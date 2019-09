Tihi znakovi da imate lupus: U Hrvatskoj većina oboljelih žene

U najavi nove sezone Kim Kardashian šokirala je svoje fanove otkrivši da su joj antitijela pozitivna na lupus i reumatoidni artritis. Ova autoimuna bolest teško je pogodila i Selenu Gomez (27) koja je malo po malo otkrivala simptome. Zbog različitih simptoma morala je pauzirati s koncertima i nastupima oko godinu dana pauzirala.

- Morala sam i na kemoterapije, kako bi se ublažili simptomi bolesti, a morala sam se povući jer mi je prijetio i moždani udar - kazala je oko godinu dana kasnije, otkrivši napokon zbog čega se sakrila od obožavatelja pa se odmah počelo šuškati da ima problema s drogom, te emocionalnih problema.

S lupusom se nosi i Lady GaGa, koja je još 2010. priznala da je pozitivna na tu bolest, odnosno da je ona kod nje genetski nasljedna. Iako od tada više o lupusu uglavnom nije govorila, pa se pretpostavlja da se bolest nije pojavila, tad je kazala da zbog svijesti o tome da ima genetske predispozicije jako pazi na zdravlje.

Inače, istu dijagnozu ima i Mariah Carey, kao i njen bivši suprug Nick Cannon. Toni Braxton 2016. godine borila se s komplikacijama lupusa zbog kojih je nekoliko mjeseci bila u bolnici. Od te bolesti boluje i pjevač Seal, a poznato je da je dijagnozu lupusa imao i Michael Jackson.

Kako otkriti lupus?

Mnoge autoimune bolesti teško je dijagnosticirati, odnosno ljudi nerijetko neko vrijeme 'lutaju' s krivom dijagnozom, jer su simptomi tih bolesti često vrlo slični drugim zdravstvenim problemima, kaže prof. dr. sc. Vitomir Burek, specijalist imunologije iz Poliklinike Imunomed. Postoje neki opći simptomi koji mogu ukazivati na autoimunu bolest, ali i oni specifični, za pojedine bolesti, pri čemu se mogu javiti u različitim kombinacijama i različnim intenzitetom, pa je često zapravo teško prepoznati da je riječ o povezanim simptomima.

- Najčešći simptomi, posebno u početku autoimune bolesti, su: bol u zglobovima, povišena temperatura koja nije izrazito visoka, osjećaj slabosti, osipi po koži, gubitak težine, umor, gubitak vida, osjećaj slabosti, bol u mišićima. Ti znakovi mogu varirati od čovjeka do čovjeka i javljati se različitim intenzitetom u različito vrijeme, bez pravilnog ritma, kaže dr. Burek.

Dodaje kako to treba pripisati činjenici da autoimuna bolest može zahvatiti gotovo svaki dio tijela uključujući mišiće, kožu, zglobove, vezivno tkivo, cijeli probavni trakt, krvne žile, živce, oči, štitnjaču, endokrine žlijezde, gušteraču, jetru, pluća, bubrege, a stvar dodatno komplicira to što se može pojaviti i više autoimunih bolesti odjednom.

Jedna od takvih bolesti je i lupus, koji se najčešće očituje na koži, zglobovima i trbušnim organima. Javlja se postupno i kao i sve autoimune bolesti, i češći je kod žena. Naime, procjenjuje se da od neke autoimune bolesti Hrvatskoj obolijeva oko 3 do 8 posto populacije, a procjene pokazuju da su u dvije trećine slučajeva (75 posto), u pitanju žene.

- Žene u prosjeku nekoliko puta češće obolijevaju od autoimunih bolesti, što se pogotovo vidi kod žena u reproduktivnoj dobi, u odnosu na muškarce istih godina, dok je učestalost u starijoj dobi, iznad 60 godina, kod oba spola otprilike ista - ističe dr. Burek. Podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da su među 90 posto oboljelih od lupusa u Hrvatskoj mlade žene.

Vrlo je važno reagirati što prije, dodaje, jer neprepoznata bolest ili bolest koja se ne liječi na vrijeme može izazvati niz komplikacija, pa i invaliditet. Lani su, tako, u Hrvatskoj bile registrirane 134 osobe čiji je uzrok invaliditeta upravo ova bolest.

Veliki je problem kod postavljanja dijagnoze to što se neke od autoimunih bolesti mogu javiti i zajedno, što često otežava dijagnostiku, ili, kako bi rekao dobri stari dr. Haus: 'To nikad nije lupus, dok se ne dokaže da je tako'.

Evo simptoma koji mogu upućivati na dijagnozu lupusa, na koje treba obratiti pažnju:

Naglo mršavljenje ili debljanje bez razloga

Lupus je autoimuni poremećaj koji dovodi do toga da imunološki sustav tijela 'napadne' sam sebe, pa može poremetiti rad štitnjače i hormonalnu ravnotežu, što se može odraziti na tjelesnu težinu. I debljanje koje nema podlogu u pretjeranoj konzumaciji hrane može biti jedan od znakova lupusa, iako je to rjeđi znak. Razlog je zadržavanje tekućine u tijelu, jer lupus može utjecati na rad bubrega.

Povećanje limfnih čvorova

Limfni čvorovi pomažu nam u borbi protiv infekcije i filtriraju štetne tvari. Obično ih ne možemo vidjeti, no ako rade pojačano, kao kod lupusa, mogu postati vidno natečeni i bolni na dodir. Najčešće ih možete osjetiti duž vrata, niz čeljust i iza ušiju, ali mogu nateći i u preponama, na trbuhu, ispod pazuha, pa i na drugim mjestima.

Kao gripa, samo što ne prolazi

Groznica, zimica, bolovi u mišićima i umor su klasični simptomi gripe, ali i - lupusa. Razlika je u tome što će ti simptomi kod gripe pomalo popuštati i prolaziti, dok kod lupusa mogu trajati tjednima, ili se ponavljati povremeno i do nekoliko mjeseci.

Osjećaj iscrpljenosti

Iscrpljenost kod lupusa može dovesti do toga da doslovno ne možete ustati iz kreveta. Naravno, isključivo taj simptom može upućivati i na neke druge zdravstvene probleme, od mononukleoze, do nekih vrsta raka, no ako se javlja u kombinaciji s više njih, svakako se posavjetujte s liječnikom.

Žuljevi na čudnim mjestima

Ako primijetite žuljeve na čudnim mjestima, primjerice unutar nosa ili u ustima, odmah se javite liječniku. I neke druge bolesti mogu izazvati otekline ili ranice na sluznici nosa i usta, no to je jedan od najčešćih znakova lupusa.

Kosa ispada u pramenovima

Oko 90 posto slučajeva lupusa dijagnosticirano je kod žena u dobi između 15 i 44 godine, a jedan od najočitijih simptoma je nagli gubitak kose. Volumen i stanje kose mogu se značajno promijeniti već nakon nekoliko tjedana.

Simptomi artritisa u mlađoj dobi

Bolni i natečeni zglobovi ne bi nam trebali predstavljati problem dok ne dosegnemo visoke godine. Ako se javljaju u ranijoj dobi, posjetite liječnika, jer mnogi mladi ljudi suočavaju se upravo s tim simptomima lupusa. Bol je obično blaga tijekom jutra, a pogoršava se tijekom dana.

Bol u prsima kao kod infarkta

Autoimuna bolest može izazvati oticanje u cijelom tijelu, što uključuje i vrećice oko srca i pluća. To može izazvati bol u prsima, pa mnogi posumnjaju u infarkt. Ako su vam primarno pogođena pluća, možete imati problema zbog gubljenja daha.

Promjene u ponašanju i psihoze

Neurološki simptomi lupusa mogu uključivati halucinacije (vizualne ili slušne), paranoju, zbunjenost, promjene raspoloženja i napadaje. Ako nemate povijest mentalnih bolesti, to može biti znak lupusa.

Bolovi u leđima, problemi s mokrenjem

Lupus često pogađa bubrege, pa se može javiti bol u donjem dijelu leđa, problemi s mokrenjem i bol kod mokrenja, ili zadržavanje tekućine. Moguće je da liječnik utvrdi visoku razinu proteina u mokraći.

Žgaravica koja ne prolazi

Gastrointestinalni problemi, poput žgaravice, grčeva u želucu i proljeva, također su vrlo česti kod lupusa, jer bolest može uzrokovati upalu u crijevima. Lijekovi koji se mogu nabaviti bez recepta, pa i oni koje vam prepiše liječnik, obično ne pomažu.

Višestruki pobačaji

Lupus može izazvati probleme sa zgrušnjavanjem krvi, a jedna od manifestacija toga mogu biti ponovljeni pobačaji kod žena. Zgrušnjavanje krvi može dovesti do neredovitih i kratkih menstruacija, pa ako primjećujete te simptome, vrijedi posjetiti liječnika.