<p>Stvaranje braka uspješnim može biti teško, a kada postanete roditelji ta težine se udvostručuje. Roditelji se često osvrću i razmišljaju o tome kako su neke stvari ipak mogli drugačije riješiti. Tako je<strong> Ted Gonder</strong>, ponosni otac troje djece, odlučio dati savjete novim očevima i napisao dirljivo pismo svom 24-godišnjem sebi bez djece. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ta objava je kako kaže Ted, podsjetnik svim muževima da se trude dati sve od sebe da budu bolji partner i da se trebaju znati koliko njihove supruge trebaju osjetiti njihovu podršku. Tedova objava vrlo brzo je privukla javnost te je dobio oko 71 tisuću lajkova i 58 tisuća ljudi je podijelilo njegovu objavu.</p><p>Nadamo se da će to pomoći muževima da shvate kako mogu čuvati leđa svojim ženama tijekom ovog lijepog, ali neugodnog razdoblja.</p><h2>Upoznajte Teda i njegovu obitelj</h2><p>'Sad imam 29 godina i imam troje djece sa suprugom <strong>Franziskom</strong> koja ih je sve nosila i rodila ih kao profesionalka. Evo što bih svom 24-godišnjaku bez djece rekao kako biti podržavajući partner tijekom faze 'postajanja roditeljima', napisao je Ted.</p><h2>1. Pomozite joj da se oporavi</h2><p>'Moja ženica je nosila dijete u trbuhu 9 mjeseci. Dakle, nosite dijete u trbuhu 9 mjeseci u svakoj prilici. Ne samo da joj trebate pomoći da se oporavi, već ćete se i vi vezati uz svoje dijete više nego što možete zamisliti'.</p><h2>2. Ne bojte se promijeniti pelene</h2><p>'Žena doji, i iako je to za nju prekrasan i ispunjujući osjećaj, to ipak zna biti iscrpljujuće. Dakle, mijenjajte svaku pelenu koju možete. I spriječit ćete neravnotežu i nezadovoljstvo u vezi. Zapravo, kad se sve prijateljice vaše supruge žale kako su njihovi muževi odsutni i ne podržavaju ih, vaša će se supruga vas hvaliti'</p><h2>3. Pokažite zahvalnost jednostavnim gestama</h2><p>'Napravite joj kavu bez kofeina svako jutro. Čak i ako joj se kava često ohladi i čak ako je zaboravi popiti jer je zaspala dok vi vodite djecu u vrtić. Bila je budna cijelu noć hraneći dijete, pa pomozite joj započeti dan na način koji će joj pomoći da se resetira.'</p><h2>4. Podsjetite je da je ona doslovno superheroj</h2><p>'Recite joj da je lijepa i pomozite joj da to vidi u trenucima kada se osjeća nesigurno u svom tijelu. Podsjetite je na trenutke kada je postizala sve svoje ciljeve. Podsjetite je da je superheroj. Ona se samo udebljala 20 kg kako bi vam poklonila dijete koje će vam biti poklon do kraja života. Pomozite joj da prođe kroz probleme sa svojom tijelom i ostanite usredotočeni na pozitivan cilj, jedan po jedan dan.'</p><h2>5. Uvijek budite uz nju</h2><p>'Hormoni su ludi, i prije i nakon poroda. Vaša supruga neće izgledati kao i svaki dan prije, a ponekad će reći stvari koje ne bi rekla. Imajte na umu da je vaš posao biti njezin kamen kroz sve ovo, zato budite hrabri i dobri prema njoj i smirite je kad god vidite da je nervozna. Ona će se uskoro vratiti u normalu, a vi želite da vam bude zahvalna što ste je podržavali i voljeli kad ona to nije mogla.</p><p>Franziska je na suprugovu objavu odgovorila i podijelila nekoliko savjeta: </p><p>Franziska kaže da svađa ne mora štetiti vezi, sve dok iz nje možete učiti i rasti. Naravno, ponekad vam stvari mogu izmaknuti kontroli, ali najbolje što oboje možete učiniti je naučiti lekciju iz ovog iskustva i sljedeći put proći još bolje.</p><p>Još jedna dobra ideja je razgovarati o važnim temama prije nego što počnete živjeti zajedno. To uključuje sve, od kućnih dužnosti do vaše vizije budućnosti, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/a-father-of-3-writes-a-powerful-letter-to-his-childless-self-as-a-reminder-to-all-the-husbands-that-their-wives-are-real-794776/?fbclid=IwAR2cEAr9fpj6q-WD2PV_izJXz5UnplcfJjzwbQJnZlfWe44JFNmJ6oJTtUU" target="_blank">Bright Side.</a></p>