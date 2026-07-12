Tihi znakovi da nadbubrežne žlijezde ne rade kako treba

1. ADDISONOVA BOLEST. Addisonova bolest, poznata i kao primarna adrenalna insuficijencija, nastaje kada nadbubrežne žlijezde ne proizvode dovoljno hormona, ponajprije kortizola, a često ni aldosterona. Bolest se može razvijati postupno pa simptomi u početku mogu biti blagi i nespecifični. Među mogućim znakovima nalaze se dugotrajan umor, slabost mišića, smanjen apetit, nenamjeran gubitak tjelesne težine i nizak krvni tlak. Kod nekih oboljelih pojavljuje se i pojačana pigmentacija kože, osobito na pregibima, ožiljcima i drugim dijelovima tijela. Moguće su i promjene koncentracije natrija i kalija u krvi. U slučaju naglog i ozbiljnog nedostatka hormona može nastupiti adrenalna kriza, hitno zdravstveno stanje koje zahtijeva neodgodivu liječničku pomoć. | Foto: Mandic