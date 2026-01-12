Tko bi za vas ovako podmetnuo leđa? Ovi kolege s posla dokaz su da još ima nade za ljude

10. KOLEGE SU VAŽNIJI OD KLIJENATA. Radnik koji se vratio na posao samo dva dana nakon sprovoda brata suočio se s teškim kupcem koji ga je vrijeđao na blagajni te mu rekao da je trebao ostati na groblju ako se misli ponašati kao zombi. Menadžer je bio blizu i čuo što se dogodilo te odmah preuzeo blagajnu i kupcu rekao da više ne rade, a zaposlenika pustio da se smiri 20 minuta. | Foto: 123RF