skladu s vašim istinskim ciljevima i težnjama. Otpuštanje nije lako. Ljudska je priroda držati se poznatog, čak i kada nam više nije dobro. Ali vaša hrabrost sjaji dok prihvaćate ovu transformaciju, vjerujući da je ovo čišćenje u konačnici za vaše najveće dobro.
RAK - KRALJICA PEHARA: Ova karta utjelovljuje sve što vam prirodno dolazi. Ona je suosjećajna, brižna i duboko povezana sa svojim voljenima. Svojom intuitivnom i često psihičkom prirodom, posjeduje i duboku, emocionalnu mudrost. Zvuči poznato? Trebalo bi! Ne čudi da vas ova karta često predstavlja u Tarot čitanjima. Dok ulazite u novu godinu, Kraljica pehara potiče vas da se oslonite na svoje urođene snage i talente. Budite svoje autentično, brižno ja u potpunosti - tu leži vaša istinska snaga. Drugi će prirodno gravitirati prema vašoj toplini i suosjećajnom vodstvu, a ta ljubavna energija bit će uzvraćena.
LAV - ŠESTICA PEHARA: Nije slučajnost da, dok započinjemo godinu s retrogradnim Marsom u vašem znaku dobijete kartu prošlosti kao smjernicu za iskoračenje u svoju moć. Šestica pehara potiče vas da razmislite o svom podrijetlu, postignućima i ljudima koji su vas podržavali. Ponovno proživljavajući ove trenutke uspjeha, otkrit ćete obrasce koji vam pomažu da ponovno otkrijete svoje snage i pokazat će vam kako primijeniti te lekcije u svojoj trenutnoj situaciji. Iako vas ova karta poziva da cijenite prošlost, također vas podsjeća da se ne zadržavate u njoj. Umjesto toga, iskoristite ta sjećanja kao odskočnu dasku za kretanje naprijed s obnovljenim osjećajem svrhe, vodeći vas u poziciju većeg samopouzdanja i moći.
DJEVICA - DEVETKA NOVČIĆA: Kako je prikladno da se karta Venera u Djevici pojavljuje za tebe. Ova karta simbolizira nekoga tko uživa u moći koja dolazi iz nagrada čistog napornog rada i predanosti - i upravo tako ti funkcioniraš. Zaslužila si pravo uživati u plodovima svog rada i ove godine ćeš u potpunosti posjedovati svoju poziciju autoriteta i vodstva. Još bolje, prihvatit ćeš udobnost, sigurnost i neovisnost koje dolaze s tim. Prepoznaj vrijedne vještine i znanja koja si razvila, iskoristi ih za suočavanje s novim izazovima i budi ponosna na stabilnost i uspjeh koji si tako naporno postigla.
VAGA - PUSTINJAK: On sugerira da je vaša moć za novu godinu da se povučete, procijenite svoje ciljeve i osmislite čvrstu strategiju. Ova karta također naglašava povjerenje u svoju intuiciju za vodstvo, što bi vam moglo biti teško. Vaša prirodna sklonost je prikupljati savjete i mišljenja prije donošenja odluka. Međutim, Pustinjak vas potiče da umjesto toga slušate svoj unutarnji glas. To može zahtijevati provođenje vremena u samoći, promjenu koja bi se mogla činiti izvan vaše zone udobnosti. Ali odmak od uobičajenog pristupa i prihvaćanje ovog novog načina rada mogao bi biti upravo onaj snažan potez koji vam je potreban za snažan početak godine.
ŠKORPION - SNAGA: Koja je bolja karta za iskoračenje u svoju moć od Snage? Ova karta vas potiče da se neustrašivo suočite s novom godinom, rješavajući izazove smirenim, samouvjerenim držanjem po kojem ste poznati. Umjesto grube sile, oslonit ćete se na svoje emocionalno majstorstvo – što nije mali podvig s obzirom na to koliko duboko osjećate. Snaga vas podsjeća da je vaša sposobnost da ostanete prisebni pod pritiskom vaša najveća prednost. Kada nastane kaos, drugi će se oslanjati na vašu prepoznatljivu kontrolu i držanje kako biste spriječili da stvari krenu po zlu. Vaše snažno vodstvo donijet će vam povjerenje, poštovanje i divljenje.
STIJELAC - SVEĆENIK: Da biste ove godine u potpunosti iskoračili u svoju moć možda ćete morati prihvatiti postojeća pravila i prakse, pokazujući svoju predanost utvrđenom redu. Iako niste osoba koja se prirodno prilagođava društvenim standardima, Svećenik sugerira da će vam rad unutar sustava dati oslonac i utjecaj koji su vam potrebni za postizanje vaših ciljeva. Ova karta vas potiče da se angažirate s utvrđenim tradicijama, strukturama ili zajednicama, koristeći svoje znanje i stručnost kako biste stekli poštovanje i autoritet. Radeći na sustavu, pozicionirat ćete se za učinkovito napredovanje i postizanje onoga čemu težite.
JARAC - DVOJKA ŠTAPOVA: U novoj godini konačno stavljaš svoje planove na papir - i osjećat ćeš se nevjerojatno. Ova karta signalizira početak putovanja, gdje mapiraš svoje ciljeve i stvaraš čvrstu strategiju za njihovo postizanje. Planiranjem, zamišljanjem i poduzimanjem tih ključnih prvih koraka, postavit ćeš temelje za budući uspjeh. Kažu da je prvi korak najteži, ali ova karta obećava da ćeš se, nakon što ga napraviš, osjećati osnaženo i spremno osvojiti svijet. To je početak nečeg velikog, jer se tvoj put do veće osobne moći i utjecaja sada otkriva.
VODENJAK - TROJKA MAČEVA: Tvoja moć ove godine leži u pretvaranju boli u snagu. Ova karta priznaje bol i gubitak koji si pretrpio, ali te također podsjeća da su te ta iskustva učinila otpornijima. Iako ne možeš promijeniti činjenicu da si se suočio s patnjom, možeš se osloniti na te trenutke kako bi stekao dubinu snage i mudrosti koju drugi možda ne posjeduju. Izašli ste jači, mudriji i neustrašiviji zbog onoga što ste prevladali. Ovo je vaš trenutak da zakoračite u tu teško stečenu moć i hrabro krenete naprijed. Ono što vas nije slomilo, samo vas je ojačalo, a sada imate iskustvo i odlučnost osvojiti sve što slijedi.
RIBE - TROJKA ŠTAPOVA: U 2026. zakoračit ćete u svoju moć izlaskom iz zone udobnosti. Shvatili ste da je strah univerzalan - čak ga i najhrabriji među nama osjećaju. Naoružani tim znanjem, usvojit ćete način razmišljanja "glumi dok ne uspiješ", samouvjereno slijedeći svoje ambicije. Umjesto da dopustite da vas unutarnji strahovi i nesigurnosti sputavaju, ušutkat ćete ih i razviti pozitivan pogled i vjeru u svoje sposobnosti. Ova promjena osnažit će vas da se upustite u neistražena područja, proširite svoj utjecaj i gurnete daleko izvan granica svoje zone udobnosti.
