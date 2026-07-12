Tihi znakovi da nadbubrežne žlijezde ne rade kako treba

Nadbubrežne žlijezde maleni su organi smješteni iznad bubrega, ali imaju iznimno važnu ulogu u funkcioniranju organizma. Hormoni koje proizvode sudjeluju u regulaciji krvnog tlaka, metabolizma, odgovora organizma na stres te ravnoteže vode i elektrolita
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Donosimo deset bolesti i poremećaja koji mogu zahvatiti nadbubrežne žlijezde te simptome koji se mogu pojaviti.
| Foto: Canva
Donosimo deset bolesti i poremećaja koji mogu zahvatiti nadbubrežne žlijezde te simptome koji se mogu pojaviti.
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Foto: Canva
Donosimo deset bolesti i poremećaja koji mogu zahvatiti nadbubrežne žlijezde te simptome koji se mogu pojaviti.
| Foto: Canva
1. ADDISONOVA BOLEST.
Addisonova bolest, poznata i kao primarna adrenalna insuficijencija, nastaje kada nadbubrežne žlijezde ne proizvode dovoljno hormona, ponajprije kortizola, a često ni aldosterona.
Bolest se može razvijati postupno pa simptomi u početku mogu biti blagi i nespecifični. Među mogućim znakovima nalaze se dugotrajan umor, slabost mišića, smanjen apetit, nenamjeran gubitak tjelesne težine i nizak krvni tlak. Kod nekih oboljelih pojavljuje se i pojačana pigmentacija kože, osobito na pregibima, ožiljcima i drugim dijelovima tijela.
Moguće su i promjene koncentracije natrija i kalija u krvi. U slučaju naglog i ozbiljnog nedostatka hormona može nastupiti adrenalna kriza, hitno zdravstveno stanje koje zahtijeva neodgodivu liječničku pomoć.
| Foto: Mandic
2. CUSHINGOV SINDROM.
Za razliku od Addisonove bolesti, Cushingov sindrom povezan je s dugotrajnim izlaganjem organizma prevelikim količinama kortizola.
Uzrok može biti pretjerano stvaranje kortizola u organizmu, ali i dugotrajna primjena kortikosteroidnih lijekova.
Oboljeli mogu primijetiti povećanje tjelesne težine, osobito u području trupa, dok ruke i noge mogu ostati relativno tanke.
Mogu se pojaviti zaobljeno lice, nakupljanje masnog tkiva u području vrata, široke ljubičaste strije, lakše stvaranje modrica i sporije zacjeljivanje rana.
Povišen krvni tlak, slabost mišića, poremećaji razine šećera u krvi i promjene raspoloženja također mogu pratiti ovo stanje.
| Foto: Miguel Tamayo Fotografia
3. FEOKROMOCITOM.
Feokromocitom je rijedak tumor koji najčešće nastaje u srži nadbubrežne žlijezde.
Tumor može proizvoditi prekomjerne količine hormona adrenalina i noradrenalina, zbog čega oboljeli mogu imati izražene napadaje simptoma.
Među karakterističnim znakovima nalaze se nagli porasti krvnog tlaka, snažne glavobolje, ubrzano ili snažno lupanje srca i obilno znojenje.
Mogu se pojaviti drhtavica, bljedilo, bol u prsima, otežano disanje te osjećaj intenzivnog straha ili tjeskobe.
Simptomi se kod nekih osoba pojavljuju povremeno, zbog čega postavljanje dijagnoze može biti zahtjevno.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. PRIMARNI HIPERALDOSTERONIZAM.
Primarni hiperaldosteronizam nastaje kada nadbubrežne žlijezde proizvode previše aldosterona.
Aldosteron sudjeluje u regulaciji količine natrija i kalija u organizmu te krvnog tlaka.
Njegovo pretjerano lučenje može uzrokovati povišen krvni tlak koji je teško kontrolirati uobičajenom terapijom.
Kod nekih pacijenata dolazi do snižene koncentracije kalija u krvi.
Tada se mogu pojaviti slabost mišića, grčevi, umor, pojačana žeđ, učestalo mokrenje i nepravilnosti srčanog ritma.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. ADRENALNA INSUFICIJENCIJA.
Adrenalna insuficijencija nastaje kada organizam nema dovoljno hormona koje proizvodi kora nadbubrežnih žlijezda, ponajprije kortizola.
Može biti primarna, kada je problem u samim nadbubrežnim žlijezdama, ili sekundarna, kada je poremećaj povezan s nedovoljnom proizvodnjom hormona koji stimulira njihov rad.
Simptomi mogu uključivati kronični umor, slabost, gubitak apetita, mršavljenje, mučninu, bolove u trbuhu i nizak krvni tlak.
Neki oboljeli imaju vrtoglavicu ili osjećaj slabosti prilikom naglog ustajanja.
Bez odgovarajućeg liječenja ozbiljan nedostatak kortizola može dovesti do adrenalne krize.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. TUMORI NADBUBREŽNIH ŽLIJEZDA.
Tumori nadbubrežnih žlijezda mogu biti dobroćudni ili zloćudni.
Mnogi se otkriju slučajno tijekom snimanja abdomena koje je napravljeno zbog potpuno drugog zdravstvenog razloga.
Takve tvorbe nazivaju se incidentalomi.
Neki tumori ne proizvode hormone i ne uzrokuju nikakve simptome, dok drugi mogu biti hormonski aktivni.
Ovisno o hormonu koji se proizvodi u prevelikim količinama, mogu se pojaviti povišen krvni tlak, povećanje tjelesne težine, slabost mišića, promjene izgleda tijela ili drugi hormonalni poremećaji.
| Foto: PROFIMEDIA
7. ADRENOKORTIKALNI KARCINOM.
Adrenokortikalni karcinom rijedak je zloćudni tumor kore nadbubrežne žlijezde.
Kod nekih pacijenata tumor proizvodi prevelike količine hormona, zbog čega se mogu pojaviti znakovi viška kortizola, androgena ili drugih hormona.
Simptomi mogu uključivati nagle promjene tjelesne težine, povišen krvni tlak, pojačanu dlakavost kod žena, menstrualne poremećaje ili druge izražene hormonalne promjene.
Ako tumor naraste, mogu se pojaviti bol, osjećaj pritiska ili nelagoda u području trbuha.
Rano otkrivanje bolesti važno je za mogućnosti liječenja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. CISTE NADBUBREŽNIH ŽLIJEZDA.
Ciste nadbubrežnih žlijezda relativno su rijetke i često ne izazivaju nikakve tegobe.
U brojnim slučajevima otkrivaju se slučajno tijekom ultrazvučnih, CT ili MR pregleda.
Manje ciste mogu ostati bez simptoma i zahtijevati samo liječničko praćenje.
Veće tvorbe mogu stvarati pritisak na okolne organe i uzrokovati bol ili osjećaj nelagode u gornjem dijelu trbuha ili leđa.
Nakon otkrivanja tvorbe liječnici procjenjuju njezinu veličinu, izgled i eventualnu hormonalnu aktivnost kako bi odredili treba li daljnje praćenje ili liječenje.
| Foto: canva ilustracija
9. POREMEĆAJI PROIZVODNJE ANDROGENA.
Nadbubrežne žlijezde proizvode i određene količine androgena, hormona koji imaju važnu ulogu u spolnom razvoju i drugim tjelesnim funkcijama.
Poremećaji njihove proizvodnje mogu se razlikovati ovisno o dobi i spolu pacijenta.
Kod djece mogu utjecati na spolni razvoj i pojavu sekundarnih spolnih obilježja.
Kod odraslih osoba hormonalna neravnoteža može biti povezana s promjenama libida, dlakavosti i drugim simptomima.
Pojava znakova hormonalnog poremećaja razlog je za razgovor s liječnikom i provođenje odgovarajućih pretraga.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
10. METASTAZE U NADBUBREŽNIM ŽLIJEZDAMA.
Nadbubrežne žlijezde mogu biti mjesto širenja zloćudnih tumora koji su nastali u drugim dijelovima tijela.
U nadbubrežne žlijezde mogu metastazirati različite vrste karcinoma.
Metastaze ponekad ne uzrokuju specifične simptome te se otkrivaju tijekom kontrolnih radioloških pregleda.
Ako je zahvaćen veći dio tkiva obje nadbubrežne žlijezde, može doći do smanjenja njihove funkcije i razvoja adrenalne insuficijencije.
Simptomi tada mogu uključivati izražen umor, slabost, gubitak tjelesne težine, nizak krvni tlak i druge znakove nedostatka hormona.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SIMPTOME NIJE DOBRO IGNORIRATI.
Bolesti nadbubrežnih žlijezda mogu se manifestirati vrlo različitim simptomima, a mnogi od njih pojavljuju se i kod drugih zdravstvenih problema.
Dugotrajan i neobjašnjiv umor, izrazite promjene tjelesne težine, neuobičajene oscilacije krvnog tlaka, česte epizode lupanja srca i znojenja te druge izražene hormonalne promjene razlog su za razgovor s liječnikom.
Dijagnostika može uključivati laboratorijske pretrage krvi i urina, određivanje koncentracije hormona te slikovne pretrage poput CT-a ili magnetske rezonancije.
Pravodobno postavljanje dijagnoze posebno je važno kod ozbiljnih hormonalnih poremećaja i tumorskih bolesti.
| Foto: Canva