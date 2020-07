A post shared by Rosy Rocha (@tonosalto) on Feb 12, 2020 at 11:02am PST

Ko\u017ea i tkivo\u00a0sastoje se, ka\u017ee,\u00a0od nekoliko razli\u010ditih vrsta stanica poput fibroblasta, keratinocita i imunolo\u0161kih stanica, koji su va\u017eni za regeneraciju. Prema istra\u017eivanjima, valne duljine LED svjetlosti\u00a0 - to\u010dnije one od\u00a0oko 660 nanometara - mogu te stanice potaknuti,\u00a0\u0161to pove\u0107ava proizvodnju kolagena i elastina. Tako\u0111er, crveno LED svijetlo poti\u010de ve\u0107u energiju unutar stanice \u0161to, ka\u017ee dr. Gross, pove\u0107ava\u00a0cirkulaciju\u00a0i popravlja funkcije\u00a0ko\u017ee.

I dok se svi ti procesi\u00a0odvijaju ispod povr\u0161ine ko\u017ee, istra\u017eivanja ka\u017eu da se na njoj mogu brzo vidjeti dobri rezultati. Terapija s LED crvenim svjetlom koristi na vi\u0161e na\u010dina, ponajvi\u0161e na ove:

Znamo da se prirodna proizvodnja kolagena u ko\u017ei po\u010dinje usporavati negdje od 30-e godine \u017eivota, a\u00a0kolagen dodatno crpe i\u00a0agresori iz okoli\u0161a, poput sun\u010devih zraka i oksidativnog stresa.

- Budu\u0107i da manjak kolagena pridonosi\u00a0stanjivanju ko\u017ee i gubitku elasti\u010dnosti, terapija crvenim svjetlom djeluje i na te 'klasi\u010dne 'probleme -\u00a0rekao je dr. Gross za Well and Good.

Iako je terapija crvenim svjetlom postala uobi\u010dajena za ko\u017ene probleme povezane sa starenjem,\u00a0u po\u010detku su\u00a0prou\u010davana njena\u00a0svojstva zacjeljivanja rana. Istra\u017eivanje iz 2014. pokazalo je da ima blagotvorne u\u010dinke na o\u017eiljke od akni, hipertrofi\u010dne o\u017eiljke i zacjeljivanje opeklina,\u00a0zahvaljuju\u0107i stani\u010dnim procesima koje poti\u010de .

A post shared by Beautiful Revenge Salon & Spa (@beautifulrevengespanaperville) on Jul 6, 2020 at 10:20am PDT

Studije su pokazale da sun\u010deva svjetlost mo\u017ee smanjiti pri\u0161ti\u0107e i do 70 posto, zbog \u010dega bubuljica \u010desto 'magi\u010dno' nestane\u00a0nakon dana na pla\u017ei. Ipak, nikako se ne preporu\u010duje\u00a0izlaganje ko\u017ee UVA i UVB zrakama, koje joj \u010dine\u00a0mnogo vi\u0161e \u0161tete nego koristi. Alternativa je\u00a0terapija crvenim svjetlom za koju je otkriveno da poma\u017ee i u smanjenju\u00a0proizvodnje\u00a0sebuma te da utje\u010de na\u00a0stani\u010dno\u00a0pona\u0161anje\u00a0koje dovodi do akni.

A post shared by Infraredi (@infraredi) on Apr 22, 2020 at 1:46am PDT

Terapija crvenim svjetlom mo\u017ee umanjiti i neka upalna svojstva na va\u0161oj ko\u017ei. Studije su pokazale da smanjuje oksidativni stres, koji je odgovoran za upalu. Prema dr. Grossu, tako\u0111er poma\u017ee u smanjenju crvenila, a sve te stvari \u010dine je\u00a0u\u010dinkovitom obranom za razne upalne procese, nastajanje akni\u00a0i rosacee.

Osim kao dio beauty rutine, terapija crvenim svjetlom\u00a0mo\u017ee\u00a0biti korisna u\u00a0oporavku tkiva, odnosno mi\u0161i\u0107a: naime dok 660 nanometara\u00a0valne\u00a0duljine\u00a0crvenog svjetla djeluje na\u00a0probleme\u00a0ko\u017ee, du\u017ei valovi od\u00a0850 nanometara\u00a0mogu prodrijeti dublje pod ko\u017eu i pomo\u0107i u regeneraciji tkiva.

A post shared by Red Light Rising (@redlightrising) on Jul 6, 2020 at 4:00am PDT

- Mi\u0161i\u0107i vrlo dobro reagiraju na ovu terapiju -\u00a0sla\u017ee se i dr. Michael R. Hamblin iz Wellman centra za foto medicinu Op\u0107e bolnice u Massachusettsu. Hamblin napominje da LED crveno svijetlo ubrzava oporavak mi\u0161i\u0107a nakon vje\u017ebanja i smanjuje bol u njima.\u00a0

\u00a0

Terapija LED crvenim svjetlom 'pumpa' kolagen, smanjuje bore i fine linije te briše prištiće

Terapija crvenim LED svjetlom pod kožu 'unosi' sigurnu valnu duljinu kako bi potaknula svojevrsnu lančanu reakciju regenerativnih procesa, objasnio je dr. Dennis Gross

<p>Rutina njege kože kod većina žena podrazumijeva sredstvo za čišćenje, serum, hidratantnu kremu i kremu s UV zaštitom. Dermatolog i vlasnik istoimenog brenda <strong>dr. Dennis Gross</strong> kaže kako je za neke to sasvim dovoljno, no ako vam nešto ipak nedostaje u potrazi za čistim tenom, on preporučuje terapiju crvenim svjetlom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO KAKO JASMIN STAVROS VEĆ 32 GODINJE NJEGUJE SVOJE LICE:</strong></p><p>- To je specifičan oblik LED svjetlosne tehnologije koja potiče proizvodnju kolagena u stanicama kože i tako smanjuje sitne linije i bore - objašnjava dr. Gross, inače jedan od najvećih zagovornika uvođenja tehnologije u njegu kože, kako u salonima tako i u kućnim tretmanima.</p><p>Terapija s crvenim svjetlom, poznata i kao terapija sa valom svjetlosti niske razine, pod kožu unosi sigurnu valnu duljinu kako bi potaknula svojevrsnu lančanu reakciju regenerativnih procesa, objasnio je dr. Gross.</p><p>Koža i tkivo sastoje se, kaže, od nekoliko različitih vrsta stanica poput fibroblasta, keratinocita i imunoloških stanica, koji su važni za regeneraciju. Prema istraživanjima, valne duljine LED svjetlosti - točnije one od oko 660 nanometara - mogu te stanice potaknuti, što povećava proizvodnju kolagena i elastina. Također, crveno LED svijetlo potiče veću energiju unutar stanice što, kaže dr. Gross, povećava cirkulaciju i popravlja funkcije kože.</p><p>I dok se svi ti procesi odvijaju ispod površine kože, istraživanja kažu da se na njoj mogu brzo vidjeti dobri rezultati. Terapija s LED crvenim svjetlom koristi na više načina, ponajviše na ove:</p><h2>Smanjuje fine linije i bore</h2><p>Znamo da se prirodna proizvodnja kolagena u koži počinje usporavati negdje od 30-e godine života, a kolagen dodatno crpe i agresori iz okoliša, poput sunčevih zraka i oksidativnog stresa.</p><p>- Budući da manjak kolagena pridonosi stanjivanju kože i gubitku elastičnosti, terapija crvenim svjetlom djeluje i na te 'klasične 'probleme - rekao je dr. Gross za<a href="https://www.wellandgood.com/good-looks/red-light-therapy-benefits/" target="_blank"> Well and Good</a>.</p><h2>Smanjuje ožiljke</h2><p>Iako je terapija crvenim svjetlom postala uobičajena za kožne probleme povezane sa starenjem, u početku su proučavana njena svojstva zacjeljivanja rana. Istraživanje iz 2014. pokazalo je da ima blagotvorne učinke na ožiljke od akni, hipertrofične ožiljke i zacjeljivanje opeklina, zahvaljujući staničnim procesima koje potiče .</p><h2>Pomaže u borbi protiv akni</h2><p>Studije su pokazale da sunčeva svjetlost može smanjiti prištiće i do 70 posto, zbog čega bubuljica često 'magično' nestane nakon dana na plaži. Ipak, nikako se ne preporučuje izlaganje kože UVA i UVB zrakama, koje joj čine mnogo više štete nego koristi. Alternativa je terapija crvenim svjetlom za koju je otkriveno da pomaže i u smanjenju proizvodnje sebuma te da utječe na stanično ponašanje koje dovodi do akni.</p><p>Terapija crvenim svjetlom može umanjiti i neka upalna svojstva na vašoj koži. Studije su pokazale da smanjuje oksidativni stres, koji je odgovoran za upalu. Prema dr. Grossu, također pomaže u smanjenju crvenila, a sve te stvari čine je učinkovitom obranom za razne upalne procese, nastajanje akni i rosacee.</p><h2>Pomaže u oporavku mišića</h2><p>Osim kao dio beauty rutine, terapija crvenim svjetlom može biti korisna u oporavku tkiva, odnosno mišića: naime dok 660 nanometara valne duljine crvenog svjetla djeluje na probleme kože, duži valovi od 850 nanometara mogu prodrijeti dublje pod kožu i pomoći u regeneraciji tkiva.</p><p>- Mišići vrlo dobro reagiraju na ovu terapiju - slaže se i dr.<strong> Michael R. Hamblin </strong>iz Wellman centra za foto medicinu Opće bolnice u Massachusettsu. Hamblin napominje da LED crveno svijetlo ubrzava oporavak mišića nakon vježbanja i smanjuje bol u njima. </p><p> </p>