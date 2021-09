Bravo teta Janja, često se do prije godinu dana orilo varaždinskom dvoranom, kad su nastupale rukometašice domaće Koke. Ti povici podrške su dolazili iz usta onih najmlađih koji su koristili svaku dobru obranu vratarke Janje Tušek kako bi pohvalili tetu koja ih je do prije nekoliko sati čuvala u Dječjem vrtiću u rodnom Ivancu. Klinci su dolazili u pratnji roditelja da se na osebujan način zahvale svojoj vrtićkoj teti.

POGLEDAJTE VIDEO o odgoju djece u Danskoj:

- Iz početka dok sam čula da me djeca bodre za svaku obranjenu loptu sam bila začuđena, ali kasnije sam se navikla i mogu vam kazati kako mi to sada na jedan način i nedostaje. Njihovo bodrenje je dolazilo iz duše, jer su djeca iskrena i uvijek pokazuju emocije. Sad kad se sjetim tih trenutaka mogu kazati da sam imala lijepu karijeru i da sam odabrala najljepši poziv na svijetu - govori nam teta Janja, s kojom smo se sreli nakon odrađene smjene u vrtiću.

Sada brine o najmlađoj grupi, koja je prije njezinog odlaska spremljena u krevetiće i Janjin posao će preuzeti njezina kolegica do dolaska roditelja.

Tridesetčetverogodišnja odgajateljica nas je dočekala s velikim osmijeh na licu i riječima dobrodošlice iz kojih se moglo iščitati da je vesele i vedre prirode kao da joj je upola manje godina. U pauzi između dva posla. Onog u vrtiću i drugog koji ju čeka kod kuće kao domaćicu, jer mora pripremiti obrok za dvogodišnjeg sina po kojeg ide kasnije u vrtić i supruga.

Počela je s rukometom u Ivancu, kao klinka u momčadi koja je tada bila svojevrsna ispostava varaždinske Koke. Nakon srednje škole otišla je u Zagreb na studij.

- Moja majka je odgajateljica u vrtiću i uvijek sam kao dijete govorila da to ja ne želim raditi. No, s vremenom am shvatila da imam sklonosti za taj poziv i upisala se na Pedagoški fakultet i branila za Rukometni klub Trešnjevku. Dugi niz godina sam stajala između vratnica kluba s Trešnjevke i ujedno nakon studija neko vrijeme radila u Zagrebu. No, zov rodnog kraja i poziv iz Koke me odveo bliže Ivancu, u Varaždin - pojašnjava nam teta Janja, dok smo zajedno stajali i pili kavu za van, mnogi sugrađani su je pozdravljali, što govori koliko je cijenjena u životnoj sredi.

Janja Tušek kaže da je rukomet malo podcijenjen sport, te da je broncom iz Danske ženski rukomet iskoračio iz medijske sjene. Djevojke su svjesne da se od rukometa ne može živjeti, barem ne u Hrvatskoj i stoga se mnoge odlučuju na studij. Janja kaže kako je stipendija koju dobiju u prvoligaškim klubovima dobrodošla jer se na taj način može studirati. Kad se pogledate žensku rukometnu reprezentacija onda se vidi da su brončane djevojke iz Danske sve od reda ili studentice ili je iza njih fakultet.

Dok je bila aktivna igračica i radila sa predškolskim uzrastom gotovo cijeli sat su djeca na tjelesnom sama tražila da igraju rukomet. Uostalom rukomet je tada bio glavna tema u razgovoru između nje i djece.

- Neka djeca su mi znala kazati da sam barem obranila ovu ili onu loptu - kaže kroz smijeh prpošna Janja.

Sport i rukomet joj je u krvi i čim njezin, sada dvogodišnji Roko malo poraste i on će na sportske terene. Mama bi voljela da mu rukomet bude prvi izbor.

- U Zagrebu sam provela čak 10 sezona u Trešnjevci. To vrijeme je bilo prekrasno vrijeme. Vrijeme rukometa, studija - dodala je Tušek koja ima nekoliko službenih nastupa za hrvatsku reprezentaciju.

Dužni smo na kraju reći da nas je Janja posramila kad je na susret donijela čokoladu za svakog od nas. Uz riječi, da si dan zasladimo i učinimo ljepšim u danima pandemije. Doista neočekivan potez odgajateljice iz vrtića na osnovu kojeg možemo samo zaključiti da su sretna djeca o kojoj brine Janja Tušek, koja misli o svakom detalju.