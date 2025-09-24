SPREMNI NA SVE
Tijelo kao oružje! Ovo su fizički najsposobniji znakovi Zodijaka
Astrolozi kažu da planetarni utjecaji itekako oblikuju nečiju fizičku energiju i sposobnosti. Neki znakovi Zodijaka imaju tijelo kao stvoreno za akciju - snažni su, brzi i neuništivi - dok drugi ipak više blistaju na mentalnom ili emotivnom planu
U nastavku provjerite koji horoskopski znakovi posjeduju prirodnu snagu, fizički su sposobni, spretni i svi sportovi i fizičke aktivnosti im idu.
| Foto: Canva
12. RIBE - Ribe su najviše usmjerene na duhovnu i emocionalnu stranu, pa im fizička spremnost često nije prioritet. Znaju biti izdržljive u vodi i odlične u sportovima poput plivanja, ali im nedostaje snage i discipline da bi bile među top fizičkim znakovima. Njihovo tijelo je osjetljivije, a i energija im često oscilira.
| Foto: Fotolia
11. VAGA - Vage su više estetski nego fizički orijentirane – njima je važan sklad tijela, pa vole ples, jogu, pilates i sportove gdje tijelo izgleda lijepo u pokretu. Iako znaju biti fit, nisu znakovi koji pucaju od snage ili izdržljivosti. Njihova prednost je u eleganciji i gracioznosti, ali nisu najotporniji na fizičke napore.
| Foto: Fotolia
10. RAK - Rakovi imaju solidnu fizičku snagu i često se kriju iza mekane vanjštine. Njihova sposobnost leži u izdržljivosti i “tihoj snazi”. Nisu eksplozivni ni dominantni, ali znaju ustrajati i imaju nevjerojatnu emocionalnu motivaciju kad se bore za nekoga do koga im je stalo. U sportu mogu iznenaditi upornošću.
| Foto: Fotolia
9. VODENJAK - Vodenjaci su neočekivano fizički sposobni jer imaju dobru motoriku i znaju koristiti tijelo na originalan način. Oni su izdržljivi, ali im nedostaje disciplina – pa se njihova fizička sposobnost pokazuje samo kad ih nešto jako motivira. Često su odlični u timskim sportovima jer imaju dobru koordinaciju i osjećaj za ritam.
| Foto: Fotolia
8. BLIZANCI - Blizanci su brzi, agilni i fleksibilni. Imaju lagano tijelo, živčani sustav koji radi “na struju” i odličnu koordinaciju. Nisu jaki kao Bik ili izdržljivi kao Jarac, ali kad treba brzina, refleksi i snalažljivost – oni su među najboljima. Odlični su u sportovima koji traže spretnost i brze reakcije (ples, tenis, gimnastika).
| Foto: Fotolia
7. DJEVICA - Djevice su vrlo svjesne svog tijela i zdravlja, pa često fizički izgledaju fit i vitalno. Njihova prednost je u preciznosti i disciplini – znaju kako održavati formu i kako optimizirati energiju. Nisu najjači ili najizdržljiviji znak, ali znaju koristiti tijelo na najbolji mogući način i često su vrlo spretni, fleksibilni i otporni.
| Foto: Fotolia
6. ŠKORPION - Škorpioni imaju nevjerojatnu unutarnju snagu i visoki prag boli. Možda se fizički ne ističu uvijek na prvi pogled, ali njihovo tijelo je žilavo, otporno i spremno podnijeti ekstremne napore. Imaju moćnu regeneraciju i izdržljivost, a često su dobri u sportovima koji traže mentalnu snagu i fokus – borilačke vještine, intenzivni treninzi ili aktivnosti izdržljivosti.
| Foto: Fotolia
5. JARAC - Jarac je kao planina – tvrd, izdržljiv i uporan. Njihovo tijelo često s godinama postaje sve jače i snažnije jer oni imaju disciplinu i fokus. Nisu uvijek eksplozivni ili brzi, ali su maratonci Zodijaka – mogu podnijeti ogromne napore, a da ih to ne slomi. Njihova fizička sposobnost leži u disciplini, snazi kostiju i čeličnoj volji.
| Foto: Fotolia
4. BIK - Bikovi su nevjerojatno snažni – možda ne toliko brzi i eksplozivni, ali kad je riječ o fizičkoj snazi i izdržljivosti, oni su nepobjedivi. Bik je zemljani znak, što znači stabilnost i čvrstinu, a često imaju masivniju građu i veliku moć podnošenja napora. Njihova upornost im daje prednost – kad drugi odustanu, Bik ide dalje.
| Foto: Fotolia
3. STRIJELAC - Strijelci su rođeni sportaši i avanturisti. Njihovo tijelo je napravljeno za kretanje – bilo da se radi o trčanju, planinarenju ili sportovima izdržljivosti. Imaju dugačke, jake noge i nevjerojatnu otpornost. Strijelac je znak koji je stalno u pokretu, pa njegovo tijelo prirodno ostaje u formi, a i mentalno ga pogoni potreba za slobodom i istraživanjem.
| Foto: Fotolia
2. LAV - Lav voli dominirati, pa tako i kroz tijelo. Ima snažnu konstituciju, puno životne energije i urođenu eleganciju u pokretu. Kod njih se primjećuje dobra mišićna građa, ali i gracioznost, pa su jednako dobri u “grubim” sportovima kao i u plesu. Lav je fizički sposoban jer ga pogoni ego – on voli biti najbolji, najsnažniji i najizdržljiviji.
| Foto: Fotolia
1. OVAN - Ovan je pravi ratnik Zodijaka. Ima prirodnu snagu, brzinu i nevjerojatnu izdržljivost – kao da je stvoren za fizičke izazove. Njegov vladajući planet Mars daje mu energiju i natjecateljski duh, pa Ovan voli sport, akciju i dokazivanje kroz tijelo. Kod njega se često vidi mišićava građa ili barem atletski duh, a ako i nije trenirao – ima urođenu izdržljivost i brz oporavak.
| Foto: Fotolia