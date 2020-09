Tata mu je za svaki rođendan kupovao bocu viskija, a on sada prodaje kolekciju i kupuje kuću

Pete Robson iz Engleske mislio je kako bi bilo zanimljivo da sinu za svaki rođendan kupuje viski pa da za 18 rođendan ima 18 boca viskija starog 18 godina

<p>Matthew Robson, iz Tauntona u Engleskoj, rođen je 1992. godine, a njegov otac Pete za svaki mu je rođendan darovao bocu viskija marke Macallan single malt. Na 28 boca potrošio je oko 42.000 kuna. </p><p>Kolekcija sada vrijedi više od 336.000 kuna i stavljena je na prodaju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Matthew priznaje kako se vjerojatno ne radi o baš najboljem poklonu za dijete, ali kako je od tate dobio stroge upute da 'nikada ne otvara boce', kolekcija je postala neka vrsta 'stambenog fonda'. </p><p>- Svake godine dobio sam ga kao rođendanski poklon. Mislio sam da je to prilično čudan poklon jer sam bio malo premlad da bih počeo piti. Ali dobio sam stroge upute da ih baš nikad, nikad ne smijem otvoriti. Trudio sam se i uspio i sve su boce netaknute - rekao je Matthew.</p><p>Njegov otac Pete, koji je iz Milnathorta u Škotskoj, rekao je da je prva boca viskija iz 1974. godine kupljena za rođenje sina.</p><p>- Mislio sam da bi bilo zanimljivo kad bih ga kupio svake godine, a on bi za svoj 18. rođendan imao 18 boca 18-godišnjeg viskija - rekao je.</p><p>- To nije bio jedini poklon koji je dobio od nas, samo nešto jedinstveno, ali uz malo sreće, nastavili smo tradiciju - kaže Pete. </p><p>U međuvremenu, Macallan je postao zanimljiv kolekcionarima i Matthew se nada prodati svoju kolekciju za 40.000 funti (oko 336.000 kuna) i novac iskoristiti kao polog za kuću, piše <a href="https://www.bbc.com/news/uk-england-somerset-54040307" target="_blank">BBC</a>.</p><p>Kolekciju prodaje prodavač viskija Mark Littler, koji ju je opisao kao "savršen set".</p><p>- Vrijednost Macallana ogromno je porasla tijekom posljednjih pet do 10 godina. Imati tako veliku kolekciju boca je prava stvar - rekao je.</p><p>Kaže da je za kolekciju bilo "već puno interesa", uglavnom od kupaca u New Yorku i Aziji.</p>