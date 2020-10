Tek troje ljudi zna dirljivu tajnu kraljičinog vjenčanog prstena

Britanska kraljica nikada ne skida svoj vjenčani prsten, koji je napravljen od zlata iz Walesa. U njemu je ugravirana tajna Phillipova poruka za Elizabetu

<p>Kraljica Elizabeta II. (94) i princ Phillip (99) sljedeći mjesec slave 73. godišnjicu braka, a tijekom svih tih godina uspjeli su sačuvati jednu tajnu od javnosti i cijele svoje obitelji.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Naime, nitko osim Phillipa, Elizabete II. i zlatara koji je izradio prsten, ne zna koju je poruku Phillip 1947. dao ugravirati za svoju mladenku.</p><p>- Barem Phillip nije morao platiti prsten, jer su mu Velšani poklonili grumen zlata od kojega je prsten napravljen. Kraljica nikada ne skida prsten u kojem je ugravirana poruka. Nitko ne zna što je napisano na prsten osim kraljice, Phillipa i zlatara koji je izradio prsten - napisala je u svojoj novoj knjizi 'Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edinburgh', stručnjakinja za kraljevsku obitelj Ingrid Seward.</p><p>Par se vjenčao 20. studenog 1947. u Westminsterskoj opatiji, a Elizabeta II. je imala osam djeveruša. Vjenčanje je preko TV-a gledalo više od 200 milijuna ljudi, a uzvanika je bilo oko 2000.</p><p>Elizabetin zaručnički prsten također ima priču iza sebe. Princ Phillip dao ga je izraditi od tijare svoje majke, princeze Alice od Battenberga. Alice je tijaru dobila od ruskog cara Nikole II. i njegove supruge, carice Aleksandre, kada se udala za princa Andrewa od Grčke i Danske, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8805827/The-Queen-never-takes-wedding-ring-Prince-Philip-know-inscription-says.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p>kraljica</p>