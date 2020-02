Tihi ubojica vida: Uopće ne boli - a vodeći je uzrok sljepoće!

Glaukom ili zelena mrena je bolest povišenog očnog tlaka te ukoliko se ne kontrolira redovito može dovesti do gubitka vida. Također, glaukom ne poznaje dobne granice i svi ga mogu imati.

Čak 50 posto ljudi ne zna da imaju glaukom, jer nikada nisu napravili oftalmološki pregled i mjerenje očnog tlaka. Glaukom nema nikakvih simptoma te se zato naziva tihi ubojica vida. Stoga se preporuča svima, a osobito onima iznad 40-e godine života jednom godišnje preventivni odlazak na oftalmološki pregled, kao i mjerenje očnog tlaka.

Procjenjuje se da je 4,5 milijuna ljudi slijepo zbog posljedica glaukoma, a očekuje se da će taj broj do 2020. godine narasti na 11,2 milijuna. U razvijenim zemljama u više od 50 posto oboljelih od glaukoma bolest nije pravodobno prepoznata ni liječena, dok u nerazvijenim zemljama taj broj raste do 90 posto. Bolest obično počinje neprimjetno, ne boli i sporo se razvija, prenosi Science Daily.

Osim tlaka, važna je i debljina rožnice

Prepoznati normalnu vrijednost očnog tlaka nije lako jer je to dosta individualno, ali stručnjaci kažu da se vrijednost nalazi između 12 mm Hg i 19 mm Hg (milimetara žive), ali treba ga kontrolirati jer glaukom može nastati i pri niskim vrijednostima očnog tlaka.

Osim obaveznog mjerenja očnog tlaka, mora se mjeriti i debljina rožnice, jer ako je tanja rožnica, to može značiti da je tlak i viši, ili ako je deblja rožnica, tlak može biti i niži.

Kao i za druge bolesti, i za glaukom vrijedi - što je ranije otkrivanje, to su bolji rezultati liječenja.

Posljedice su jako ružne, a nažalost to je bolest o kojoj se često ne razmišlja, što se mora promijeniti, ističu stručnjaci.

Rizičan faktor je i dizanje utega te sviranje puhačkih instrumenata

Kod onih sklonih povišenom očnom tlaku, koji je važan faktor rizika za razvoj glaukoma, hobiji poput dizanja utega ili sviranja puhačkih instrumenata opasni su za zdravlje očiju.

- Kod dizanja utega kao i intenzivnog puhanja u instrumente tijelo se intenzivno napreže što izaziva i naprezanje živca oka te povišenje očnog tlaka. Tako ljudi s nedijagnosticiranim glaukomom riskiraju čak i sljepoću - kaže profesor Dan Reinstein.

Dodaje kako je najveći problem što se glaukom najčešće dugo razvija bez simptoma zbog čega ga se naziva i tihim ubojicom vida, a hobiji poput bodybuildinga mogu pridonijeti velikom oštećenju.

Učestalost glaukoma u općoj populaciji iznosi od dva do pet posto, a kod onih starijih od 60 godina od 10 do 30 posto te je on drugi najčešći uzrok sljepoće, ističu stručnjaci koji savjetuju redovite oftalmološke preglede da bi se bolest na vrijeme liječila.

