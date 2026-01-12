Tko bi za vas ovako podmetnuo leđa? Ovi kolege s posla dokaz su da još ima nade za ljude

U mnogim poslovnim okruženjima male geste prijateljstva i podrške mogu imati veći utjecaj na zaposlenike nego promocije, bonusi ili službene politike
Serija kratkih, ali snažnih anegdota s posla ilustrira kako činovi dobrote kolega doslovno mogu promijeniti nečiju profesionalnu putanju – ponekad spašavajući karijeru, a ponekad i čovjeka od potpunog odustajanja.
1. MENTORSTVO KOJE VODI DO ZAJEDNIČKOG USPJEHA.
Jedna menadžerica godinama je mentorirala kolegicu Sarah. Kad se otvorilo mjesto potpredsjednice, Sarah je odabrana za poziciju, ali odbila ju je prihvatiti osim ako uz nju na isto mjesto ne postave i njezinu mentoricu. Tvrtka je pristala na njezin zahtjev.
2. KOLEGA KOJI SPRJEČAVA PREZENTACIJU U POSLJEDNJEM TRENUTKU.
Umorna zaposlenica, nakon noći uz bolesnog roditelja, počela je padati tijekom važnog izlaganja. Umjesto da je prepusti sramoti, kolega je preuzeo najteži dio prezentacije, omogućivši joj da se fokusira i vrati snagu.
3. DIRLJIVA GESTA KADA NEMA NIČEGA ZA JESTI.
Jedna je radnica u pauzi imala samo šalicu kave iz zajedničke kuhinje jer je novac potrošila na lijek za dijete. Zatim je šefica donijela gomilu hrane iz cateringa i rekla joj da je to ostalo od sastanka i da se mora pojesti ili će morati baciti svu tu hranu.
4. POKRIVANJE E-MAILOVA NAKON TEŠKOG RAZDOBLJA.
Žena se vratila s dopusta nakon smrti sestre i ugledala stotinu neodgovorenih e-mailova. Počela je očajavati kada je vidjela poruku svoje kolegice koja joj je rekla da je odgovorila na većinu e-mailova i da joj je označila samo one na koje nije mogla sama odgovoriti. Uz poruku joj je napisala i da sada nije vrijeme kada se treba stresirati zbog posla.
5. KOLEGA KOJI PREUZIMA KRIVNJU DA ZAŠTITI DRUGOGA.
Žena je napravila grešku u izradi prezentacije i shvatila što se dogodilo tek na sastanku kada je šef ukazao na pogrešku. Prije nego se stigla ispričati, kolega je preuzeo krivnju na sebe kako bi joj spasio posao.
6. VOZILO KOJE DOLAZI U PRAVOM TRENUTKU.
Kad je jedna zaposlenica zapela bez prijevoza i kasnila zbog nepredviđenih problema s automobilom, radnik skladišta joj je ponudio svoj set ključeva i vozilo – riječima: „Bolje da se koristi nego da stoji.“
7. DOZVOLA ZA ODMOR KADA JE TIJELO I DUH ISCRPLJEN.
Nakon iscrpljujuće smjene, medicinska sestra je slučajno ispustila gomilu opreme na pod. Dok joj je kolega pomogao u spremanju, druga sestra je preuzela njezinu smjenu na sat vremena kako bi otišla odmoriti u mirnu sobu.
8. PODRŠKA NAKON PONIŽENJA.
Kad su dvije kolegice podrugljivo komentirale nečiji rad, nadređena je stala uz tu osobu i postavila je za vođu važnog projekta, jasno pokazujući da negativnost neće definirati njezin napredak.
9. JAKNA ZA HLADNE DANE - BEZ PITANJA.
Na gradilištu, radnik je ostao bez jakne i bio je promrzlog tijela. Stariji kolega mu je dao svoju novu debelu jaknu. Vidio je da je njegovom kolegi potrebna pomoć.
10. KOLEGE SU VAŽNIJI OD KLIJENATA.
Radnik koji se vratio na posao samo dva dana nakon sprovoda brata suočio se s teškim kupcem koji ga je vrijeđao na blagajni te mu rekao da je trebao ostati na groblju ako se misli ponašati kao zombi. Menadžer je bio blizu i čuo što se dogodilo te odmah preuzeo blagajnu i kupcu rekao da više ne rade, a zaposlenika pustio da se smiri 20 minuta.
11. 'MODNA' DOBRA VILA.
Zaposlenica je trebala ići na razgovor s nadređenima zbog napredovanja. U prolazu je čula neke članove uprave kako kritiziraju njezin 'ofucani' stil i zabrinula se kako će joj zbog toga propasti prilika za koju se jako trudila. Povjerila se kolegici, koja joj je tada dala svoj novi sako za sastanak.
12. ČUVANJE DJETETA KAKO BI POSAO TEKAO.
Zaposlenik je morao povesti dijete u ured zbog iznenadnog otkazivanja dadilje, baš kada je trebao dovršiti važan projekt. Njegov kolega je odmah shvatio situaciju i igrao se s djetetom sve dok projekt nije bio gotov.
