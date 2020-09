Tjedan mode u Parizu imat će fizičke revije brendova Dior, Hermès, Chanel i Louis Vuitton

Krajem ovoga mjeseca kreće pariški tjedan mode koji će ugostiti niz modnih revija, a među onima koji će održati stare dobre prezentacije su vodeći brendovi iz svijeta luksuzne mode

<p>Modne revije imat će 19 brendova, među njima i Dior, Balmain, Chloé, Isabel Marant, Hermès, Chanel te Louis Vuitton.</p><p>Fédération de la Haute Couture et de la Mode, krovna modna organizacija, objavila je da usko surađuju s lokalnim vlastima te da će uvesti promjene u raspored, ako dođe potrebe za time.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Inovativan nakit inspiriran zagrebačkim Hendrix mostom potpisuje umjetnik Adriano Nokaj</strong></p><p>Dopušteni broj gostiju razlikuje se ovisno o mjestima, ali objavljeno je da će brendovi pozvati mnogo manje gostiju, tek oko 20 do 25 posto u odnosu na prijašnje sezone, piše <a href="https://wwd.com/fashion-news/fashion-features/paris-fashion-week-calendar-firms-up-fashion-shows-planned-1234595008/">WWD</a>.</p><p>Modne su revije sada postale vrlo ekskluzivno mjesto, sa smanjenim brojem gledatelja, no brendovi se brinu da i digitalna publika bude prisutna, nerijetko kombinirajući fotografije i videe kako bi svi obožavatelji bili upoznati s njihovim radom.</p>