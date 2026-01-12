Obavijesti

Galerija

Komentari 0
DOBROTA NIJE IZUMRLA

Tko bi za vas ovako podmetnuo leđa? Ovi kolege s posla dokaz su da još ima nade za ljude

U mnogim poslovnim okruženjima male geste prijateljstva i podrške mogu imati veći utjecaj na zaposlenike nego promocije, bonusi ili službene politike
Group of students collaborating on a project with professor's assistance
Serija kratkih, ali snažnih anegdota s posla ilustrira kako činovi dobrote kolega doslovno mogu promijeniti nečiju profesionalnu putanju – ponekad spašavajući karijeru, a ponekad i čovjeka od potpunog odustajanja. | Foto: QUNICA_STUDIO
1/14
Serija kratkih, ali snažnih anegdota s posla ilustrira kako činovi dobrote kolega doslovno mogu promijeniti nečiju profesionalnu putanju – ponekad spašavajući karijeru, a ponekad i čovjeka od potpunog odustajanja. | Foto: QUNICA_STUDIO
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026