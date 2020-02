Tjedan ljepote: Od 10. - 16.2. uljepšajte se za samo 100 kuna

Udruženje kozmetičara Republike Hrvatske već sedmu godinu organizira Tjedan ljepote radi promicanja kulture njege lica i tijela, ali i pružanja prilike što većem broju ljudi da posjete renomirane kozmetičke salone.

U Tjednu ljepote, od 10. do 16. veljače, sudjelovat će kozmetički saloni iz čak devet hrvatskih gradova.

Saloni će klijentima nuditi različite kozmetičke tretmane po fiksnoj cijeni - jedan tretman = 100,00 kn, a čija je vrijednost u redovnoj ponudi višestruko veća.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kozmetički tretmani nisu važni samo za uljepšavanje, nego i za zdravlje

Cilj je potaknuti građane Hrvatske da u ubrzanom načinu života odvoje vrijeme za sebe. Upravo današnji koncept i stil življenja zahtijevaju konstantnu njegu lica i tijela pa su tretmani i stručni savjeti kozmetičara neophodni za održavanja zdrave kože lica i tijela, uljepšavanja i uklanjanja estetskih nedostataka lica i noktiju, te podizanja samosvijesti i radne sposobnosti.

Udruženje kozmetičara kroz Tjedan ljepote također želi osvijestiti građane kako saloni ne nude samo tretmane uljepšavanja nego njihove usluge imaju važnu ulogu i u očuvanju zdravlja.

Humanitarna nota

Manifestacija je svake godine do sada imala humanitarni karakter - jer "dobrota je prava ljepota života". Ove godine je Udruženje dio iznosa od kotizacija salona odlučilo donirati Udruzi žena oboljelih i liječenih od raka NISMO SAME. Udruga Nismo same provodi niz humanitarnih akcija za pomoć ženama, a definitivno jedna od poznatijih je akcija "Nisi sama – ideš s nama", kojoj je glavni cilj

pokrivanje troškova odlaska na terapiju žena oboljelih od malignih bolesti.

Jedna od najjačih obrtničkih grana

Udruženje kozmetičara RH osnovano je početkom 2013. godine u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kozmetičke struke, kao jedne od najjačih obrtničkih grana. Kako bi se održali standardi struke i unaprijedila profesionalnosti kozmetičara, Udruženje organizira edukacije, radionice te savjetovanja. Naime, posao kozmetičara podrazumijeva stalno učenje i napredovanje jer baviti se

tom strukom znači pratiti razvoj medicine, biokemije, kozmetologije, farmakologije, biologije i ostalih područja. Popis salona koji sudjeluju u Tjednu ljepote i lista tretmana koji nude po nižoj cijeni nalaze se na službenoj stranici događanja: bit.ly/popis-salona-i-gradova.

Foto: Dreamstime

Popis salona koji sudjeluju u Tjednu ljepote i lista tretmana koji nude po nižoj cijeni nalaze se na

službenoj stranici događanja: bit.ly/popis-salona-i-gradova.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: