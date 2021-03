Terapeuti za parove otkrili su najčešće 'znakove za uzbunu' koje vide u vezama, kao i savjete za to mogu li se oni popraviti ili ne. Korisnik Reddita zatražio je od savjetnika za parove na ovoj platformi da otkrije znakove upozorenja koje vide prilikom rada s parovima, a stručnjaci se dotiču svega, od očitog prijezira do kontrole ponašanja i zlostavljanja.

- Jedan od najvećih alarma kojeg vidim kada radim s novim parom je kada vidim da su potpuno zaboravili na ono dobro - napisao je jedan terapeut za vezu.

- Kad ljudi uđu kod mene u ured i toliko su dugo nesretni da se zapravo ne mogu sjetiti kako je bilo biti zaljubljen ili se čak voljeti, gotovo su beznadni - dodao je korisnik Reddita i nastavio: 'Ne morate biti sretni da bi terapija djelovala - ali ako se ne možete čak ni prisjetiti dobrih vremena, onda su dobra vremena vjerojatno gotova'.

Brojni su ljudi primijetili da je prijezir snažan pokazatelj da će vezi vjerojatno doći kraj.

- Kad od osobe u vezi doživim istinski prijezir znam da je obično gotovo - napisao je jedan savjetnik, dok je drugi dodao: 'Ništa drugo ne naslućuje kraj kao ta određena emocija'.

Jedan korisnik Reddita podijelio je popis od četiri ozbiljna alarma, počevši od parova koji vraćaju 'milo za drago.' To uključujuće varanje svog partnera jer je i on isto bio nevjeran ili je jedan od njih ostao vani cijelu noć jer se drugi drogirao i narušio njihovo povjerenje.

To zaista nagriza povjerenje, objasnio je terapeut.

Sljedeći na listi je 'afera koja neće završiti' jer je partner još uvijek u kontaktu s drugom osobom ili laže zbog toga.

Neprestano kontroliranje druge strane još je jedan od prediktora kraja, dodaje.

- Najčešće vidim da partneri moraju slati slike pokazujući određeni broj prstiju ili dokazujući da je to slika uživo. To je zlostavljanje - objasnili su.

Terapeut je popis završio napomenom kako i 'prepotentni roditelji i roditelji partnera' također mogu napraviti kaos u braku.

'Ako to nije zlostavljanje i partner je spreman prekinuti aferu i iskreno poraditi na tome, pomoći ću podržati ih. Mislim da terapija ponekad pomaže parovima da skupe hrabrosti izreći ono što stvarno žele, a to bi mogao biti prekid - rekao je terapeut na Redditu.

Sljedeći uobičajeni znak upozorenja je kada jedan partner želi značajno promijeniti drugog.

- Kad vidim par u kojem jedan ili oba partnera žele promijeniti nešto temeljno u vezi s drugom osobom, tada obradimo odakle dolazi potreba za promjenom, a osoba s problemom procjenjuje je li to razlog za prekid ili ne. Radimo na prihvaćanju i toleranciji drugih. Također preporučujem da moji parovi odlaze i na individualnu terapiju - podijelio je terapeut.

Mnogi su terapeuti rekli da u nekim slučajevima također preporučuju individualnu terapiju, a u tim slučajevima je uvijek jedan od njih odlučno protiv toga. Jedna se osoba otvorila o radu na vezi s partnerom 'koji je odjednom postao vrlo kritičan ili sumnjičav' prema pojedinačnim seansama.

- To nadilazi znatiželju ili jednostavno raspitivanje o praksi. U tome postoji nevjerojatan i gotovo paničan ton. I sigurno, gotovo svaki put se ispostavilo da se tu radi o nekim varijacijama kontrole, manipulacije ili zlostavljanja - objašnjava.

Netko je još naglasio da često postoje problemi kada je jedna osoba financijski i emocionalno ovisna o drugoj.

- To su obično mlade žene (ponekad i mladići) koji ne rade, nemaju djecu, ostaju kod kuće cijeli dan i nemaju prijatelje ili hobije izvan druženja sa supružnikom. To je vrlo nezdravo i ogroman znak za uzbunu. To uvijek završi bolnim i kaotičnim prekidom. Generalno, trudimo se da pronađu prijatelje, pridruže se zajednici, zaposle ili volontiraju - nešto što će im pružiti samopoštovanje i osobno ispunjenje izvan supružnika - komentirao je terapeut.

Međutim, postoji neka nada, jer je jedan savjetnik naglasio da se većina veza može spasiti ako su parovi voljni pokušati.

- Sve dok nema zlostavljanja, a obje strane i dalje osjećaju ljubav ili brigu za drugu osobu, gotovo svaka veza se može popraviti ponovnim uspostavljanjem (ili u nekim slučajevima, po prvi puta uspostavljanjem zdravih obrazaca komunikacije). Naravno, sve strane također moraju htjeti uložiti trud u ponovnu uspostavu veze - tvrdi terapeut, piše Daily Mail.