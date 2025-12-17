Umjetni bor ima mnoge prednosti - jednostavan je za korištenje, raspremanje i spremanje, ako uložite malo više novca, dobijete kvalitetno izrađeno drvce, veličine i raskoši grana koje sami birate
KOJI JE VAŠ FAVORIT? PLUS+
Testirala sam oba: Prednosti i mane pravog i umjetnog bora
Čitanje članka: 3 min
Čarolija Božića i adventa je u okupljanju obitelji, druženjima s prijateljima koje nismo dugo vidjeli, slikama, bojama, mirisima i okusima koje vežemo baš za ovaj dio godine. Dio te čarolije je, naravno, i kićenje bora, koji postaje središnje mjesto Badnje večeri i božićnog jutra, u kojem napokon uživamo u miru nakon ludog prosinačkog perioda.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku