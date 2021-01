Postoji nekoliko tipova žena koje odbijaju muškarce, uglavnom iz jednostavnog razloga - jer ih doživljavaju kao naporne partnerice s kojima je teško imati stabilan odnos, tvrde psiholozi. Evo pet tipova koji se daju relativno lako prepoznati:

'Zvocalica'

Iako je u ženskoj, kao i u muškoj prirodi, prigovaranje urođeno, žene koje stalno zvocaju često to čine i bez stvarnog razloga. Muškarci ne mogu razumjeti zašto ovaj tip žene mora stalno izražavati svoje nezadovoljstvo i kako uopće imaju volje stalno biti nezadovoljne. Smatraju da te žene ne žele reagirati i promijeniti što ih smeta da bi prestale "zvocati", već im odgovara biti u ulozi nesretne žrtve.

'Gđica Opterećena'

Muškarci mrze žene koje broje svaku kaloriju koju pojedu, stalno popravljaju svoju šminku i treba im pola sata da se spreme prije svakog izlaska iz kuće. Ti nametnuti režimi prehrane i opsjednutost izgledom govori im o taštini i iskompleksiranosti žene. Naznake takvog ponašanja ih momentalno odbijaju.

'Mrziteljica roditelja'

Ova osobina obično izlazi na vidjelo tek nakon duljeg vremena u vezi. Muškarac razumije da njegovi roditelji imaju mane, no shvaća da nisu svi ljudi blagoslovljeni dobrim puncem i punicom, tj. svekrom i svekrvom. Zato im nije jasno kako njihova partnerica ne može prihvatiti stanje kakvo zapravo je i njega dovodi u neugodnu poziciju jer se osjeća da mora braniti svoje roditelje dok ona 'pljuje po njima'. To će tolerirati neko vrijeme, no ako su njezini argumenti beznačajni i apsurdni, naposljetku će joj jako zamjeriti.

Radoholičarka

Ovaj tip žene ne može biti na miru, jer se ne zna i ne želi odmarati. U slobodno vrijeme, ona razgovara samo o poslu, mašta o napredovanjima i smatra gubitnicima sve koji nemaju neku veliku karijeru.

'Gđica Jasveznamnajbolje ili Savjetodavka'

Ovakva žena ponaša se kao da je najpametnija na svijetu. Zbog uvjerenosti u svoju superiornost, ona se ne ustručava 'soliti pamet' svome partneru i svima drugima. Ističe kako se uvijek sve može napraviti bolje, ako se napravi na njen način. Ovakav tip žene podjednako ide na živce muškarcima, kao i ženama.