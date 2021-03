Po cijele dane igram se sa 16-mjesečnim unučićem Josipom. Uživam kad me stigne posjetiti unuka Maja, koja je već u srednjoj medicinskoj školi, i unuk Vedran, koji je u prvom razredu, iako oni zbog obaveza sa školom najčešće dođu samo vikendom. Oni su sada moj najveći blagoslov, kaže nam Mirjana Besednik, koja se početkom ožujka, nakon pune 42 godine rada u Dječjem vrtiću 'Zipkica' u Zaboku, oprostila s mnogo malih blagoslova u svojoj vrtićkoj grupi, te dragim kolegama iz vrtića u kojem je odradila cijeli staž te otišla u mirovinu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kaže kako ima puno kolegica koje su ostvarile tako dugi staž, pa joj je pomalo neugodno što želimo objaviti priču baš o njoj. Na kraju ipak kaže: 'Može, ali samo ako će to biti prilika da odamo priznanje svim vrijednim i predanim vrtićkim tetama'. Zato prije nego nastavite čitati priču, zavirite u svoje srce, u kutak gdje su ljudi koji se pamte cijeli život, pa krenimo.

Prvi posao teta Mirjana u vrtiću je dobila 1979., kad je u Zaboku u drvenoj baraci u kojoj su bile dvije sobe, mala kupaonica i kuhinjica otvoren vrtić, tad još kao podružnica škole. Tada je o djeci brinulo četvero zaposlenih.

- Još i danas se sjećam kadica koje smo imali za kupanje djece i skromnog prostora koji smo imali. No vrtić je tada bio jako uključen u društveni život zajednice, pa živo pamtim i brojne priredbe koje smo pripremali i održavali ih u kino-dvorani u različitim prigodama. Još uvijek pamtim sve pjesmice iz tog vremena, a mnoge i danas pjevam svom Josipu. Rad s djecom uvijek je bio poticajan, pa sam nekad i sama pisala pjesmice i dijaloge za te priredbe, primjerice za fašnik, kad smo sami izrađivali i kostime, pa i za mnoge druge prigode – priča teta Mirjana.

Kaže kako je imala sreću jer se cijeli život na poslu puno igrala, no riječ je o vrlo zahtjevnom pozivu, u kojem često nema predaha.

- Učite svaki dan, prateći literaturu o novim trendovima u odgoju, stalno istražujete u potrazi za novim didaktičkim materijalima koji bi djeci mogli biti zanimljivi, smišljate kako im privući pažnju, no zapravo najviše učite od djece. Ovaj posao ne možete dobro raditi ako ga doživljavate samo kao posao, jer vas djeca tada neće doživjeti. Morate ga raditi sa srcem i pružiti djeci svu svoju ljubav, tad će vas doslovno svaki dan oboriti s nogu reakcijama. Osim toga, s djecom ne možete biti vođa. Morate ih slušati i pustiti da vas vode. Jedino tada nije nikakav problem postići to da vas poslušaju onda kad je to potrebno, te da uspijete odraditi s grupom sve što želite – kaže teta Mirjana.

Vrlo je ustrajna u tvrdnji da je jako lako doći do toga da djeca budu dobra i poslušaju ono što se od njih traži i od srca se smije kad se tome suprotstavljamo. Dodaje kako nikada nije imala ozbiljnih problema s ponašanjem djece u grupi.

- Kolegice su u šali znale reći da je to zato što dobijem najbolje klince. No s godinama naučite da ne možete od djece tražiti mir, ako im ga niste pružili. Kad se dijete osjeća sigurno, voljeno i kad iz vašeg primjera vidi što se od njega očekuje, ono vrlo rado sluša – pojašnjava Mirjana. Dodaje 'tajnu' koju mnogi roditelji, pa i stručnjaci koji rade s djecom, ponekad nisu svjesni:

- Djeca nas često ne čuju kad im govorimo, jer je njihova pažnja usmjerena na nešto drugo, no stalno nas gledaju i vide kako mi pristupamo situacijama i stvarima oko sebe i iz toga zapravo najviše uče. Kad želite nešto dobiti od njih, morate im to pokazati primjerom i biti dosljedni. Ako ih želite naučiti da peru zubiće ujutro i na večer, onda to treba raditi s njima svako jutro i svaku večer. Isto je i s pranjem ruku i sličnim stvarima koje im želite usaditi kao navike - kaže.

A toga treba biti svjestan i u nekim specifičnim situacijama, kad neko ponašanje želite izbjeći.

- Na primjer, roditelji danas nastoje ograničiti pristup djeteta mobitelu ili računalu. No kad nemaju vremena ili volje za bavljenje djetetom, popustit će pred zahtjevima i dopustiti da igraju igrice koliko žele ili gledaju što žele, samo da imaju mira. Tako pokazujete djetetu da može iskoristiti situaciju u svoju korist, a djeca su vrlo dovitljiva i uvijek znaju kako dobiti ono što žele – dodaje.

Dok priča, Josip se igra s kutijicom u koju ubacuje zrna graha i odlično se zabavlja. Prije toga, baka ga je izmorila u šetnji i vožnji u tačkama, pa ona sada malo odmara, iako je pogled stalno usmjeren na unuka.

- Djeci ne treba puno da bi se zabavila, njihova mašta nema granica, samo ju treba pustiti da se razmaše. Uvijek se rado sjetim vremena kad su se pojavila prva računala i mobiteli u svijetu. Malo tko ih je imao u Hrvatskoj, kamoli da su bili dostupni djeci. No jednom smo crtali i nekoliko djece nacrtalo je računalo i mobitel i spontano su se preselili na pod i igrali s njima. Kasnije smo čak izrađivali računala od kartonskih kutija i crtali tipkovnice, pa tipkali na njima. I nedavno sam se s grupom igrala tako i bilo je jako zabavno, možda i zabavnije nego kad su im ti uređaji stvarno dostupni – kaže Mirjana.

No nove tehnologije, dodaje, mogu biti vrlo korisne u odgoju, ako izaberemo neki poučan sadržaj i istražujemo zajedno s djetetom.

- Svako vrijeme koje uložite u to da ga provedete s djetetom u igri, druženju i učenju kroz zabavu i puno smijeha je korisno provedeno. Znam da se danas teško živi i da roditelji imaju malo vremena za bavljenje djecom. No treba imati na umu da i ono malo vremena koje imate treba iskoristiti tako da vam oni budu u prvom planu, odnosno da im zaista posvetite pažnju i pružite ljubav. Prašine će biti i sutra. I sutra vas čeka kuhanje, pospremanje kuće… Vrijeme koje imate s djetetom koje odrasta nikad se više neće ponoviti, a svaki trenutak koji uložite u njegovo odrastanje, višestruko se vraća kad odrastu, to mogu reći i iz vlastitog iskustva – kaže Mirjana.

Dodaje kako se pomalo privikava na to da je sad 'samo' baka, iako još i nije do kraja svjesna da se nedavno zauvijek pozdravila s vrtićem.

- Nedavno sam posjetila vrtić i bilo mi je teško otići. Klinci su me odmah okružili, svi odreda s jednim pitanjem: Jesi se ti sad vratila raditi k nama? Nikako im nije bilo jasno zašto ne bih mogla raditi ako sam u mirovini, priča Mirjana s malo sjete u glasu. Nedostaju joj oni, kao i drage kolegice s kojima je puno toga dijelila, pa se još sprema do vrtića kako bi prikupila nešto uspomena i fotografija koje su ostale tamo radi izrade monografije o vrtiću.

Ista se toplina osjeća i dok priča kako su joj ovih dana – nakon što se pročulo da teta Mirjana odlazi u mirovinu – počele stizati poruke onih koje je nekada čuvala, danas odraslih i uspješnih ljudi. Među njima je i dosta i 'klinaca' čiju je djecu u međuvremenu čuvala.

- Bilo je onih koji su, kad su njihova djeca stasala za vrtić molili da ih stave u moju grupu, jer su znali kako radim i to mi je bila najveća nagrada za trud. Uvijek mi je jako drago kad nekoga od njih sretnem, pa zastanemo i prisjetimo se veselih anegdota iz vremena kad su bili mali. Sretna sam kad vidim kako su to vrijedni i uspješni ljudi sada – kaže teta. Jedna od onih koje cijeli život nosimo u srcu, ma kako odrasli bili, jer znaju najljepše priče na svijetu, vesele pjesmice prepune rime, znaju sve one nove riječi koje se teško izgovaraju, odgovore na milijun teških pitanja i sve naše prve tajne. I čine sve što mogu da od malih postanemo veliki ljudi.

Pomoć i podrška roditeljima

Kako su tete u vrtiću često prvi 'stranci' koji postaju dio obitelji, jako je važno da s roditeljima izgrade međusobno povjerenje i dobru suradnju, dodaje Mirjana.

- Odgoj počinje u obitelji i roditelji su uvijek u tome najvažniji, no mi smo im prva podrška i pomoć u tome. Zato sam se uvijek trudila biti im potpora u svemu, posebno u situacijama kad smo imali neki problem u razvoju djeteta – kaže. Za razliku od roditelja, tete imaju priliku usporediti razvoj djeteta u odnosu na grupu njegovih vršnjaka i mogu lakše uočiti ako postoji neka razlika ili problem, dodaje. Zato je dobro uzeti u obzir kada vas tete na nešto upozore i zatražiti mišljenje stručnjaka.

- Jednom sam, na primjer, imala u grupi djevojčicu koja je imala poteškoća sa sluhom. Roditelji to do njene treće godine nisu uočili, odnosno nije se toliko primijetilo dok je bila samo s njima, no tijekom igre s djecom primijetila sam da me ne čuje dobro i predložila im da je odvedu na pregled. Dobila je slušni aparatić i danas je to uspješna mlada žena koja ima svoju obitelj. Vjerujem da je i to što smo reagirali rano doprinijelo tome da izraste u predivnu osobu. Bilo je takvih primjera još i na tu sam djecu posebno ponosna – kaže teta Mirjana.

Ne moraju baš spavati po danu ako ne žele?

- Djeci je potrebno vrijeme u danu kad će se malo smiriti i predahnuti, to svakako, no ne moraju nužno spavati i nemojte ih prisiljavati na to, ako to ne žele – kaže Mirjana. Dodaje kako su u vrtiću još davnih godina započeli s takvim pristupom prema 'nespavačima' i to se pokazalo vrlo dobrim.

- Ako drugo dijete spava, pokušajte s nespavačem dogovoriti da se može baviti nečime što je tiho, kako mu ne bi smetalo i najčešće neće biti problema – kaže Mirjana. Na taj ćete način izbjeći plač i suze koji su najčešća reakcija kad dijete prisiljavate na spavanje i zapravo i vama i djetetu mogu pokvariti cijeli dan.