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10 poremećaja

Tihi znakovi da nadbubrežne žlijezde ne rade kako treba

Nadbubrežne žlijezde maleni su organi smješteni iznad bubrega, ali imaju iznimno važnu ulogu u funkcioniranju organizma. Hormoni koje proizvode sudjeluju u regulaciji krvnog tlaka, metabolizma, odgovora organizma na stres te ravnoteže vode i elektrolita
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Tihi znakovi da nadbubrežne žlijezde ne rade kako treba
Donosimo deset bolesti i poremećaja koji mogu zahvatiti nadbubrežne žlijezde te simptome koji se mogu pojaviti. | Foto: Canva
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Donosimo deset bolesti i poremećaja koji mogu zahvatiti nadbubrežne žlijezde te simptome koji se mogu pojaviti. | Foto: Canva
Komentari 0

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