Predstavlja se kao Remy i živi je dokaz da ljudi itekako mogu postati ovisni o tetovažama. On je njima prekrio gotovo cijelo tijelo pa čak i bjeloočnice.

Nije otkrio koliko je novca potrošio niti koliko vremena je proveo na tetoviranju, ali zato bez imalo zadrške pokazuje svoje istetovirano tijelo na Instagramu.

Mnogi ga tamo štuju i nazivaju 'carem' pa čak i njegova partnerica Sarah kojoj je on predivan.

Remy uživa u pažnji i ne zamara se, kaže, negativnim komentarima.

- Neki kažu da izgledam kao ubojica, Lucifer, a nazivaju me čak i ludim. No mnogim fanovima se sviđaju moje tetovaže i jedva čekaju vidjeti novu. Nastavit ću dalje s tim, svidjelo se to nekima ili ne - prokomentirao je, a prenosi The Sun.

