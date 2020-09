Njezin se \u017eivot, ka\u017ee, nije puno promijenio jer je i dalje ku\u0107anica, a njen posao posebno dobro ide u koroni.

<p>Amberly Rothfield je i autorica knjiga 'Kako sam zaradila 10 000 dolara mjesečno kao telefonska seksualna operatorica' i '90 Dana i plaćeno: Pokrenite svoj online seks biznis'</p><p>Ona se počela baviti ovim poslom kad je imala 18 godina jer je bila 'slomljena' i borila se za preživljavanje. Sada, 15 godina kasnije, živi na velikom imanju sa suprugom i djecom i radi samo tri noći tjedno, zarađujući u prosjeku 300 (1912 kn) do 400 dolara (2550 kn) po noći za četiri sata rada.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- U ponedjeljak, utorak i četvrtak navečer primam pozive iz svog automobila parkiranog na ulazu u naše dvorište s početkom oko 22 sata. U prosjeku radim oko četiri sata. Obično nosim joga hlače i neku staru majicu. Cijena iznosi 1,99 dolara (12,69 kn) po minuti, a prosječni poziv traje pola sata. Znala sam ponekad zaraditi i 2000 dolara (12750 kn) u jednoj noći, ali uglavnom zaradim između 300 i 400 dolara - otkrila je Amberly i dodala da vodi bilješke o svojim klijentima.</p><p>- Pratim koje dane zovu, koliko često me zovu do toga koliko troše. Na ovaj način mogu biti proaktivna i poslati poruku ili posebnu ponudu ako već neko vrijeme nisu nazvali - objašnjava.</p><p>Njezin se život, kaže, nije puno promijenio jer je i dalje kućanica, a njen posao posebno dobro ide u koroni.</p><p>- Moji pozivi su se gotovo udvostručili od kada je započeo COVID-19. U posljednje vrijeme primijetila sam puno više tuge kod svojih klijenata. Prilagodila sam se tome. Moj posao je pružiti im malo olakšanja. Pitam ih je li im se išta dobro dogodilo i želim da razgovaraju i o tome - rekla je.</p><p>Telefonskim seksom počela se baviti 2005. kada je imala 18 godina.</p><p>- Preživljavala sam od darežljivosti svojih prijatelja. Trebala sam studirati, ali moji roditelji mi nisu financijski pomagali, tako da fakultet nije bio opcija. Kad sam vidjela oglas da traže odrasle glumce glasa, odlučila sam se javiti. Mislila sam da bih ih mogla impresionirati svojim čudnim lažnim glasom i naglascima. Kad sam saznala da je to telefonski seks, ipak sam prihvatila posao. Na kraju sam završila na Niteflirtu, gdje sam i danas. Na Niteflirtu ste vi šef. Sami postavljate svoj raspored i cijene i možete raditi s bilo kojeg mjesta ako imate internetsku vezu - ispričala je Amberly, a piše <a href="https://www.businessinsider.com/phone-sex-operator-job-diary-working-during-pandemic-2020-8?utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=sf-insider-main" target="_blank">Business Insider.</a></p>