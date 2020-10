Smrdljivi martin i greta nisu ljubavni par, pa ni bliži rod

Riječ je o dvije različite vrste koje se međusobno ne miješaju, tako da ne postoji nikakva šanda da postanu ljubavni par, kaže u šali dr. Milan Pernek, vodeći hrvatski entomolog

<p>Smrdljivi martin (Raphigaster nebulosa) i smrdljiva greta (Dolycoris baccarum), koji ovih dana gotovo nasilno ulijeću u stanove i uništavaju urod u obiteljskim vrtovima ne samo da nisu u ljubavnoj vezi, nego nisu ni bliži rod, u onom smislu u kojem bismo mi ljudi to podrazumijevali, iako spadaju u istu porodicu - stjenice. </p><p>- Riječ je o dvije različite vrste koje se međusobno ne miješaju, tako da ne postoji nikakva šansa da postanu ljubavni par - kaže u šali dr. Milan Pernek, znanstvenik iz Šumarskog instituta u Zagrebu, inače vodeći hrvatski entomolog.</p><p>Dodaje kako su obje vrste tih kukaca po vanjskim karakteristikama i ponašanju vrlo slične:</p><p>- Imaju široko tijelo s nekom vrstom oklopa, obično su smeđe boje, uz vrlo male razlike u šarama, te na leđima imaju svojevrsni 'oklop', kao da imaju viteški štit. Jako su slične i većina ljudi ih zapravo ne može razlikovati, a kako u određenim uvjetima mogu mijenjati boju, to je često jako teško. Moram priznati da i osobno ponekad imam problema s tim, iako poznajem sve njihove specifične karakteristike - kaže dr. Pernek.</p><p>Oba smrdljivca vole toplo vrijeme, a u ovo doba kad se temperature spuštaju kreću u potragu za toplim mjestom gdje bi se sklonili da lakše prezime. Zato ulijeću u stanove. Oni koji ne pronađu odgovarajuću rupu u ljudskom okolišu, s hladnijim vremenom će se zavući pod zemlju. </p><p>Riječ je o kukcima koji se hrane biljnim sokovima, pa se najčešće mogu pronaći uz rub šuma. Često napadaju i poljoprivredne nasade, na kojima velike najezde tih kukaca mogu napraviti veliku štetu. Međutim, to je u zadnje vrijeme češće problem s nekim invazivnim, odnosno uvezenim vrstama, poput smeđe mramoraste stjenice, koja spada u istu porodicu, nego sa spomenutim kukcima. Moglo bi se reći da su zadnjih godina u najezdama puno češći ti kukci, od domaćeg martina i grete. </p><p>- Kako obje vrste spadaju u istu porodicu tzv. mirisnih stjenica, karakteristično je za njih da u slučaju kada se osjećaju napadnuto - a to je najčešće ako ste ih malo jače stisnuli i zgnječili - ispuštaju karakterističan i vrlo neugodan miris, kojeg je teško 'skinuti' s prstiju. No, ne grizu i nisu opasne za ljude, pa ne treba strahovati za vlastito zdravlje i sigurnost ako su baš navalili u našu okolinu, kaže dr. Pernek. </p>