Tata građevinac pokazao kako biti 'prava' Instagram zvijezda

Otac iz Teksasa i građevinski radnik postao je najnevjerojatniji 'influencer' na Instagramu nakon što mu je kći objasnila kakav je to posao.

Korisnica Twittera Barbara L. kaže da joj je, nakon što je tati Omaru objasnila kako mladi danas zarađuju preko Interneta, on rekao da to i on može. I ubrzo dokazao da je u pravu.

Foto: Instagram

Sredinom svibnja je pokrenuo svoj Instagram profil na kojem objavljuje fotografije imitirajući 'poze' poznatih influencera te svoje svakodnevice koja uključuje rad na gradilištu, gablece, ispijanje 'finih' kava i pušenje cigare. Njegov 'talent' je ubrzo prepoznalo čak 357.000 pratitelja.

- Moj tata me je pitao što je to influencer, a nakon što sam mu objasnila o čemu se radi, rekao je 'Pih, i ja to mogu'. I, točno to je i napravio - napisala je njegova kći Barbara na Twitteru.

Na svojem profilu @justaconstructionguy, Omar se kratko opisao kao građevinski radnik, otac, muž, ljubitelj kave i životni Influencer iz Austina u Teksasu.

Odmah je objavio par fotografija jako sličnih onima koje poznati influenceri namještaju, uređuju i sređuju danima.

Glavna razlika u njegovim fotografijama i fotografijama mlađih 'radnika u ovoj struci' je da on ne pozira na predivnim mjestima noseći prekrasnu odjeću i savršenu šminku, nego se uglavnom nalazi na gradilištima, teško radeći ili na pauzama za gablec i kavu.

Na jednoj od prvih fotografija koju je Omar objavio, pozira nasmiješen u prsluku i s radnom kacigom, s šalicom kave u ruci uživajući u pauzi.

- Dečki na poslu su me zezali zbog mog novog hobija. Bilo im je jako smiješno što sam sad i ja postao influencer - napisao je u jednoj objavi.

U drugoj objavi tata Omar pozira s cigarom u ustima nakon dugog radnog dana.

JAVNOST OPET ŠOKIRANA: Kraljica ne dolazi na krštenje sina Meghan i Harryja?