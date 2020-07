Tik Tok uvodi plaćanje objava

TikTok osigurao oko 1,3 milijardu kuna koje će iskoristiti za zadržavanje svojih najboljih korisnika i privlačenje novih objava, no pravo na isplatu imat će samo američki državljani, objavljeno je

<p>TikTok je osigurao fond vrijedan 200 milijuna dolara koji će upotrijebiti za zadržavanje svojih najboljih korisnika i privlačenje novih, što je prekretnica za ovu sve brže rastuću tvrtku. U najavi koju su objavili prošli tjedan kažu da je cilj tog programa 'pružiti podršku ambicioznim kreativcima koji traže mogućnosti da objave inovativnog sadržaja povežu s preživljavanjem'. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: TIK TOK zaludio i hrvatske influencerice</p><p> </p><p>Iz TikToka su rekli da će fond početi s isplatama gotovine kasnije ove godine te da je to jedan od rijetkih načina na koji korisnici mogu zaraditi novac na aplikaciji. Do sada, mogli su zaraditi samo kroz javljanja uživo, ili promocijom nekih robnih marki. </p><p>Korisnici koji će imati pravo na poticaje moraju biti stariji od 18 godina, građani SAD-a, te moraju 'dosljedno' objavljivati ​​originalne videozapise koji su u skladu s TikTok smjernicama. Prijave za program započinju sljedeći mjesec, no nejasno je koliko će korisnika TikTok obuhvatiti, odnosno koliko će novca pojedinci dobiti, prenosi <a href="https://edition.cnn.com/2020/07/23/tech/tiktok-creators-fund/index.html">CNN.</a></p><p>Glasnogovornik tvrtke nije precizirao kako će se novac dijeliti, ali rekao je da je 200 milijuna dolara samo početni iznos fonda koji ima za cilj pomoći i ljudima koji tek ulaze u taj svijet da ostanu konkurentni i zadrže vrhunske talente.</p><p>TikTok se trenutno suočava s više problema, uključujući i moguću zabranu u SAD-u, zbog toga što iza te mreže stoji kineski vlasnik, pa postoji bojazan da bi mreža mogla predstavljati sigurnosni rizik. Inače, tvrtka je ovih dana objavila kako planira otvoriti 10.000 radnih mjesta u SAD-u tijekom sljedeće tri godine, što je znatno povećanje u odnosu na otprilike 1400 zaposlenika koje trenutno imaju u zemlji.</p><p>TikTok je poduzeo i druge korake da se distancira od Kine. Nedavno je angažirao američkog izvršnog direktora i potvrdio da njegova matična tvrtka razmišlja o korporativnom restrukturiranju, uključujući osnivanje sjedišta tvrtke za objavu video aplikacija izvan Kine.</p><p>Suparnici također kreću u napad: Instagram, koji je u vlasništvu Facebooka, pokreće funkciju sličnu TikToku, koja će se zvati Reels i omogućit će ljudima snimanje i uređivanje videozapisa u trajanju od 15 sekundi, koje će moći prenositi u okviru svojih objava. YouTube, korisnicima također omogućava unovčavanje kanala, a nedavno je objavio kako kreće s vlastitim fondom od 100 milijuna dolara iz kojega će se poticati novi sadržaji. </p>