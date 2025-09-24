Tijelo kao oružje! Ovo su fizički najsposobniji znakovi Zodijaka

3. STRIJELAC - Strijelci su rođeni sportaši i avanturisti. Njihovo tijelo je napravljeno za kretanje – bilo da se radi o trčanju, planinarenju ili sportovima izdržljivosti. Imaju dugačke, jake noge i nevjerojatnu otpornost. Strijelac je znak koji je stalno u pokretu, pa njegovo tijelo prirodno ostaje u formi, a i mentalno ga pogoni potreba za slobodom i istraživanjem. | Foto: Fotolia